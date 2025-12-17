Оплата Apple Pay в России: как платить Айфоном в поездках за границу

«Не могу оплатить покупки через Apple Pay — что делать?» Этот вопрос слышат все чаще: уехать в другую страну, поднести телефон к терминалу — и внезапно столкнуться с тем, что привычный способ не работает. Ограничения последних лет полностью изменили правила: российские карты в Apple Pay не добавляются, старые варианты оплаты исчезли, а пользоваться айфоном для привычных покупок стало намного сложнее.

Но выход есть. В этой статье разберем, как работает оплата Apple Pay сегодня, что нужно сделать, чтобы снова платить айфоном в поездках, как оплатить подписки и какое решение реально подходит россиянам в 2025–2026 году.

В конце — простая инструкция и итоговая формула, которая экономит время и нервы.