Как с помощью онлайн-бухгалтерии контролировать своего бухгалтера

Современная бухгалтерия — это не отдельно живущее государство в компании со своими правилами, понять которые может только человек, освоивший курсы бухгалтерского учета. Сегодня бухгалтерия благодаря возможностям программного обеспечения является звеном, интегрированным во все структуры и отделы организации.

Сегодня бухгалтерию на предприятии можно вести тремя способами:

Классический способ — нанять штатного бухгалтера или команду бухгалтеров, в зависимости от масштабов деятельности; Аутсорсинг — передать ведение вашей документации в стороннюю организацию или отдельному бухгалтеру; Онлайн-бухгалтерия — подключиться к облачным сервисам и вести учет самостоятельно.

Онлайн-бухгалтерия — это «облачный» интернет-сервис с платным набором инструментов. С ее помощью можно сформировать любую первичную документацию, рассчитать и сдать отчетность в государственные органы, фонды, а также контролировать своего бухгалтера.

Время — самый ценный ресурс любого руководителя. От скорости принятия решений зависит судьба организации и будущие контракты. Порой для того чтобы принять решение, необходима бухгалтерская информация (состояние расчетного счета, задолженность и т.д.), и чем быстрее руководитель получит нужные сведения, тем лучше будет для компании.

Онлайн бухгалтерия идеальный вариант для руководителя, она позволяет:

получить доступ к бухгалтерской информации из любой точки мира, где есть интернет;

контролировать деятельность своего бухгалтера.

Как руководитель может контролировать бухгалтера

Облачные сервисы дают уникальную возможность для управленцев с точки зрения контроля над бухгалтерией. Как было раньше? На стационарном компьютере у главбуха установлена программа для ведения учета, чтобы в нее попасть, нужно, чтобы этот самый главбух сдал вам все явки и пароли. Даже если вы получили доступ к программе, все равно вы в ней мало, что понимали, нужен был кто-то, кто помог бы во всем разобраться.

Сегодня, если вам кажется, что ваш бухгалтер ошибается или что-то делает не так, достаточно обратиться за консультацией в аудиторскую организацию или к практикующим бухгалтерам, зайти в облачную бухгалтерию и провести мониторинг.

Зная о таких возможностях бухгалтеры стали аккуратнее выполнять свои функции. Посмотрим, на примере сервиса «Моё дело», как руководитель может пользоваться онлайн-бухгалтерией.

Моё дело

Многопользовательский режим онлайн-бухгалтерии от «Моё дело» позволяет руководителю самостоятельно заходить в программу, следить за долгами и поступлениями денежных средств.

Что может делать руководитель:

Смотреть информацию о сотрудниках, об основных средствах, об остатках, отчетность. Редактировать данную информацию директор не сможет.

Смотреть и редактировать справочники номенклатуры и контрагентов.

Чем это полезно руководителю:

Руководитель может отследить, что делает его штатный бухгалтер; Руководитель контролирует организацию, которая занимается ведением бухгалтерии. Руководитель сам может загружать первичную документацию, а бухгалтер уже совершает с ней все необходимые операции. Руководитель видит движения по расчетному счету и долги от Контрагентов; Руководитель видит долги по отгрузкам и оплатам со стороны своей организации; Руководитель может сам создавать первичные документы, в том числе банковские.

«Мое дело» можно подключить в системе дистанционного банковского обслуживания Ак Барс Бизнес Драйв и работать в «Мое дело», не выходя из системы.

Как держать все под контролем

Подключив онлайн бухгалтерию вы получаете доступ к онлайн-сервису, который на интуитивном уровне позволяет понять все ли в вашей бухгалтерии в порядке.

Руководитель получает:

Доступ к чату, где можно общаться с командой бухгалтеров и юристов, если возникли вопросы; Возможность наблюдать за сданной отчетностью и уплатой обязательных платежей; Контролировать движение денежных средств.

Онлайн-бухгалтерия дает неограниченные возможности для руководителей организаций стать продуктивнее, ведь информация практически всегда под рукой, только если у вас не разрядился телефон или вы в лесу, где полностью отсутствует интернет соединение.