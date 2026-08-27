Нулевой шаг к инфобезу — недоверие к вашему сисадмину

Удобство vs безопасность

Однако и сами требования к безопасности могут породить новые проблемы — нередко излишний контроль мешает быстрее выполнять работу. Одна общая учётная запись удобнее, чем отдельная для каждого сотрудника. Постоянный доступ проще, чем получение разрешения перед каждым подключением к системе. А отключенная двухфакторка и переданный в мессенджере пароль позволит войти в систему гораздо быстрее.



При этом для админа это выглядит как абсолютно допустимое и разумное упрощение рабочих процессов. Но для компании результат другой — кто именно подключался к системе и выполнял действия, которые привели к сбою, теперь непонятно. И если учёткой пользуются сразу несколько человек, обычный журнал событий покажет вход под громким именем admin и не более.

Отсюда в инфобезе вечный конфликт интересов: специалисту важно выполнять задачи быстро и с минимальным количеством дополнительных действий. А бизнесу важно, чтобы доступ был безопасным, именным и контролируемым. Решать такой конфликт регламентами, договорённостями и уж тем более доверием не выйдет — контроль должен быть встроен в сам процесс подключения, а принцип Zero Trust в основу политики безопасности вашего бизнеса.