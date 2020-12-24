Современный онлайн-банк, что он умеет

Попробовав вынуждено перейти на удаленку, многие компании оценили удобство такого режима. Тем более, что совсем не нужно подбирать подходящие инструменты и подстраивать их под свою деятельность. Для малого бизнеса онлайн-банк давно уже не просто сервис для отправки платежей и получения информации о балансе счета, а полноценный рабочий комплекс.

Для старта

Все начинается с открытия расчетного счета — онлайн. Достаточно подать заявку на сайте банка и менеджер перезвонит и расскажет какие нужно предоставить документы. Счет резервируется за вами и начинает работать — на него клиенты уже могут отправлять переводы, а пакет документов в офис банка вы можете привезти чуть позже. На старте бизнеса, когда регистрируют предпринимательство уже найдя первых клиентов, это позволяет спланировать работу и начать получать платежи буквально сразу после получения документов о регистрации организации или ИП.

При открытии счета клиент получает дистанционное банковское обслуживание, интернет-банк — сервис, при помощи которого управлять средствами можно удаленно.

Для входа в личный кабинет нужно знать логин, пароль, и, как правило, подтвердить вход кодом из СМС. При этом привычный «компьютерный» вариант онлайн-банка дублирует приложение.

Новое мобильное приложение Ак Барс Мобильный для бизнеса

В обновленное мобильное приложение Ак Барс Банка для бизнеса вы можете войти по отпечатку пальца, лицу, и даже по голосу, если в вашем смартфоне есть такой идентификатор. В приложение встроен инструмент PayControl, позволяющий подписывать транзакции прямо в смартфоне без смс. Чтобы работа в приложении была максимально комфортной, при создании платежки сервис будет давать вам подсказки, например, для выбора контрагента или ставки НДС система предложит подходящие варианты.

Для работающего бизнеса

Но сегодняшний онлайн-банк, это не только расчетно-кассовое обслуживание или привычные уже эквайринг и зарплатный проект. Сегодня банки предоставляют широкий спектр небанковских услуг и практически являются платформой для ведения бизнеса.

Что может предложить современный онлайн-банк:

онлайн-бухгалтерию;

юридические консультации;

подготовку документов для регистрации ООО и ИП;

проверку контрагентов и оценку бизнеса;

автоматический расчет налогов;

создание счетов и формирование закрывающих документов для клиентов;

подготовку налоговой отчетности и их отправку;

продукты по ВЭД.

В первую очередь такой набор функций удобен руководителю малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Все под рукой и всегда под контролем. Вот только несколько сервисов, которые вы можете получить при подключении РКО в Ак Барс банке:

Онлайн-бухгалтерия.

формируйте документы для контрагентов и подключайте автовыставление счетов;

рассчитывайте зарплату, больничные и отпускные сотрудников, составляйте документы для приема и увольнения;

заполняйте отчеты для ПФР, ФНС, ФСС и Росстата и отправляйте их онлайн;

рассчитывайте перечисляйте налоги и взносы;

Ваш персональный календарь заранее напомнит о дате отчётности, чтобы вы не забыли отправить декларацию или расчет.

Правовая помощь онлайн. Устные и письменные консультации, помощь с составлением документов, подготовка документов для арбитража, информация о программах поддержки бизнеса, помощь с получением льгот и субсидий, содействие в общении с госорганами.

Конструктор документов. Вы вводите в строку поиска запрос и находите необходимый документ, который автоматически настроится под ваши условия: заполните пустые поля в документе, указав реквизиты и другие необходимые данные. Сведения сохранятся в справочнике и в следующий раз вам не придется заново вводить информацию.

Бизнес уходит в онлайн и управлять им и своими финансами тоже можно удаленно, через интернет.С современным онлайн-банком вам не нужны бухгалтер и юрист, а опытные специалисты банка помогут в решении других рабочих вопросов, например, помогут оформить кредит или банковскую гарантию, проконсультируют по ведению внешнеэкономической деятельности. В этом году появился единый календарь, который помогает вести налоговые события, валютные и свои в едином окне. Пользователи интернет-банка могут продать или купить валюту по желаемому курсу, отследить маршрут валютного платежа в режиме онлайн — понимать через какие банки проходит документ, и какая комиссия в каком банке взимается.