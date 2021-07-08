Сдаем отчетность за 2 квартал: напоминалка для бухгалтера

Наибольшую нагрузку по отчетности за 2 квартал несут организации, применяющие общую систему налогообложения. Но и спецрежимники, и ИП должны отчитаться перед ФНС, ПФР, ФСС в определенных случаях.

Разберемся более подробно, какие именно формы и в какие сроки нужно сдать.

Отчетность за 2 квартал 2021 года компаний на ОСНО

1. Де­кла­ра­ция по НДС.

Обратите внимание, что с 2021 года действует новая форма декларации, утвержденная приказом ФНС РФ от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@.

Она сдается только в электронном виде. Кроме того, с 01.07.2021г. по новой форме заполняются и счета-фактуры.

2. Де­кла­ра­ция по на­ло­гу на при­быль.

В соответствии с При­казом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в ред. от 11.09.2020), по общему правилу за прибыль организации отчитываются в налоговую инспекцию ежеквартально.

Те же компании, которые уплачивают аван­со­вые пла­те­жи по на­ло­гу на при­быль ис­хо­дя из фак­ти­че­ски по­лу­чен­ной при­бы­ли, сдают де­кла­ра­ции еже­ме­сяч­но – не позд­нее 28 числа ме­ся­ца, сле­ду­ю­ще­го за от­чет­ным.

И те, и другие сейчас должны отчитаться не позднее 28 июля.

Актуальная форма декларации утверждена приказом ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@. Ее можно сдать на бумажном носителе только тем налогоплательщикам, у кого среднесписочная численность за предыдущий год не превысила 100 человек. Все остальные компании используют электронный формат.

3. Рас­чет по стра­хо­вым взно­сам.

Действующий бланк РСВ был утвержден приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

Этот отчет подают все работодатели-страхователи, которые уплачивают страховые взносы с доходов физических лиц-сотрудников.

Крайний срок для сдачи РСВ за первое полугодие 2021 г. — 30 июля.

На бумажном носителе имеют право представить документ компании, которые заплатили взносы в отчетном периоде не больше, чем за 10 человек. Остальные — подают в электронной форме.

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4. Рас­чет 6-НД­ФЛ.

Эту форму сдают все работодатели, которые нанимают персонал по трудовым и гражданско-правовым договорам и удерживают из сумм вознаграждения НДФЛ.

Кроме того, в расчет включается и налог, удержанный с дивидендов, выплаченных учредителям в отчетном периоде.

Бланк расчета 6-НДФЛ был недавно обновлен, ищите актуальный в приказе ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Теперь в разделе 1 формы не нужно отражать налоговую базу, но необходимо прописать код бюджетной классификации (КБК). Если доход учредителя превысит 5 миллионов рублей, то каждый раздел 6-НДФЛ заполняется отдельно по каждой ставке: с показателями налогов в рамках лимита (до 5 млн.руб) и сверх него. Так как каждая часть налога уплачивается отдельно, в расчете отражается соответственно.

На бумажном носителе допустимо сдать документ, если за отчетный период налог был удержан не более, чем с 10 человек. Для остальных налогоплательщиков доступна только электронная форма отчетности.

5. Рас­чет 4-ФСС.

В страховую службу необходимо отчитаться всем работодателям по форме 4-ФСС.

Для компаний, в которых среднесписочная численность не превышает 25 человек, и они подают отчетность на бумаге, крайний срок — 20 июля 2021 г.

Для тех, кто подает в электронном виде — 26 июля 2021 г.

Бланк не менялся последние лет пять, его можно найти в приказе ФСС от 26.09.2016 № 381.

6. СЗВ-М.

За июнь нужно по­дать эту форму в ПФР не позд­нее 15.07.2021 г.

Актуальный бланк утвер­жде­н По­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния ПФР от 15.04.2021 № 103п.

7. СЗВ-ТД.

Подается при любых кадровых мероприятия в компании. Что касается сроков, действует следующее правило:

при при­е­ме и уволь­не­нии сотрудника – СЗВ-ТД нужно направить в пенсионный фонд не позд­нее ра­бо­че­го дня, сле­ду­ю­ще­го за днем при­ка­за;

при других кад­ро­вых изменениях – не позд­нее 15 числа следующего ме­ся­ца. Например, если в июне был совершен перевод на другую работу кого-либо из сотрудников, нужно отчитаться до 15 июля 2021 г.

С 01 июля действует новая СЗВ-ТД, она утвер­жде­на По­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния ПФР от 25.12.2019 № 730п (в ред. По­ста­нов­ле­ния Прав­ле­ния ПФР от 27.10.2020 № 769п).

Отчетность за 2 квартал 2021 года компаний на льготных режимах (УСН, ЕСХН) и ИП

Отчет за 2 квартал при УСН не сдается (хотя авансовую сумму налога не забудьте исчислить и уплатить по завершении квартала). Аналогичное правило и в отношении единого налога для сельхозпроизводителей: декларация подается только по итогам года.

Но есть исключения:

прекращение соответствующей деятельности в прошедшем периоде;

утрата права на спецрежим.

Например, если компания или ИП потеряла право применять УСН во втором квартале, отчет следует представить в налоговую не позднее 26 июля 2021 г.

Для вашего удобства представим перечень отчетов, которые должны сдать за 2 квартал компании на спецрежимах и индивидуальные предприниматели, в виде таблицы.

Декларация НДС Расчет по страховым взносам (РСВ) Рас­чет 6-НД­ФЛ Рас­чет 4-ФСС СЗВ-М и СЗВ-ТД Компании на УСН да — при ввозе в Россию импортных товаров, если организация на упрощенке выставляет счет-фактуру с выделенным НДС да да да да Компании на ЕСХН да — для компаний на ЕСХН, которые не освобождены от этого налога да да да да ИП с сотрудниками да — только для ИП, которые не освобождены от уплаты НДС да да да да ИП без сотрудников да — только для ИП, которые не освобождены от уплаты НДС нет нет нет нет

Как вы уже поняли, в последнее время изменились многие формы отчетности: обновлены бланки декларации НДС, отчета 6-НДФЛ, СЗВ-ТД. Чтобы точно быть уверенным в правильном заполнении документов, используйте надежные сервисы.

Сроки подачи отчетности за 2 квартал 2021 г.: таблица

Актуальные срок сдачи отчетности в налоговые и иные государственные службы необходимо отслеживать по нормативным актам: Налоговому кодексу РФ (например, см. ст. 174, 230, 289, 346.23, 346.10 и т.д.), а также некоторым федеральным законам.

В таблице ниже мы собрали все актуальные сроки для сдачи отчетности организаций и ИП за 2 квартал 2021 г., не пропустите их.

Вид отчета (декларации) Срок сдачи Декларация по НДС до 26 июля 2021 г. Декларация по налогу на прибыль организации до 28 июля 2021 г. (за полугодие, за январь - июнь 2021 г.) Отчет 6-НДФЛ до 02 августа 2021 г. Расчет по страховым взносам в ФНС до 30 июля 2021 г. за полугодие СЗВ-М в ПФР за июнь не позднее 15 июля 2021 г. СЗВ-ТД за июнь не позднее 15 июля 2021 г. 4-ФСС не позднее 20 июля 2021 г.— в бумажной форме и не позднее 25 июля 2021 г. — в электронной за 1 полугодие

Напоминаем также, что действует правило переноса на случай, если крайний срок сдачи отчетности выпадает на выходной день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ, ст. 193 ГК РФ). При совпадении дат, документы можно подать в первый рабочий день, следующий за выходным, но не позже.

При нарушении сроков сдачи отчетности фискальные органы могут не только наложить на бизнес административный штраф, но в некоторых случаях и приостановить операции по счетам (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).