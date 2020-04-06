Опубликован список системообразующих предприятий. Им окажут поддержку

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

«Интерфакс» опубликовал полную версию перечня в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности. В такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства, его подлинность агентству подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства.