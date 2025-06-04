Как забронировать отель на Букинге из России: инструкция по оплате в 2025 году

Booking остается доступным из России — сложности возникают только на этапе оплаты

После введения санкций и ограничений, доступ к зарубежным сервисам для россиян стал ограничен. Особенно это заметно при попытке забронировать отель через Booking из России. Начиная с 2022 года, сервис перестал принимать российские карты Visa, Mastercard и «Мир», из-за чего оплата гостиницы привычным способом больше не работает.

Однако сам Booking.com в России продолжает пользоваться огромной популярностью — благодаря богатому выбору отелей, гибким условиям отмены и отзывам, которым действительно можно доверять.

В этой статье вы узнаете: