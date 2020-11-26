Что надо бухгалтеру не забыть сделать до конца года

Каждый из нас с нетерпеньем ждет наступления нового года: праздник, встречи с друзьями, выходные для отдыха с семьей, подарки! Все это замечательно. Но для бухгалтеров новый год означает завершение текущего и наступление нового отчетного (налогового) периода. И хотя годовая бухгалтерская и налоговая отчетность сдается в основном не позднее марта, подготовиться к ней нужно уже в декабре уходящего года.

Так что необходимо сделать бухгалтеру сейчас, чтобы после новогодних праздников не работать в напряженном режиме?

Проверить наличие первичных документов

Пожалуй, самая основная и первостепенная задача — проверить наличие всех первичных документов.

Каждый факт хозяйственной жизни компании отражается на основании правильных и своевременно составленных первичных документов. От их наличия зависит достоверность бухгалтерской отчетности, а значит, и достоверность наличия прибыли или убытка в организации (Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Поэтому до конца года нужно запросить у контрагентов оригиналы недостающих документов и отразить их в учете. Если в ходе такой самопроверки буду выявлены ошибки, то их можно будет исправить текущим годом.

Провести инвентаризацию

Как минимум раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности организации обязаны провести инвентаризацию имущества и обязательств (п. 27 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н). При этом инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года.

При проведении инвентаризации (ревизии) производится сверка фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета. Помимо того, в процессе ревизии контролируется сохранность имущества, выявляется имущество, потерявшее свое первоначальное качество, ненужное организации.

До конца года обязательно нужно свериться с контрагентами и подтвердить дебиторскую и кредиторскую задолженность подписанными с обеих сторон актами сверок. Акты сверок не являются первичными документами и не обязательны к составлению. Но в данном случае их составление и подписание контрагентами необходимо, прежде всего, самой организации — подтвержденная дебиторская задолженность даст возможность в будущем истребовать долги, а кредиторская задолженность будет подтверждена первичными документами.

Также нужно провести инвентаризацию и других счетов, например, 66, 67, 68, 70, 71 и т. д.

Если в ходе проведения инвентаризации будет выявлена безнадежная задолженность, например, истек срок исковой давности или контрагент исключен из ЕГРЮЛ, то нужно будет оформить соответствующий приказ и списать такую задолженность.

Ну и конечно же в обязательном порядке нужно свериться с налоговыми органами и фондами. Это позволит выявить, в частности, неверно зачисленные платежи, что приводит к начислению пеней и штрафов. При необходимости нужно направить заявления о зачете или уточнении платежа.

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Работники

Возможно, что по этому пункту будет самый большой объем дел, которые нужно успеть сделать до конца года.

1. График отпусков

График отпусков на следующий год необходимо утверждать ежегодно до 17 декабря текущего года (ст. 123 ТК РФ). При этом нужно учесть, есть ли в организации:

сотрудники, которые имеют право выбирать себе время отпуска;

совместители, которые уже знают время отдыха по основному месту работы и хотят использовать отпуск по совместительству в то же время;

беременные, которые выйдут в декрет в следующем году (чтобы не наложилось время декрета и отпуска других сотрудников так, что на участке работы, за который они отвечают, никого не осталось);

другие категории работников, по которым нужно учесть особенности предоставления отпусков.

Необходимо уточнить готов ли сотрудник разбить отпуск на части, если единовременное предоставление отпуска негативно сказывается на рабочем процессе.

Это трудоемкая работа, поэтому начинать ее нужно сильно заранее.

2.Размер оплаты труда и штатное расписание

Если в организации есть работники с окладом, приближенным к МРОТ, то, в случае законодательного повышения МРОТ, следует пересмотреть штатное расписание и увеличить оклады таким работникам. Не забудьте составить дополнительные соглашения к трудовым договорам.

3.Пролонгация договоров

Если в организации есть работники со срочными договорами, то нужно проверить срок их действия и при необходимости продлить или перезаключить их. Кстати, с пролонгацией нужно быть осторожными, иначе инспекция может признать продленный договор бессрочным.

Создать резервы

Если ваша организация не относится к малым предприятиям, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, то в бухгалтерском учете необходимо создавать резервы (на оплату отпусков, по сомнительным долгам и пр.).

Для целей налогового учета создание резервов является правом организации.

На 31 декабря необходимо проверить остатки всех резервов (при условии, что они ранее формировались) и в зависимости от ситуации нужно будет или включить неиспользованные суммы в доходы или перенести их на следующий год. И уже после этой проверки нужно сформироваться резервы на следующий год.

Поставщики и покупатели

Инвентаризировать нужно не только имущество и обязательства компании, но и имеющиеся договора с контрагентами. Если по каким- то договорам истекает срок действия и в них нет условия по автоматической пролонгации, то необходимо перезаключить такой договор или составить дополнительное соглашение о его продлении.

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Касса

Устанавливать лимит кассы для организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, не обязательно. Если же компания таковой не является или же если лимит кассы все-таки установлен, то, в случае действия лимита кассы до конца года, следует утвердить допустимый остаток наличных в кассе на следующий год.

Не забудьте проверить договор об эквайринге. Возможно стоит пересмотреть условия и сменить обслуживающий банк. Со следующего года некоторые категории налогоплательщиков утрачивают право работать без онлайн-касс. Проверьте — не входите ли вы в их число. Кстати, кассу можно не только купить, но и взять в аренду.

Выбор системы налогообложения

Если есть планы сменить налоговый режим с ОСНО на УСН, то нужно до 31 декабря в свою налоговую инспекцию подать соответствующее уведомление.

Такое уведомление нужно предоставить и в ситуации, если компания желает сменить объект налогообложения по УСН.

В случае, если компания уже является плательщиком УСН, необходимо проверить — не утрачено ли в 4 квартале уходящего года право на применение этого специального режима. Доход на УСН не должен превышать 150 млн. руб. в год, остаточная стоимость основных средств также должна быть менее 150 млн. руб., а численность работников не может превышать 100 человек.

При переходе с УСН на ОСНО необходимо уведомить налоговый орган до 15 января следующего года.

Выбор системы налогообложения особенно актуален для плательщиков ЕНВД — в связи с отменой этого режима с 01.01.2021 года. Если у организации имеются планы со следующего года платить УСН, то нужно удостовериться, что ранее подавалось уведомление о применении этого спецрежима, либо подать заявление сейчас.

Обособленные подразделения.

Налог на прибыль

Если у организации имеются обособленные подразделения, расположенные в одном субъекте РФ, и компания уплачивает налог на прибыль по каждому из них, то до 31 декабря текущего года у нее есть возможность выбрать ответственное подразделение и уплачивать налог на прибыль за все подразделения через него.

НДФЛ

По общему правилу НДФЛ за сотрудников уплачивается по месту регистрации каждого обособленного подразделения.

Если же эти обособки находятся в одном муниципальном образовании, то организациям разрешено:

перечислять НДФЛ единой платежкой за все обособленные подразделения, находящиеся на территории одного муниципального образования (в рамках одного ОКТМО).

расчеты 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ по обособленным подразделениям, находящимся на территории одного муниципального образования предоставить централизованно в выбранную налоговую инспекцию.

Если в том же муниципальном образовании расположена и головная организация, то отчитываться и уплачивать НДФЛ можно по месту ее нахождения.

В любом случае о своем выборе предоставления отчетности и проведения платежей нужно уведомить налоговую инспекцию. Срок предоставления такого уведомления — до конца января следующего года. Но чтобы не забыть об этом можно сформировать такое уведомление уже в декабре.

Налог на имущество

Те организации, которые находятся на ОСНО, уплачивают налог на имущество с недвижимости или по среднегодовой стоимости, или исходя из кадастровой стоимости.

УСНщики платят налог на имущество с недвижимости только исходя из кадастровой стоимости и только по той, которая перечислена в ст. 378.2 НК РФ.

Перечень объектов недвижимости, по которым налог на имущество платится по кадастровой стоимости, определяется региональными властями. Этот перечень периодически пересматривается и в него добавляются новые объекты.

Поэтому, если у организации есть недвижимость, то нужно каждый год проверять региональные перечни объектов на следующий год с целью своевременного определения: будет ли в следующем году организация являться плательщиком налога на имущество или нет.

Реформация баланса

Последней операцией отчетного года является реформация баланса. Именно на основании этой операции можно определить как сработала компания за этот год: с прибылью или с убытком.

Прибыль отражается проводкой — Дт 99 Кт 84

Убыток — Дт 84 Кт 99

Индивидуальные предприниматели

Для предпринимателей конец года означает истечение срока уплаты фиксированных страховых взносов за себя

В 2020 году сумма взносов в ПФР составляет 32 448 руб. и в ФФОМС — 8 426 руб.

Для предпринимателей, которые осуществляют деятельность в областях, пострадавших из-за коронавирусной инфекции сумма фиксированных страховых взносов в ПФР уменьшен на 12 130 руб. То есть, таким предпринимателям в ПФР нужно будет уплатить 20 318 руб. Сумма страховых взносов в ФФОМС осталась неизменной.