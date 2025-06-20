Виртуальная карта для оплаты за границей: как получить и использовать в 2025 году 

Что такое зарубежная виртуальная карта

Зарубежная виртуальная карта — это цифровой аналог обычной банковской карты. Она не имеет пластикового носителя, все реквизиты представлены в электронном виде (номер, срок действия, CVV). По сути — это карта в вашем смартфоне, с помощью которой можно совершать покупки за границей или оплачивать зарубежные сервисы.

В 2025 году этот способ активно используют в России, так как переводы с обычной банковской карты зачастую блокируются и не проходят на иностранных сайтах. Особенно актуальны виртуальные карты для фрилансеров, онлайн-предпринимателей, путешественников и тех, кто регулярно совершает покупки на международных платформах.