Как поменять директора ООО: пошаговая инструкция

Директор может захотеть уволиться или вовсе пропасть и не выходить на связь. Кажется, все просто — старого уволить, нового принять. Но поскольку у директора широкий круг обязанностей и он отвечает за все действия организации, менять его надо строго по уставу и закону. Иначе смену могут признать недействительной. Расскажем, как сменить директора ООО и нигде не ошибиться.

Причины смены генерального директора ООО

Полномочия директора закреплены в уставе, регламентах и договоре. На нового директора нужны новые документы. Главное — знать почему меняется директор, и тогда будет понятно, что подготовить.

Увольнение по собственному желанию

Самый спокойный случай — по обоюдному согласию, когда директор хочет уволиться, а учредители не возражают. В этом случае директора увольняют, как обыкновенного сотрудника: вносят запись в трудовую книжку и выдают справки. Перед увольнением извещают каждого участника общества о внеочередном собрании, на котором решат — принять нового директора или назначить исполняющего обязанности.

Увольнение по решению учредителей

Может так произойти, что участники общества соберутся и решат досрочно расторгнуть с директором трудовой договор. Причины могут быть разные — нет результатов от работы, жалуются сотрудники или директор не исправляет замечания. Вообще Конституционный суд считает, что учредителям не нужно аргументировать, почему они решили уволить директора.

Нельзя расторгнуть договор с беременной женщиной и в период больничного или отпуска.

Здесь никому отправлять уведомления не надо — учредители соберутся сами, решат и составят протокол.

Неизвестно, где директор

Порой случается непредвиденное — директор пропал: длительное время не отвечает на звонки и сообщения. Это тормозит деятельность компании. Потому что некому подписывать договоры с клиентами, приказы и платёжные документы.

Ситуация сложная, но есть решение — направить письменное уведомление в налоговую и банк об исчезновении директора. Печати и штампы аннулировать, и сообщить в «Налоговый вестник».

После этого учредители назначают нового директора. Действуют по шагам, которые мы описали ниже. С условием, что к нотариусу новый директор пойдёт вместе с учредителями — нотариус потребует подтвердить реальность смены директора.

Если закончился срок договора, никуда сообщать не надо. Бывает, когда в уставе прописано, что директор избирается ежегодно. Тогда с ним заключают договор на один год: каждый раз увольняют и избирают вновь. По закону максимальный срок срочного договора — 5 лет. В трудовую книжку запись в таком случае не делают и налоговую не предупреждают, просто переизбирают директора на новый срок.

Что делать, чтобы сменить директора ООО

Процедура смены директора стандартная. Она прописана в законе. Но бывают случаи, когда в уставе общества закреплено иное, и тогда действовать надо по правилам устава.

Созвать общее собрание участников

Только учредители ООО могут на общем собрании решить — сменить генерального директора или нет. По Закону 14-ФЗ общее собрание участников общества — это высший орган ООО. Поэтому, если не будет решения учредителей, смена директора будет считаться недействительной.

Судебная практика. Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-17052/21-117-117 признал неправомерной запись налоговой о внесении изменений в ЕГРЮЛ общества, потому что не было решения учредителей о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Важна и процедура сбора учредителей — ее тоже можно оспорить в суде. В законе сказано, что участников общества необходимо известить за 30 дней до проведения собрания. Каждому отправить заказное письмо по почте, в котором указаны время и место, а также повестка собрания — ст. 36 Закона 14-ФЗ.

В уставе можно написать, что оповещать участников будут по электронной почте — законом разрешено. Кроме этого, в уставе можно менять сроки извещения. Главное, чтобы юристы сделали это грамотно.

Перед собранием есть еще одна формальность — зарегистрировать всех участников. Директор или секретарь собрания сверяет паспорта и записывает сведения в протокол.

Статья 38 Закона об ООО разрешает участникам общества заочно решить поменять директора. Для этого в уставе надо прописать все нюансы процедуры: как оповещают участников, в каком виде проходит опрос, куда отправляют подписанные бюллетени.

При таком виде голосования не надо выдерживать 30 дней для уведомления — можно закрепить другой срок в уставе.

Составить протокол общего собрания участников

После собрания и обсуждения повестки составляется протокол — ст. 37 Закона 14-ФЗ. Он отражает всю информацию о собрании: место и время проведения, кто участники, результаты голосования. В ст. 181.2 ГК РФ сказано, что писать в протоколе.

На повестке собрания должно быть два вопроса:

прекращение полномочий действующего директора;

избрание и назначение нового директора.

По ст. 67.1 ГК РФ протокол заверяют нотариально, только когда в уставе ничего не написано про способ заверения. Например, если в уставе закрепить, что протокол заверяют все учредители подписями — устав побеждает.

На практике все гораздо проще — часто решение принимает единственный участник общества. Он же и подписывает протокол.

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Расторгнуть с директором трудовой договор и передать дела

В увольнении директора нет ничего особенного. Все кадровые документы и выплаты такие же, как с обыкновенным сотрудником:

Издать приказ об увольнении.

Сделать запись в трудовую книжку.

Выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Выдать на руки трудовую книжку или форму СТД-Р (если книжка электронная), расчетный лист, выписки из СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М.

Помимо этого, хорошо бы, чтобы уходящий директор передал дела и имущество по акту новому директору. Акт отражает передачу:

учредительных документов;

бухгалтерской, налоговой и прочей отчетности;

данных по имуществу организации — инвентаризации, остаткам на складах, документам на недвижимость и прочее;

реестров доверенностей и договоров;

лицензий и иных документов организации;

печатей, ключей электронных подписей.

По закону передавать дела и документы не обязательно. Но на практике отсутствие такого акта часто приводит к неоднозначным спорам.

Судебная практика. Общество должно доказать, что документы были у бывшего директора, а уволенный, что все передал или таких документов у него не было — дела № А32-12031/2016, А56-5459/2020.

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Известить налоговую о смене директора

Сведения о генеральном директоре и лицах, действующих по доверенности от имени организации, вносятся в ЕГРЮЛ. Поэтому о смене директора сообщают в налоговую — ст. 17 ФЗ № 129-ФЗ.

Чтобы предупредить налоговую, надо заполнить заявление по форме Р13014. Эта форма отражает изменение сведений об организации и учредительных документах.

Новый директор с заполненным заявлением идет к нотариусу и там заверяет свою подпись. Нотариусу надо показать оригинал устава, свидетельство о регистрации ООО, ИНН и протокол собрания участников общества.

Заверенное заявление относят в налоговую. Главное — сделать это в течение трех рабочих дней со смены директора, в противном случае штраф 5 000 рублей — п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ.

Никуда не надо идти, если отправить заявление электронно через сервис налоговой «Подача электронных документов на государственную регистрацию». Для этого понадобится электронная цифровая подпись, которую можно получить в ФНС или в удостоверяющем центре (до 31 декабря 2021 года), аккредитованном по новым правилам. С 1 января 2022 года ЭЦП руководителям будет выдавать ФНС или ее уполномоченные представители.

Налоговую выбирайте по месту регистрации ООО. Если в учредительных документах стоял адрес прежнего директора — новый адрес надо внести в заявление Р13014, устав (если требуется) и поменять в ЕГРЮЛ.

Чтобы каждый раз при увольнении директора не менять адрес, можно в уставе указать только город, в котором работает организация, — закон это разрешает.

Уведомлять ли ФСС и ПФР о смене директора? Нет, не нужно.Налоговая сама сообщит в фонды о смене директора организации.

Известить банк о смене директора

Сообщить банку новые данные нужно. Это делают уже после того, как налоговая внесет запись о новом директоре в ЕГРЮЛ. По закону на это дается пять дней.

Банк может попросить:

решение о смене директора;

приказ о назначении нового директора;

выписку из налоговой;

устав.

Строгих сроков для оповещения банка о смене директора нет. Но без подписи нового директора невозможно делать платежи. В банке замените карточку с образцами подписей, а для интернет-банка измените электронную подпись, логин, пароль, телефон, куда приходят оповещения. Это защитит финансы организации — у прежнего руководителя не останется допуска к ним.

Оповестить партнеров о смене директора

Можете этого не делать. Но извещение поможет сохранить спокойные отношения с партнерами. В будущих сделках они не будут сомневаться в подлинности подписи на документах.

Иногда вам потребуется предоставить контрагентам новые документы, подтверждающие полномочия директора и смену данных в ЕГРЮЛ. Это связано с общей настороженностью в связи с политикой ФНС — налоговики требуют проверки добросовестности деловых партнеров, в противном случае сделки с ними могут признавать не соответствующими законодательству, а расходы в налоговом учете по таким сделкам придется исключить.

Миф. Доверенности, подписанные прежним директором, перестают действовать, а договоры с работниками и контрагентами надо перезаключать. Это ошибочное мнение. Потому что договоры заключали от лица организации, а не лично прежним директором: права и обязанности по договорам сохраняются.

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