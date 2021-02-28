Льготный кредит: все о программе поддержки российских экспортеров

Очень много говорится о поддержке российских компаний сейчас, в период пандемии, но кроме текущих проектов действуют и другие программы, которые ориентированы на поддержку определенных направлений отечественного бизнеса, например, экспортеров. Сегодня мы хотели бы рассказать о том, что такое КППК, как производителям продукции, ориентированной на экспорт, или тем организациям, которые реализуют строительство производств в другой стране, получить льготное кредитование и повысить конкурентоспособность на зарубежном рынке.

Начнем с терминологии. КППК — это корпоративная программа повышения конкурентоспособности. Т.е. организация, которая уже производит или собирается производить продукцию на экспорт или имеет производство за рубежом составляет программу, способную вывести ее на новый уровень объемов производства (и соответственно повышение выручки) или новые рынки.

Большинство таких организаций сталкиваются с несколькими глобальными проблемами:

Большие затраты на создание или развитие производства;

Необходимость модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции;

Потребность в выходе на новые экспортные рынки сбыта (например, поставки продукции в страну, в которую ранее реализация не производилась).

Проще говоря — завоевание новых рынков и создание современного производства требует финансирования, а ставки по кредитам могут не устроить заемщика.

Чтобы поддержать экспортно ориентированных компаний, было решено, что государство субсидирует часть процентной ставки, и банки смогут предоставлять льготные кредиты для компаний, реализующих КППК.

Основной документ, по данной программе — Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191. А в Приказе Минпромторга от 02.06.2020 № 2095 вы найдете перечень продукции, которая попадает под поддержку. Главное смотрите документы в последней редакции, т.к. с момента выхода программа дополнялась и менялась.

Срок реализации КППК может составлять от 2 до 6 лет, но не позднее 2024 года, с датой начала экспорта продукции не позднее 31 декабря 2023 г.

В КППК участвуют компании несырьевой и неэнергетической отрасли промышленности.

С учетом последних изменений проведение квалификационного отбора, формирование и размещение единого перечня, заключение соглашений и представление организациями отчетности о реализации КППК осуществляются на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) в электронной форме. Отметим, что в отношении одного наименования продукции может быть представлено несколько заявок на участие в квалификационном отборе.

Кому и на что доступен льготный кредит

Естественно организация должна иметь КППК, типовая форма программы приложена к Постановлению № 191. Далее она должна соответствовать следующим условиям:

Есть подтверждение факта производства:

получено заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719);

предоставлено письменное обязательство по получению такого заключения;

получена лицензия на производство лекарственных средств (для фармпроизводителей);

предоставлена копия сертификата о происхождении товара (сборочного комплекта продукции), выданного уполномоченным органом Российской Федерации, по которому РФ является страной происхождения товара (комплекта) либо письменное обязательство по получению такого сертификата.

Отсутствует просрочка или задолженность перед бюджетом не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки на отбор:

по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;

иным платежам в бюджет.

Соблюдаются условия:

организация не является иностранным юридическим лицом, а также «офшорной» компанией (доля участия иностранной компании в УК более 50%);

в течение 3 последних лет заявитель не находился в процессе ликвидации или банкротства.

Участвовать в программе льготного кредитования могут организации, относящиеся к несырьевым и неэнергетическим отраслям промышленности.

В перечень продукции, попадающей под программу входят, к пример, производство:

автомобильных двигателей;

торговых автоматов;

тракторов;

швейных машин;

различных станков;

установок для кондиционирования воздуха;

холодильного оборудования;

электрогенераторных установок;

судов (яхты, буксиры, паромы и другие);

красок, лаков, клеев;

различных отделочные материалы, например, покрытий для пола;

сантехники;

одежды;

удобрений;

металлоконструкций;

ювелирных изделий;

бумаги и картона;

книг;

мебели и т.д.

Список очень большой, напомним, что перечень продукции можно посмотреть в Приказе Минпромторга от 02.06.2020 № 2095. Главное — продукция должна быть ориентирована на экспорт.

Инвестировать полученные деньги можно на реализацию проектов по организации экспортоориентированных производств в РФ или создание производств в иностранных государствах, на финансирование инвестиционно-строительных проектов за рубежом (EPC-проекты), торговое финансирование производства и экспорта, либо покупку (доставку) продукции.

Необходимо отметить, что при заключении КППК организации необходимо обеспечить соблюдение показателей результативности.

Максимальный размер финансирования в рамках одного экспортного проекта:

до 60 млрд руб. для инвестиционного финансирования;

до 30 млрд руб. для иного финансирования.

Как получить льготный кредит

Сначала нужно подать заявку на участие в программе поддержки и пройти квалификационный отбор т.е. подтвердить, что вы соответствуете условиям программы. Для этого необходимо подать заявку через ГИСП (государственную информационную систему промышленности). Вам необходимо представить:

заявление о заключении соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности; справку налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в квалификационном отборе неисполненной обязанности по платежам в бюджет; справку, подтверждающую соответствие организации требованиям участия в отборе; корпоративную программу повышения конкурентоспособности; документ, подтверждающий выполнение организацией одного из условий требования отбора (указаны в конкурсной документации, ознакомится с более подробными условиями можно на сайте ГИСП ).

После прохождения отбора вы подписываете соглашение о реализации КППК с Минпромторгом, попадаете в единый перечень производителей, заключивших КППК, и можете обращаться в банк.

Ак Барс Банк подписал соглашение с Минпромторгом и теперь является участником программы льготного кредитования. Компании-экспортеры могут получить кредит в Ак Барс Банке со снижением ставки до 4,5% годовых.

Срок действия программы — до конца 2024 года, в этот период будет действовать льготная кредитная ставка по кредиту.

Первой компанией, получившей льготный кредит в Ак Барс Банке по данной программе, стал Кушвинский завод прокатных валков. Полученные средства компания планирует направить на приобретение оборудования для модернизации экспортно-ориентированного производства и увеличения объемов экспорта прокатных валков, являющихся уникальной продукцией и пользующейся устойчивым спросом во многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

Что поможет экспортерам в работе

Работа на зарубежных рынках требует постоянного мониторинга и тщательного изучения изменений валютного законодательства. Зачастую, чтобы в них разобраться и вовремя применить на практике, нужна качественная трактовка со стороны специалистов и необходимые пояснения, а если точнее — валютный консалтинг.

Валютный консалтинг от Ак Барс Банка это:

Оказание методологической поддержки на этапе составления внешнеторговых контрактов, анализ контракта на соблюдение норм валютного законодательства;

Разъяснение требований валютного законодательства и сроков представления документов, чтобы избежать штрафов;

Консультации по порядку оформления документов валютного контроля, в том числе в интернет-банке;

Помощь в сложившейся нестандартной ситуации в ходе исполнения контракта с иностранным партнером.

Система Ак Барс Бизнес Драйв два года подряд входит в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса по удобству сервисов для ВЭД по версии аналитического агентства Markswebb. Простой и удобный интерфейс интернет-банка позволяет вести досье по валютным контрактам. Вся информация по сделке доступна в одном месте. Можно скачать из досье оригиналы или сформировать предзаполненный данными из контракта новый документ.

А сервис валютный календарь поможет соблюдать все сроки и требования валютного контроля, оперативно оформить документы без ошибок. Событие календаря формируется автоматически на основании представленных клиентами документов валютного контроля, при переходе по ссылке клиенту предоставляются максимально заполненные банком документы и подсказки.

Пользователи интернет-банка могут купить или продать валюту по желаемому курсу, отследить маршрут валютного платежа. В чате банка можно не просто задать общий вопрос сотруднику, а решить с валютным контролером вопросы по проведению валютных операций, а также направить документы.

Для повышения квалификации сотрудников клиентов, занимающихся ВЭД, специалистами Ак Барс Банка проводятся семинары по вопросам применения валютного законодательства РФ.