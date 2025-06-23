ЦОК ОБЩАЯ КОЛЛЕКЦИИ 23.06 Мобильный (1)
Aifory
Пользователи интернета
Как создать виртуальную карту в 2025 году: пошаговая инструкция + рекомендации

Как создать виртуальную карту в 2025 году: пошаговая инструкция + рекомендации

Виртуальная карта — удобный способ оплачивать зарубежные сервисы в условиях ограничений. В 2025 году ее можно оформить за 15 минут и использовать для оплаты подписок, рекламы, бесконтактной оплаты за рубежом. 

Что вы найдете в статье:

  • Пошаговую инструкцию по созданию виртуальной карты в 2025 году.

  • Советы по выбору надежной платформы для выпуска карты.

  • Рекомендации — как пользоваться картой безопасно и максимально выгодно.

Кому и чем полезна виртуальная карта

Многие зарубежные сервисы и платформы не принимают оплату с российских карт. Например, ChatGPT, Midjourney или Spotify можно оплатить только иностранными картами. 

Но есть решение — оформить виртуальную карту для оплаты зарубежных сервисов и забыть о проблемах при онлайн-оплате на иностранных сервисах. Процесс оформления занимает не более 15 минут и не требует подготовки внушительного комплекта документов.

Зарубежная виртуальная карта — это цифровой аналог физической банковской карты. Основное ее преимущество — гибкость и мобильность: оплачивать покупки можно прямо со смартфона, карта привязывается к Apple Pay.

Кому нужна виртуальная карта:

  • Предпринимателям — для оплаты рабочих инструментов: ChatGPT, Tik Tok Ads, Discord и других сервисов для создания контента, запуска рекламных кампаний, организации работы в удаленной команде.

  • Туристам — для покупки билетов и бронирования жилья за границей через Booking. В Aifory Pro есть специальная виртуальная карта для оплаты отелей в зарубежных странах. 

  • «Обычным» пользователям — для досуга и развлечений. С помощью виртуальной карты они могут оплатить или продлить подписку на Netflix или Spotify.

Зарубежная виртуальная карта работает в США, ЕС и других странах. Ей можно оплачивать товары в магазинах, не будет никаких блокировок и ограничений.

Отличия зарубежной виртуальной карты от карты банка России 

У каждой из этих карт — свое назначение, возможности и ограничения. Ниже — краткое сравнение по ключевым параметрам:

Критерий 

Виртуальная карта

Карта банка России

Форма выпуска

Цифровая — владелец получает только реквизиты, а сама карта привязывается к Apple Pay

На пластиковом носителе, если это физическая карта. Или цифровая версия карты в смартфоне

Время оформления

Быстро — обычно несколько минут

В «цифре» — несколько минут, в пластике — до двух недель

Возможность оплаты онлайн

Да

Да, если сервис принимает платежи из России. 

Нет, если сервис не принимает транзакции из российских банков

Возможность оплаты офлайн

Да. Например, в поездке за рубежом через Apple Pay

Не все зарубежные страны принимают российские карты

Безопасность

Высокая — не теряется физически, легко блокируется

Средняя — можно потерять

Привязка к стране / банку

Часто нет

Да, эмитент — конкретный банк

Подходит ли для международных сервисов

Да

Не всегда — зависит от страны, банка, санкций

Семь причин оформить виртуальную карту в 2025 году

Некоторые пользователи ошибочно думают, что оформление виртуальной карты — это сложно и долго. На самом деле оформление занимает несколько минут, справится даже новичок. Рассмотрим главные причины выпустить карту. 

1. Быстрое оформление

В Aifory Pro создание виртуальной карты занимает не более 15 минут.

2. Отсутствие бюрократии

Не нужно собирать много документов — карта оформляется по адресу электронной почты и номеру телефона.

3. Поддержка иностранных сервисов

Виртуальные карты Aifory Pro подходят для оплаты различных сервисов для работы и развлечений — музыкальных и видеоплатформ, сервисов для бронирования отелей, сервисов для бизнес-продвижения. 

4. Безопасность и контроль

Баланс можно пополнять небольшими суммами, которых достаточно для конкретного онлайн-платежа. Если заподозрите, что столкнулись с мошенниками или попали на небезопасный сайт, то карту можно быстро заблокировать. 

5. Несколько способов пополнения

Внести сумму на баланс можно удобными способами — банковской картой, СБП, через криптофиатный кошелек или P2P. 

6. Актуально в условиях ограничений

Виртуальная карта — надежное решение в условиях международных ограничений и санкций. Если обычные банковские карты не проходят на зарубежных сайтах, виртуальная карта Aifory Pro позволяет спокойно оплачивать нужные сервисы без сбоев и отказов.

7. Удобно для работы с рекламой и подписками

Карта отлично подходит для настройки рекламы в Google Ads, TikTok и других системах, где не принимаются российские карты. Ее удобно использовать для регулярных подписок: например, ChatGPT, Netflix или Spotify — все оплачивается автоматически и без заморочек.

Какие бывают виртуальные карты

Виртуальные карты различаются по назначению, функциям и поддерживаемым сервисам. В 2025 году пользователи могут выбрать оптимальный вариант в зависимости от цели — для подписки на стриминг, запуска рекламной кампании или ежедневных платежей с телефона. 

В Aifory Pro есть три типа виртуальных карт — для подписок, рекламы и бесконтактной оплаты в поездках за границей.

Тип карты

Описание

Плюсы

Для подписок

Универсальные виртуальные карты, предназначенные для оплаты сервисов — Netflix, YouTube Premium, Spotify, Chat GPT, игровых платформ и т.д. 

Стабильно проходят в зарубежных системах и позволяют удобно управлять подписками — при необходимости карту можно отключить, чтобы не платить за ненужные сервисы.

Для рекламы

Подходят для оплаты рекламных кабинетов в Google Ads, TikTok и других платформах для продвижения. 

Позволяют стабильно оплачивать бюджеты, пополнять бюджет на рекламу и их не блокируют зарубежные платформы. 

Для бесконтактных платежей

Карты с поддержкой Apple Pay. Подходят тем, кто использует смартфон в для бесконтактной оплаты в путешествиях. 

Ими можно расплачиваться в магазинах, кафе или такси. 

Как создать виртуальную карту в 2025 году

Предварительный этап — это выбор надежного сервиса. Обратите внимание на условия использования, комиссии, наличие техподдержки (желательно 24/7 и на русском языке).

Чтобы оформить виртуальную карту, не нужно посещать банк. Достаточно зайти в сервис Aifory Pro и выполнить несколько простых шагов.

Шаг 1. Создайте аккаунт

В Aifory Pro для регистрации понадобится адрес электронной почты и номер телефона. Если у вас есть профиль Google с привязанной почтой gmail, используйте его для создания аккаунта. Придумайте сложный пароль и сохраните его в известном только вам месте.

Шаг 2. Выберите тип карты

На этом этапе выберите нужный тип карты — для подписок, рекламы или Apple Pay. Выбор зависит от того, какие сервисы вы планируете оплачивать и где вы находитесь.

Шаг 3. Пополните баланс личного кабинета

Внесите необходимую сумму на баланс личного кабинета. Сделайте это любым удобным способом — банковской картой, СБП, через криптофиатный кошелек

Шаг 4. Пополните карту

Переведите деньги на карту из ЛК — после этого она станет активной. После выпуска карты вы становитесь ее законным владельцем и получаете реквизиты — номер, срок действия, CVV-код. Эти данные отображаются в личном кабинете и нужны для оплаты в онлайн-магазинах, сервисах и платформах.

На финальном этапе можно протестировать карту — например, оплатить недорогую подписку или сделать покупку на проверенном сайте. Так вы убедитесь, что все работает корректно.

Полезные советы и рекомендации

Создать виртуальную карту — полдела. Важно уметь использовать ее грамотно и безопасно. Ниже — практические советы, которые помогут избежать ошибок, сохранить деньги и упростить управление платежами.

На что обратить внимание при выборе сервиса

Изучите условия сервиса — комиссии за выпуск, обслуживание, пополнение и конвертацию валют. Важно, чтобы виртуальная карта подходила для оплаты нужных вам платформ — Netflix, Google Ads, Discord и т. д. Почитайте отзывы о компании. Обратите внимание на наличие поддержки: чем проще связаться с техподдержкой и получить помощь, тем спокойнее вы будете пользоваться картой.

Как это реализовано в Aifory Pro: создание карты за 15 минут, помощь менеджера, техподдержка 24/7, высокий уровень защиты аккаунта.

Как безопасно хранить реквизиты карты

Не сохраняйте данные карты в заметках на телефоне или в мессенджерах. Не передавайте данные третьим лицам — даже если они представляются службой поддержки. Включите двухфакторную аутентификацию на аккаунте платформы, где оформлена карта. Придумайте сложный пароль на смартфоне, а также используйте распознавание по Face ID и отпечатку пальца.

Как это реализовано в Aifory Pro: высокий уровень защиты от утечки данных, оперативное решение проблем клиентов.

Как управлять лимитами и контролировать расходы

Создавайте отдельные карты под разные задачи — например, одна для подписок, другая для рекламы. Пополняйте карту только на нужную сумму — это поможет избежать необоснованных расходов и усилит финансовую безопасность. Регулярно проверяйте историю операций — это поможет выявить нежелательные списания на ранней стадии.

Как это реализовано в Aifory Pro: выбор типа карты — для подписок, рекламы и оплаты через Apple Pay, предварительное пополнение баланса личного кабинета.

Резюме

  1. Виртуальная карта — это инструмент для оплаты зарубежных сервисов и платформ в условиях санкций и ограничений. Также ее можно использовать в поездках за границей для оплаты офлайн — карта привязывается к Apple Pay.

  2. Зарубежная виртуальная карта для оплаты отелей подходит любителям путешествий за рубежом. С ее помощью можно покупать билеты и бронировать жилье на Booking.

  3. В Aifory Pro вы можете выбрать тип карты для конкретных действий — оплаты подписок, рекламных сервисов, бесконтактной оплаты за рубежом. 

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

Реклама: Насреддинова Ксения Геннадьевна, ИНН: 526321479417, erid: 2W5zFJheyUU

Информации об авторе

Aifory

Aifory

Aifory Pro - уникальный сервис для покупки, обмена и хранения криптовалюты

62 подписчика 13 постов

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум