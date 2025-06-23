Как создать виртуальную карту в 2025 году: пошаговая инструкция + рекомендации

Кому и чем полезна виртуальная карта

Многие зарубежные сервисы и платформы не принимают оплату с российских карт. Например, ChatGPT, Midjourney или Spotify можно оплатить только иностранными картами.

Но есть решение — оформить виртуальную карту для оплаты зарубежных сервисов и забыть о проблемах при онлайн-оплате на иностранных сервисах. Процесс оформления занимает не более 15 минут и не требует подготовки внушительного комплекта документов.

Зарубежная виртуальная карта — это цифровой аналог физической банковской карты. Основное ее преимущество — гибкость и мобильность: оплачивать покупки можно прямо со смартфона, карта привязывается к Apple Pay.

Кому нужна виртуальная карта:

Предпринимателям — для оплаты рабочих инструментов: ChatGPT, Tik Tok Ads, Discord и других сервисов для создания контента, запуска рекламных кампаний, организации работы в удаленной команде.

Туристам — для покупки билетов и бронирования жилья за границей через Booking. В Aifory Pro есть специальная виртуальная карта для оплаты отелей в зарубежных странах.

«Обычным» пользователям — для досуга и развлечений. С помощью виртуальной карты они могут оплатить или продлить подписку на Netflix или Spotify.

Зарубежная виртуальная карта работает в США, ЕС и других странах. Ей можно оплачивать товары в магазинах, не будет никаких блокировок и ограничений.