Всем срочно на удаленку: правильно оформляем работу из дома

Даже если до сих пор в вашей организации был подвешен вопрос с удаленной работой сотрудников, то теперь такой режим труда все ярче маячит на горизонте.

Вчера Путин подписал указ от 25 марта 2020 года о введении по всей стране нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Документ опубликован и предписывает большинству работодателей предоставить людям выходные с сохранением заработной платы.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем - неясно. Вполне вероятно, что после выходной недели вам все-таки придется перевести всех работников или часть на удаленку. Рассказываем, как это сделать.

Как оформить перевод на удаленную работу

Даже сейчас переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия нельзя.

Действовать в одностороннем порядке работодатель вправе, только если изменились организационные или технологические условия труда. Все это нужно обосновать и предупредить работника минимум за два месяца. К экстренной ситуации с коронавирусом это не применимо.

Поэтому для перевода работников на удаленку, получите их заявление, оформите приказ о временном (на период мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) переводе и допсоглашение к трудовому договору.

Шаблоны всех документов вы можете скачать. А вот пара комментариев.

Если вы переводите на удаленку нескольких сотрудников, можно оформить один приказ на всех. Но каждого сотрудника нужно ознакомить с приказом под подпись.

Но каждого сотрудника нужно ознакомить с приказом под подпись. В допсоглашении пропишите особые условия, связанные со спецификой работы. К примеру время, в которое сотрудник обязательно должен быть на связи. Без уточнений и согласованного графика сотрудники на удаленке сами формируют свой рабочий день.

К примеру время, в которое сотрудник обязательно должен быть на связи. Без уточнений и согласованного графика сотрудники на удаленке сами формируют свой рабочий день. Минтруд пояснил, что отказать в возможности временно работать из дома – право работодателя. Конечно, ведомство рассчитывает, что компании с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, но для работодателей это не поголовная обязаловка.

Важно убедиться, что у сотрудника есть все ресурсы для работы из дома. Иначе надо предоставлять ему технику и рабочие материалы.

Минтруд отдельно поясняет: при изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется.

Как платить тем, кто ушел на карантин

Теперь про режим самоизоляции.

К примеру, работники, вернувшиеся из отпуска или командировки из заграницы, должны отсидеться на карантине. Вопрос: оформлять отпуск за свой счет?

Минтруд считает это незаконным. В этом случае оформляется больничный в связи с карантином.

Чтобы оформить такой больничный, достаточно заполнить заявление и представить фото документов, подтверждающих поездку, в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования.

Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая – после его закрытия. При этом размер оплаты больничного по карантину не отличается от обычного уровня оплаты больничных листов.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Людям со стажем от 8 платят 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка, при стаже до 5 лет работы – 60% от среднего заработка. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69961, 65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет.

По поручению Президента изменится база для расчета оплаты больничных листов. Новая минимальная планка для расчета – не ниже МРОТ (12130 рублей). Это выгодно для работников с невысокой зарплатой или недолгим стажем.

Новый порядок расчета выплат будет применяться с апреля 2020 года.

Как получить отсрочку по взносам

С отсрочкой взносов все сложно. Заочно чиновники уже решили, что отложат для работодателей сроки уплаты взносов. Но постановления правительства и распоряжений ФНС мало.

Кого затронет отсрочка:

Компании в сфере туризма и авиаперевозок (период действия – до 01.05.2020, поручения Правительства РФ в части налогов, взносов от 18.03.2020, информация ФНС России от 18.03.2020);

(период действия – до 01.05.2020, поручения Правительства РФ в части налогов, взносов от 18.03.2020, информация ФНС России от 18.03.2020); Компании, занятые в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии (период действия – до 01.05.2020, поручение М. Мишустина от 20.03.2020);

(период действия – до 01.05.2020, поручение М. Мишустина от 20.03.2020); Микропредприятия (период действия – с марта 2020 года на 3 месяца, п. 3.2. Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утв. Председателем Правительства РФ 17.03.2020);

(период действия – с марта 2020 года на 3 месяца, п. 3.2. Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утв. Председателем Правительства РФ 17.03.2020); Отрасли экономики, оказавшиеся в сложной ситуации из-за коронавируса(период действия – с 30.03.2020 на 3 месяца, п. 2.10 Плана первоочередных мероприятий, утв. 17.03.2020).

Чтобы официально отложить сроки уплаты взносов, нужны поправки в Налоговый кодекс. Сегодня состоится заседание правительства РФ, на котором кабмин рассмотрит проект №862653-7 о возможности введения с 1 января до 31 декабря 2020 года отсрочек по уплате налогов и страховых взносов. В условиях пандемии коронавируса правительство РФ может получить право откладывать сроки уплаты взносов по любым налогам не только предприятиям и отраслям, но и физическим лицам.

Что касается письма ФНС, то, как мы понимаем, налоговики до мая не будут принимать решение о взыскании взносов, если не нарушается 2-месячный срок, рассчитываемый с даты, когда должно быть исполнено требование об уплате налога.