Как узнать о блокировке счета и можно ли ее спрогнозировать

Бизнес сегодня невозможно представить без расчетного счета. Поэтому налоговые службы применяют частичные или полные блокировки счетов в качестве меры воздействия на налогоплательщиков. Если у организации несколько счетов, то блокируют все.

Понятно, что невозможность проведения операций парализует деятельность.

Не получится открыть новый счет в другом банке и перенаправить финансовые потоки. Перед тем как открыть счет, любой банк должен проверить клиента на наличие приостановления расходных операций по счетам через сервис на сайте ФНС. Если арестованные счета есть — банк откажет в открытии нового счета (п.12 ст. 76 НК РФ). Закрыть заблокированный счет невозможно.

Как узнать, что вас заблокировали

Чтобы блокировка не прилетела неожиданно, организация сама может при помощи сервиса ФНС «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов» периодически проверять свои счета:

выбираем в меню «Тип запроса» — «Запрос о действующих решениях о приостановлении»;

в появившиеся поля вставляем ИНН организации и БИК банка, в котором открыт счет;

нажимаем «Отправить запрос»;

получаем результат — если от ИФНС есть решение о блокировке счета, то будут указаны реквизиты документа.

Лайфхак — БИК при запросе можно и не вводить, заменив его нулями, тогда выпадут все имеющиеся блокировки, а не только по одному банку.

Налоговая служба обязана, согласно пункту 4 статьи 76 НК РФ, не позднее следующего рабочего дня после вынесения решения о приостановлении операций по счету в банке направить владельцу счета копию документа. Это возможно сделать по ТКС или через личный кабинет на сайте ФНС. Копия также может вручаться налогоплательщику или его представителю лично. Если же до вас документ почему-то не добрался — используйте сервис ФНС. Точно также на наличие решений о приостановлении операций можно проверить и контрагента.

Проверить контрагента на блокировки можно также через сервис Ак Барс Банка «Светофор», используя который вы узнаете самое важное:

регистрационные и контактные данные;

отзывы о контрагенте;

совокупный результат официальных проверок;

финансовое состояние.

Как быстро разблокировать расчетный счет

Выясните причину блокировки. Обратитесь в отдел камеральных проверок ИФНС по месту регистрации компании. Сотрудник отдела камеральных проверок может объяснить причину блокировки по телефону, для этого понадобится номер и дата решение — их вы узнаете на сайте ФНС или в банке.

Выполните требования налоговой. Заплатите налог, отправьте декларацию или подтвердите получение требования налоговой.

Устраните нарушения . Предоставьте документы, подтверждающие уплату налога, сдачу декларации, получение требования по ТКС, если вы используете ЭДО с налоговой.

Дальше уведомьте налоговую службу об устранении нарушений:

Направьте документы в ФНС по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика, или лично предоставьте в инспекцию;

приложите заявление об отмене ареста расчетного счета.

Как минимизировать риски блокировки

Чтобы минимизировать риски блокировки счетов нужно:

Платить налоги через расчетный счет. В соответствии с рекомендациями ЦБ РФ доля налоговых отчислений должна быть не менее 1% от дебетового оборота.

Уплачивать все налоги своевременно.

Оформлять сотрудников в штат. Выплачивать через расчетный счет зарплату, НДФЛ и страховые взносы. При этом суммы уплачиваемых НДФЛ и взносов должны соответствовать среднесписочной численности сотрудников, а ФОТ должен быть установлен из расчета не ниже официального прожиточного минимума.

Проверяйте контрагентов.

Указывайте подробно назначение платежа.

Оформляйте правильно первичную документацию.

При оплатах физлицам не забывайте удерживать и перечислять НДФЛ.

Предоставляйте в банк и ФНС документы по запросу.

При розничной торговле или другой деятельности с получением наличной выручки, вносите наличные на счет.

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