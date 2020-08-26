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Ак Барс Банк

Как стать самозанятым: инструкция по регистрации, порядку работы и снятию с учета

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Плательщиков налога на профессиональный доход называют также самозанятыми, т.е. человек может занять себя сам. Но сделать это нужно легально. Налог на профессиональный доход по сути является альтернативой ИП, но с некоторой разницей.

Кому подходит НПД?

Этот налоговый режим подходит физическим лицам, которые работают сами на себя — без трудового договора и наемных работников. Есть ограничения по видам деятельности и по доходам.

Налог на профессиональный доход можно применять, пока доход с начала года не превысит 2,4 млн рублей.

Можно сдавать квартиру, продавать продукцию своего производства, работать в такси, оказывать услуги удаленно. Но нельзя, например, заниматься торговлей подакцизными товарами и товарами, подлежащими обязательной маркировке, и перепродавать чужие товары.

Полный перечень ограничений можно прочитать в 422-ФЗ.

Коротко о выгоде и удобстве использования режима:

  • Нет отчетов и деклараций: декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
  • Чек формируется в приложении: не надо покупать кассу. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».
  • Легальная работа без статуса ИП: можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.
  • Выгодные налоговые ставки: 4% — с доходов от физлиц, 6% — с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет.
  • Можно не платить страховые взносы: отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.
  • Предоставляется налоговый вычет: сумма вычета — 10 000 рублей. ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%. расчет автоматический.
  • Не нужно считать налог к уплате: налог начисляется автоматически в приложении. Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца.
  • Совмещение с работой по трудовому договору: зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.
  • Простая регистрация через интернет: регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг.

Чтобы применять льготный налоговый режим, нужно пройти регистрацию. Это можно сделать только через интернет: с мобильного телефона, планшета или компьютера. Лично в налоговой инспекции или МФЦ зарегистрироваться нельзя.

Регистрируясь самозанятым до 31 августа 2020 года через Ак Барс Банк, вы получаете дополнительную выгодукэшбэк от суммы профессионального дохода и при оплате налога.

Узнать, как получить кэшбэк.

Как зарегистрироваться?

  1. В приложении «Мой налог» с мобильного телефона
  2. Через личный кабинет самозанятых на сайте ФНС
  3. Через банки, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС в рамках эксперимента

Есть три способа пройти регистрацию в приложении «Мой налог»:

  • с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика.
  • по номеру телефона и паспорту в приложении «Мой налог».
  • по учетной записи Госуслуг (ЕСИА).

Если у вас есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, в приложение можно войти без ИНН и пароля от личного кабинета.

С компьютера доступна регистрация по учетной записи. Понадобятся данные, которые вы обычно используются для авторизации на Госуслугах.

В мобильном приложении «Мой налог» тоже доступна регистрация через Госуслуги. Номер телефона и фотография паспорта не понадобятся.

Очень просто зарегистрироваться в качестве самозанятого в приложении Ак Барс Онлайн. Если вы клиент банка, то воспользуйтесь инструкцией на картинке:

Если вы еще не клиент банка, закажите карту с доставкой и начинайте пользоваться привилегиями клиента банка Ак Барс.

Для вас мы также подготовили инструкцию «Как начать использовать приложение Ак Барс Онлайн для самозанятых».

Как рассчитать сумму налога к уплате

Самостоятельно ничего считать не нужно. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.

От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, которая облагается налогом на профессиональный доход:

  • формируйте чек по каждому поступлению
  • указывайте плательщика и сумму дохода
  • отправляйте чек покупателю или распечатайте его на бумаге
  • в течение месяца получайте информацию о начислениях налога онлайн
  • до 12-го числа следующего месяца узнайте сумму налога к уплате в приложении «Мой налог» и до 25-го числа заплатите начисленный налог удобным способом

Чтобы фискализировать платежи, получать и оплачивать налоговые начисления через банк, настройте уполномоченный банк в качестве своей программы-партнера.

С помощью приложения Ак Барс Онлайн можно формировать и отправлять клиентам чеки.

  • Узнайте номер телефона или электронную почту покупателя;
  • укажите, какую сумму и за что вы получили. Наименование товара или услуги может быть любым, на ваше усмотрение. Но оно должно соответствовать реально оказанной услуге или проданному товару.
  • выберите плательщика — физическое или юридическое лицо. Это повлияет на ставку налога. Если продажа юрлицу или ИП, нужен их ИНН.

Также вы сможете контролировать доходы, начисления и задолженность: в приложении есть все важные цифры, отчеты и уведомления: можно посмотреть все выставленные чеки за любой период. Также там отображаются предварительно начисленные суммы налога — за ними можно следить в течение месяца;

В приложении «Мой налог» можно подтвердить доходы и регистрацию, сформировав соответствующие справки.

Вы можете прекратить регистрацию в любое время: это так же просто, как встать на учет. Не нужно писать заявления и лично посещать налоговую инспекцию.

Если вы больше не хотите быть плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым), просто сообщите об этом через приложение, и регистрацию прекратят.

При снятии с учета выберите подходящую причину. Больше ничего делать не нужно. Не забудьте заплатить налоги, которые вам начислили за период работы. Если сняться с учета, задолженность все равно нужно погасить.

В любое время можно заново зарегистрироваться и платить налог в качестве самозанятого. Процедура регистрации будет такой же, как и в первый раз.