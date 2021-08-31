Директор поменял паспорт: чем это грозит организации

Руководитель организации порой бывает скрытнее, чем Джейсон Борн — меняет паспорт, а сообщить об этом в бухгалтерию не спешит. Почему важно вовремя внести изменения и куда их собственно вносить, расскажем сегодня.

Смена паспорта может быть по разным причинам, как правило, это:

получение нового паспорта по достижении возраста (впервые паспорт получают в 14 лет, а затем меняют в 20 и 45 лет);

смена фамилии (не обязательно из-за вступления в брак, иногда фамилию просто меняют на более благозвучную или возвращают девичью после развода);

утеря паспорта и получение нового.

Другие изменения — например, смена адреса регистрации, рождение детей не влекут за собой замену паспорта, это данные просто вносятся в действующий документ. Хотя и о них нужно сообщать по месту работу — зачем, тоже обязательно расскажем.

Сведения о директоре содержаться во множестве документов, как внутри компании, так и за ее пределами. Сначала разберемся, где внести изменения бухгалтеру или кадровику.

Изменения паспортных данных директора в локальных документах

Об изменениях паспортных данных в организации для начала должны узнать. Для этого директор должен написать заявление, в котором сообщит новые паспортные данные. А вот прикладывать копию паспорта не рекомендуем — закон о персональных данных против этого.

Если точнее — для получения, обработки и, тем более, хранения персональных данных должна быть конкретная цель и согласие работника. В данном случае копия паспорта работодателю не нужна для соблюдения закона — достаточно просто переписать данные из оригинала документа (вот его показать сотрудник обязан). В случае, если вы собрались оставить копию в личном деле, необходимо получить согласие на хранение. Хотя и в этом случае есть шанс, что при проверке, например, Трудовой инспекцией, выявится, что информация в деле избыточна и не соответствует требованиям законодательства.

Копии других документов (свидетельство о браке, справку из МВД о потере и т.п.) требовать не обязательно.

Прежде всего изменения надо внести в карточку Т2, где содержатся все основные данные о сотруднике.

Т.к. в карточке уже будут вписаны прежние сведения, то их нужно аккуратно зачеркнуть одной чертой и вписать чуть выше новые. Рядом с записью поставьте дату, подпись ответственного лица, его ФИО и должность. Можно добавить ссылку на документ, на основании которого вносятся изменения (заявление), но это не обязательно.

Важно! Дата заявления имеет значение. Представьте, что вы отправляете отчет РСВ, а его не принимают — не та фамилия или номер паспорта. А оказывается вам вовремя директор не сообщил об изменениях. Если отчет не будет принят и организация получит штраф, то у бухгалтера или кадровика обязательно будет подтверждение, что виноват именно руководитель, а не сотрудник.

Далее надо внести изменения в трудовую книжку (в части ФИО), если она ведется в бумажном виде. Данные также аккуратно зачеркиваются, вносятся новые.

К трудовому договору необходимо сделать дополнительное соглашение, в котором указывается, что произошло изменение паспортных данных.

Что касается СЗВ-ТД, то специально подавать форму при произошедших изменениях не нужно.

У Ак Барс Банка бухгалтерия онлайн для УСН и ОСНО — считает зарплату, заполняет и отправляет отчеты, напоминает про налоги и много чего еще, даже счета разошлет автоматически — просто настройте рассылку.

После этого изменения вносятся в кадровые и бухгалтерские программы учета, как правило, такие сведения хранятся там в формате истории — можно посмотреть в какое время действовал тот или иной документ.

Если директор является учредителем компании, то необходимо вписать новые данные в список участников общества, в котором содержатся сведения о персональных данных.

В зависимости от специфики, компании может понадобиться внесение изменений и в другие документы и программы:

пропуска (бумажные и электронные);

CRM-систему;

систему электронного документооборота (ЭДО).

Нужно не забыть при смене фамилии внести корректировки в корпоративные мессенджеры, электронную почту, чтобы ФИО директора верно в них отображалось.

Но самые масштабные действия придется провести вовне организации.

Изменение паспортных данных для внешних пользователей

Разделим на несколько категорий тех, кто получает данные о руководителе и для кого они имеют значение:

государственные органы;

банки;

ЕИС, Госуслуги, электронные площадки, операторы ЭДО — т.е. различные электронные сервисы;

контрагенты.

Государственные органы: ФНС, ПФР, ФСС

В ИФНС новые данные поступят автоматически, не нужно подавать никаких заявлений. Достаточно заказать в электронном виде выписку и убедиться, что сведения в ней обновлены. Это можно сделать через сервис «Прозрачный бизнес». Т.к. между ведомствами обмен не всегда происходит быстро, то в ЕГРЮЛ данные могут оставаться неактуальными какое-то время.

Если вы обнаружите ошибку в ЕГРЮЛ, то сперва стоит обратиться в ФМС, которая направляет сведения о паспортах в налоговую. Возможно вопрос удастся решить по телефону, но лучше направить письменное обращение. Для того, чтобы ускорить процесс, можно также направить в ИФНС заявление по форме 13014, но его нужно заверить у нотариуса или переслать в электронном виде с ЭЦП через личный кабинет организации на сайте ФНС.

Для большинства внешних пользователей — выписка из ЕГРЮЛ это главный источник сведений о вашей компании, если данные о директоре в выписке и документах, которые вы представили (например, договор), не совпадут, в части той же фамилии, например, то вам могут отказать в сотрудничестве.

Аналогично при разнице в данных по выписке и в документации вам откажут при подаче заявки на участие в торгах.

В ФСС сведения отправлять не нужно.

С ПФР есть важный нюанс — изменения в СНИЛС. При смене фамилии сотрудник (не только директор) должен обратиться в ПФР для замены сведений, сделать это можно как лично, так и через работодателя (см. п.1, п.3 статьи 9 Федерального закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»).

Пока данные в ПФР не будут изменены, отчеты, содержащие ФИО и СНИЛС, такие, как СЗВ-М или Расчет по страховым взносам, будут показывать при контроле ошибку. Поэтому работодателю стоит самостоятельно направить сведения в Пенсионный фонд, заручившись заявлением работника.

Банки

В банке данные о директоре тоже есть и конечно нужно известить его об изменениях, а вот электронную подпись заменять не всегда обязательно, как и карточку подписей.

Если меняется номер паспорта, а ФИО остаются прежними, то достаточно подать в банк анкету с новыми сведениями вместе с сопроводительным письмом. Эти данные банк фиксирует в своей системе и будет идентифицировать по ним руководителя.

А вот если изменилась фамилия, тогда придется поменять карточку с образцами подписи и заменить ЭЦП.

Кроме того, если директор — учредитель, то нужно подать на него еще сведения и в этом качестве, а также в качестве бенефициара, тоже в виде анкетирования. Директору необходимо лично явиться в банк для оформления документов, хотя сами анкеты можно заполнить заранее. Директор предъявит новый паспорт и подпишет документы лично, не все банки согласны получить данные в электронном виде и требуют личного присутствия руководителя.

Реквизиты счета за 5 минут — это реально! Откройте счет в Ак Барс банке максимально быстро.

Электронные сервисы

Оператора ЭДО необходимо также уведомить о смене паспортных данных, т.к. это может повлиять на использование электронных подписей, как мы писали выше. Сейчас руководители получают ЭЦП в налоговой бесплатно, поэтому при изменении данных, если директор уже использует новую подпись от ФНС, за заменой придется обратиться в инспекцию. Выдадут новый сертификат также безвозмездно.

В Единой информационной системе (ЕИС) хранятся сведения о руководителе. Эта система используется для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Информация из нее поступает на электронные торговые площадки — ЭТК (входящие в перечень отобранных). Если данные в ЕИС не актуальны, они будут неактуальными на всех этих аккредитованных площадках.

На коммерческих ЭТК вносить изменения придется самостоятельно.

Контрагенты

Им сообщать об изменениях и вовсе необязательно, хотя можно составить простое информационное письмо, примерно вот такое:

«Уважаемый контрагент, сообщаем, что в связи с изменением паспортных данных руководителя организации, в документах будет указана новая фамилия — вместо Иванова И.И. — Петренко И.И. По вашему запросу готовы предоставить выписку из ЕГРЮЛ с обновленными данными.»

Некоторые компании просят предоставить копию (скан) паспорта директора для заключения договора, поэтому могут запросить новую копию документа. В этом случае организации также следует обратить внимание на закон о персональных данных. Если сотрудник дал свое разрешение на передачу данных третьим лицам — передавать, если нет — необходимо получить согласие от руководителя. Если он не согласен — сослаться на закон и отказать в предоставлении копии. В большинстве случаев контрагенту будет достаточно в итоге только самих данных.

Если паспорт не менялся

Мы обещали рассказать, почему некоторые изменения в паспорте, хоть и не связанные с его заменой, тоже могут быть важны.

Рождение детей

Сведения о детях вписываются на особую страницу в паспорте и только. Но сам факт рождения ребенка может принести радость не только сам по себе, но и еще и приятные бонусы на работе.

Работник, в том числе и директор, имеет право на получение стандартных вычетов. В их числе вычет на детей:

на первого и второго ребенка — 1400 рублей;

на третьего и каждого последующего — 3000 рублей.

Также предоставляются вычеты на детей-инвалидов.

Количество детей может влиять на предоставление отпуска. Например, работнику, у которого 2 и более ребенка в возрасте до 14-ти лет, в соответствии со статьей 263 ТК РФ коллективным договором могут быть установлены дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для сотрудника время. А для многодетного работника (трое и более детей до 18 лет) ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в любое время по его желанию (правда пока младшему из детей не исполнится 14 лет), это указано в статье 262.2 ТК РФ.

Регистрация

В России большое количество организаций, где директор — это еще и учредитель, а компания регистрируется по месту его прописки. В случае изменения адреса регистрации руководителя, необходимо поменять и юридический адрес компании.

Как правило, это влечет изменение устава и подачу заявления по уже известной нам форме 13014. Но в уставе можно не прописывать конкретный адрес до улицы и дома, а указать только город, точный же адрес указывается в заявлении, как местонахождение юридического лица. В этом случае каждый раз при переезде директора не придется менять устав.

Правовая помощь для бизнеса онлайн от Ак Барс Банка — консультации круглосуточно, дешевле штатного юриста.

Перемена юридического адреса требует извещения контрагентов, банка, внесения изменений в ЕГРЮЛ и т.д. — фактически все то же самое, что мы описали выше. К тому же возможно изменение привязки к налоговой инспекции и отделению ПФР, при этом отчетность придется сдавать уже в новые органы.

Смена паспорта директора — это не только перемены в его жизни, но и в работе организации, поэтому бухгалтеру стоит проинформировать руководителя о последствиях и предупредить, что несвоевременное сообщение о таком важном факте может привести к штрафам и даже остановкам в рабочих процессах компании.