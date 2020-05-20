Где можно получить кредит системообразующему предприятию. И какие условия

Среди мер, осуществляемых Правительством в целях поддержки экономики, есть поддержка системообразующих предприятий. Это предприятия, который признаны таковыми Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Размер, ставка и срок кредита

Кредит системообразующим предприятиям предоставляется в рублях в размере не более 3 млрд. рублей, но при этом, не более среднемесячной выручки, уменьшенной на среднемесячные амортизационные отчисления и среднемесячную чистую прибыль. Сведения берутся из бухотчетности за 2019 год, а если срок ее сдачи еще не наступил, то из промежуточной отчетности.

Срок кредита — до 12 месяцев, ставка не должна превышать 5 процентов годовых.

Требования к заёмщикам

Во-первых, компания-заемщик не должен уже пользоваться такой программой.

Во-вторых, она должна состоять в реестре системообразующих организаций.

В-третьих, эта компания не должна быть в процессе реорганизации, ликвидации, или в процедуре банкротства. Деятельность компании не должна быть приостановлена судебными или правительственными актами.

Где можно получить такой кредит

Системообразующая организация может получить кредит по данной льготной программе может только в банке, который участвует в этой программе. Таких банков пока всего пять.

Такие кредиты, среди первых, начал выдавать Ак Барс Банк.

«Ак Барс Банк принимает активное участие в реализации всех государственных программ поддержки бизнеса. Помощь системообразующим предприятиям важна с точки зрения возобновления экономического роста страны и сохранения большого количества рабочих мест», отметила управляющий директор — руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

Цели, на которые выдается кредит

Кредит для системообразующих предприятий может быть выдан для пополнения оборотных средств для осуществления следующих расходов:

выплата зарплат, оплата взносов в фонды;

аренда помещений и оборудования, сервисное обслуживание и содержание основных средств;

ремонт, обслуживание, амортизация оборудования и оснащения;

охрана и содержание имущества, коммуналка;

транспортные расходы;

оплата топливно-энергетических ресурсов;

услуги связи, и IT;

НИОКР;

мероприятия по участию в госзакупках;

землеустроение;

технологическое подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

работы (услуги) по проектированию и инженерные, геологические и иные изыскания;

работы (услуги) по выпуску исходно-разрешительной документации по объектам строительства, прохождение требуемых для ведения строительства экспертиз.

Полученные деньги нельзя размещать на депозитах и других финансовых инструментах.

Где уточнить детали

Правила предоставления кредитов для системообразующих предприятий подробно изложены в постановлении Правительства РФ от 24.04.2020 № 582 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств».

Откуда все

Кредиты системообразующим предпритиям предложил президент в середине апреля. По задумке, кредит предназначался для пополнения оборотных средств, ставка должна субсидироваться на ставку ЦБ. Стоимость кредита предполагалась на 6% ниже относительно действующей рыночной ставки.

Кстати, для дочерних компаний системообразующих предприятий также предложено давать такие кредиты, с учетом уже выданных головным компаниям. Общая сумма не должна превышать 3 млрд рублей. Указанный проект поправок разрабатывает Минэкономразвития.

«Системообразующие организации часто полагаются на разветвленную сеть дочерних компаний. Предложенные изменения позволят минимизировать бюрократические издержки и оказать поддержку там, где она необходима» — отметил Илья Торосов, замминистра экономического развития РФ.

Уже есть первые сделки в Татарстане с «КАМАЗ» на 3 млрд

По программе поддержки системообразующих предприятий ПАО «АК БАРС» Банк заключил с ПАО «КАМАЗ» кредитный договор в сумме 3 млрд.руб. согласно Постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 582.