Платить каждый месяц за то, чтобы ничего не случилось: как устроен кибербез по подписке

Доступ к ИТ-инфраструктуре российской компании стоит дешевле айфона — привилегированная учётка обойдётся злоумышленнику в $500–600. И по данным «Коммерсантъ» число предложений только растёт: в 2026 году на 20%. Практически разделение труда — одни ищут уязвимости и получают первоначальный доступ к корпоративным системам, другие покупают готовую точу входа и развивают атаку. Да, даже киберпреступники работают по сервисной модели.

От коробки к услуге

Крупная компания может приобрести защитное ПО, что называется, «из коробки», развернуть его в своей инфраструктуре и выделить спецов для настройки, мониторинга и расследований. Как мы уже говорили ранее, такой проект будет не только избыточен для МСБ, но и станет серьёзной угрозой бюджету: помимо капитальных затрат на ПО, компания будет вынуждена обеспечивать штат специалистов, администрирующих систему.



Это относится и к PAM — системам управления привилегированным доступом. Через них проходят подключения администраторов и подрядчиков с расширенными правами. PAM организует контролируемую точку входа, помогает управлять привилегированными учётными данными и фиксирует действия пользователей.



Внедрить такое решение можно, но это не гарантирует эффективность лишь по факту внедрения. Альтернатива — PAM-as-a-Service: предоставление функций системы по подписке в рамках модели SECaaS (Security as a Service). Услугу оказывает MSSP-провайдер, принимающий согласованный объём задач по управлению безопасностью подписавшейся компании.

Как это работает в «АйТи Бастион»

Мы стали первым российским разработчиком с полноценной сервисной моделью для PAM-системы. Наш провайдер получает право предоставлять доступ к функциям PAM-платформы в составе услуги только в случае прохождения аттестации по нашему флагману — СКДПУ НТ. Такая компания берёт на себя весь цикл работы с системой: настройку, администрирование, организацию безопасного привилегированного доступа, управление секретами, мониторинг, анализ и расследование ИБ-инцидентов. Контроль качества — за нами. Компании-заказчику при этом не требуется ни закупка лицензии, ни найм команды для администрирования. По функционалу подписочная версия системы абсолютно идентична локальной, за исключением стоимости, конечно. Такое решение можно использовать постоянно, или в рамках отдельного проекта — например, на время работы внешних специалистов: подписку можно оформить на срок от одного месяца. Где хранить записи действий решаете вы — можно оставить в контуре компании или передать под ответственность провайдера.

Кто предоставляет услугу

Сейчас СКДПУ НТ по сервисной модели предоставляют два сертифицированных партнёра «АйТи Бастион» — Nubes и OXYGEN. Nubes разворачивает сервис на собственной облачной инфраструктуре в московском дата-центре Tier III. OXYGEN предлагает размещение в своём аттестованном облаке или в приватной среде заказчика. Конкретный вариант зависит от инфраструктуры компании и требований к хранению данных. На нас остаётся развитие продукта, сертификация специалистов партнёров и контроль уровня оказания услуг. Провайдер разворачивает и обслуживает систему, а в зависимости от договора также занимается мониторингом и расследованием инцидентов. Заказчик определяет, какие ресурсы и привилегированные подключения необходимо взять под контроль — наш гайд в материале по ссылке. Изображение создано с использованием ChatGPT 5.6 Sol

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