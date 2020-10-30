Хорошие новости — поставщикам автотехники, участвующим в госзакупках, доступен льготный кредит

В рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» были разработаны правила предоставления льготных кредитов поставщикам автомобильной техники. Банк Ак Барс заключил с Минпромторгом РФ соглашение, и теперь этот льготный кредит можно получить у него.

Кто может претендовать на получение кредита

Кредит предоставляется поставщикам автомобильной техники, реализующим технику по договорам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Договор поставки должен быть заключен в 2020 году, в этом же году должна быть поставлена и сама техника, а вот оплата по контракту может осуществляться позднее — в 2020-2022 годах.

На какую технику распространяется действие кредита

Согласно Постановления № 1035 от 11.07.2020 это «колесные транспортные средства и (или) шасси, произведенные в 2020 году, в отношении которых на дату заключения договора поставки автомобильной техники выдан акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719».

Причем акт должен содержать информацию о совокупном количестве баллов в количестве не менее 1500 баллов — для продукции, в отношении которой установлены требования к совокупному количеству баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий).

Либо продукция должна быть иметь сертификат о происхождении товара, подтверждающий, что страной его производства является Российская Федерация.

Если вы сомневаетесь подходит ли ваша техника под действие льготного кредитования — свяжитесь по телефону со специалистами банка, чтобы уточнить информацию: 7 (843) 294-73-58 (вн.: 162-25) или 7 (937) 287-27-97.

Когда можно обратиться в банк за кредитованием

Исходя из требований Постановления, сначала необходимо выиграть соответствующую закупку и заключить контракт — ведь именно по его условиям можно определить соответствует ли заемщик требованиям или нет.

Вы можете до участия в аукционе обратиться за разъяснениями к специалистам банкам, ведь в составе аукционной документации прикладывается и проект контракта. Значит можно заранее определить — попадает ли данная сделка под условия льготного кредитования.

Какой пакет документов предоставить

Перечень документов по программе — стандартный. Потребуются учредительные и финансовые документы. Бизнес-план и финансовая модель не являются обязательными документами, но повышают ваши шансы на одобрение кредита. С ними ваш бизнес становится прозрачным для банка.

Какова сумма кредита, ставка по нему и срок

Сумма кредита зависит от стоимости техники по договору поставки, именно на эту сумму будет предоставлен кредит в рублях.

Ставка кредита — 0% годовых (с учетом субсидии банку).

Срок — до 31.12.2022 года.

Оставить заявку на кредит можно на сайте или в офисе банка.