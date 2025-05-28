Booking в России: как забронировать отель в 2025 году без ограничений

Актуальные способы бронирования отелей через Booking.com в 2025 году из России

Booking.com — это все еще один из самых удобных сервисов для онлайн-бронирования отелей за границей. Но после 2022 года платформа ограничила работу с российскими картами и частично заблокировала доступ по IP. Вопрос «работает ли Booking в России в 2025 году?» остается актуальным для всех, кто планирует зарубежные поездки.

Карты Visa, Mastercard и «Мир» из РФ больше не принимаются, а предоплата отелей часто невозможна без иностранного платежного инструмента. Но — хорошие новости: забронировать отель на Booking из России все еще можно. Для этого нужно знать несколько проверенных решений.

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