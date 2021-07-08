Сдаем отчетность за 2 квартал: напоминалка для бухгалтера

Наибольшую нагрузку по отчетности за 2 квартал несут организации, применяющие общую систему налогообложения. Но и спецрежимники, и ИП должны отчитаться перед ФНС, ПФР, ФСС в определенных случаях.
Разберемся более подробно, какие именно формы и в какие сроки нужно сдать.
Отчетность за 2 квартал 2021 года компаний на ОСНО
1. Декларация по НДС.
Обратите внимание, что с 2021 года действует новая форма декларации, утвержденная приказом ФНС РФ от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@.
Она сдается только в электронном виде. Кроме того, с 01.07.2021г. по новой форме заполняются и счета-фактуры.
2. Декларация по налогу на прибыль.
В соответствии с Приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в ред. от 11.09.2020), по общему правилу за прибыль организации отчитываются в налоговую инспекцию ежеквартально.
Те же компании, которые уплачивают авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли, сдают декларации ежемесячно – не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным.
И те, и другие сейчас должны отчитаться не позднее 28 июля.
Актуальная форма декларации утверждена приказом ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@. Ее можно сдать на бумажном носителе только тем налогоплательщикам, у кого среднесписочная численность за предыдущий год не превысила 100 человек. Все остальные компании используют электронный формат.
3. Расчет по страховым взносам.
Действующий бланк РСВ был утвержден приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.
Этот отчет подают все работодатели-страхователи, которые уплачивают страховые взносы с доходов физических лиц-сотрудников.
Крайний срок для сдачи РСВ за первое полугодие 2021 г. — 30 июля.
На бумажном носителе имеют право представить документ компании, которые заплатили взносы в отчетном периоде не больше, чем за 10 человек. Остальные — подают в электронной форме.
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4. Расчет 6-НДФЛ.
Эту форму сдают все работодатели, которые нанимают персонал по трудовым и гражданско-правовым договорам и удерживают из сумм вознаграждения НДФЛ.
Кроме того, в расчет включается и налог, удержанный с дивидендов, выплаченных учредителям в отчетном периоде.
Бланк расчета 6-НДФЛ был недавно обновлен, ищите актуальный в приказе ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.
Теперь в разделе 1 формы не нужно отражать налоговую базу, но необходимо прописать код бюджетной классификации (КБК). Если доход учредителя превысит 5 миллионов рублей, то каждый раздел 6-НДФЛ заполняется отдельно по каждой ставке: с показателями налогов в рамках лимита (до 5 млн.руб) и сверх него. Так как каждая часть налога уплачивается отдельно, в расчете отражается соответственно.
На бумажном носителе допустимо сдать документ, если за отчетный период налог был удержан не более, чем с 10 человек. Для остальных налогоплательщиков доступна только электронная форма отчетности.
5. Расчет 4-ФСС.
В страховую службу необходимо отчитаться всем работодателям по форме 4-ФСС.
Для компаний, в которых среднесписочная численность не превышает 25 человек, и они подают отчетность на бумаге, крайний срок — 20 июля 2021 г.
Для тех, кто подает в электронном виде — 26 июля 2021 г.
Бланк не менялся последние лет пять, его можно найти в приказе ФСС от 26.09.2016 № 381.
6. СЗВ-М.
За июнь нужно подать эту форму в ПФР не позднее 15.07.2021 г.
Актуальный бланк утвержден Постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п.
7. СЗВ-ТД.
Подается при любых кадровых мероприятия в компании. Что касается сроков, действует следующее правило:
- при приеме и увольнении сотрудника – СЗВ-ТД нужно направить в пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем приказа;
- при других кадровых изменениях – не позднее 15 числа следующего месяца. Например, если в июне был совершен перевод на другую работу кого-либо из сотрудников, нужно отчитаться до 15 июля 2021 г.
С 01 июля действует новая СЗВ-ТД, она утверждена Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п (в ред. Постановления Правления ПФР от 27.10.2020 № 769п).
Отчетность за 2 квартал 2021 года компаний на льготных режимах (УСН, ЕСХН) и ИП
Отчет за 2 квартал при УСН не сдается (хотя авансовую сумму налога не забудьте исчислить и уплатить по завершении квартала). Аналогичное правило и в отношении единого налога для сельхозпроизводителей: декларация подается только по итогам года.
Но есть исключения:
- прекращение соответствующей деятельности в прошедшем периоде;
- утрата права на спецрежим.
Например, если компания или ИП потеряла право применять УСН во втором квартале, отчет следует представить в налоговую не позднее 26 июля 2021 г.
Для вашего удобства представим перечень отчетов, которые должны сдать за 2 квартал компании на спецрежимах и индивидуальные предприниматели, в виде таблицы.
Как вы уже поняли, в последнее время изменились многие формы отчетности: обновлены бланки декларации НДС, отчета 6-НДФЛ, СЗВ-ТД. Чтобы точно быть уверенным в правильном заполнении документов, используйте надежные сервисы.
Сроки подачи отчетности за 2 квартал 2021 г.: таблица
Актуальные срок сдачи отчетности в налоговые и иные государственные службы необходимо отслеживать по нормативным актам: Налоговому кодексу РФ (например, см. ст. 174, 230, 289, 346.23, 346.10 и т.д.), а также некоторым федеральным законам.
В таблице ниже мы собрали все актуальные сроки для сдачи отчетности организаций и ИП за 2 квартал 2021 г., не пропустите их.
Напоминаем также, что действует правило переноса на случай, если крайний срок сдачи отчетности выпадает на выходной день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ, ст. 193 ГК РФ). При совпадении дат, документы можно подать в первый рабочий день, следующий за выходным, но не позже.
При нарушении сроков сдачи отчетности фискальные органы могут не только наложить на бизнес административный штраф, но в некоторых случаях и приостановить операции по счетам (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).