Что такое банковская гарантия и для чего она нужна

Как заключить крупную сделку, если контрагент вам не доверяет? Как получить рассрочку по налоговым платежам? Как не разориться на таможенных сборах в ожидании платы от покупателя? Какое обеспечение необходимо для участия в госзакупках? Если у вас возникли подобные вопросы — вам нужна банковская гарантия. Расскажем, что это такое, и как работает.

Что это такое

Банковская гарантия по сути похожа на страховку. Это соглашение, по которому банк обязуется выплатить задолженность по договору, если клиент не исполнит свои обязательства перед другой стороной сделки.

Например: фермер хочет купить современный уборочный комбайн. Но оплатить его он сможет лишь тогда, когда урожай будет собран, переработан и продан. Продавец техники требует аванс, но изымать такую сумму из оборота на несколько месяцев фермеру невыгодно. Он обратился в свой банк и получил гарантию. По условиям гарантии банк погасит долг своего клиента, если тот не сможет рассчитаться с продавцом техники до конца осени.

То есть, когда сделка обеспечена банковской гарантией, в ней участвуют 3 стороны:

1. Клиент банка, который запросил гарантию — принципал.

2. Его контрагент, который получит деньги от банка, если принципал не выполнит свои обязательства по договору — бенефициар.

3. Банк, который выдал гарантию — гарант.

Какие формы гарантий бывают

Договорные

Обеспечивает обязательства клиента перед другой стороной сделки.

Различают несколько типов договорных гарантий:

авансовая — когда клиент получает аванс от заказчика (поставщика), а в случае неисполнения обязательств по договору, возврат аванса осуществляет банк;

платежная — если клиент не оплатит работы (товары, услуги), то банк погасит его обязательства перед исполнителем (поставщиком);

исполнения обязательства — если клиент не выполнит условия сделки (не поставит товар, не окажет услуги), банк выплатит неустойку пострадавшей стороне.

Налоговые

Помогают получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, сборов, акцизов и прочих платежей в бюджетную систему.

Налогоплательщик запрашивает у госоргана отсрочку (рассрочку), а банк гарантирует, что налоги будут уплачены.

Таможенные

Когда организация или ИП импортируют или экспортируют товары, они несут расходы на оплату:

таможенных пошлин;

услуг брокеров, транспортных компаний;

аренды таможенных складов.

Банк гарантирует бенефициару в лице Таможенной службы уплату таможенных платежей, а клиент может не изымать деньги из оборота до получения окончательного расчета от покупателя.

Тендерные

Самая распространенная форма гарантий. Они необходимы для участия в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Тендерная гарантия защищает интересы заказчика — государственного (муниципального) учреждения:

от отказа исполнителя подписать договор;

от неуплаты неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных условиями договора;

от некачественного выполнения работ (оказания услуг) со стороны исполнителя.

В Ак Барс Банке можно получить любую форму гарантии из перечисленных выше вариантов. Оставьте заявку на консультацию, и с вами свяжется наш специалист.

Сколько стоит гарантия

За выдачу гарантии банк обычно взимает комиссию в размере от 2 до 10 % от суммы обеспечения.

Точная стоимость зависит от:

размера гарантийной суммы : чем больше сумма, тем сильнее рискует банк, поэтому и комиссия будет больше;

срока действия : чем дольше действует гарантия, тем она дороже;

наличия обеспечения : гарантия не обеспеченная залогом или поручительством также обойдется дороже.

Обеспечение гарантии

Банк вправе запросить у клиента обеспечение гарантии. Это может быть:

залог : недвижимость, оборудование, автомобиль или иное принадлежащее клиенту имущество;

поручительство другой финансово-благонадежной организации.

Если условия сделки будут нарушены, банк компенсирует потери пострадавшей стороне, а клиенту потребуется вернуть банку деньги или передать в собственность залоговое имущество. Если за клиента поручится другой субъект, то возврат долга банку ляжет на него.

Преимущества банковской гарантии

Принципалу гарантия дает возможность:

не изымать деньги из оборота на длительный срок;

заключить сделку, если контрагент сомневается в его благонадежности или платежеспособности.

Бенефициару гарантия обеспечивает быстроту и легкость получения денег.

Пример 1. Цена госконтракта составляет 2 млн рублей, а срок действия — 1 год. Контракт должен быть обеспечен банковской гарантией или суммой в размере 20 % от его цены. То есть компания-исполнитель должна либо заморозить на год 400 тысяч рублей, либо получить в банке гарантию. Комиссия банка составляет 2 %. Если компания-исполнитель выберет обеспечение гарантией, то она заплатит банку 8 тысяч рублей. Для компании это выгоднее, чем замораживать на год 400 тысяч рублей.

Пример 2. Покупатель не может оплатить оборудование, но готов предоставить в качестве залога объект недвижимости. Продавцу такая ситуация невыгодна. У него нет ресурсов и возможностей для работы с залоговым имуществом. А на банковскую гарантию он согласен. Ведь в случае невыплаты долга он сможет быстро получить деньги по гарантии, а залоговым имуществом уже займется банк.

Пример 3. Заказчик опасается некачественного выполнения ремонтных работ здания исполнителем. Если возникнут проблемы, придется идти в суд, проводить экспертизы, заниматься взысканием долга по исполнительному листу. Это может занять несколько месяцев, а в худшем случае — растянется на годы. Если же договор будет обеспечен гарантией — бенефициар сможет получить деньги сразу.