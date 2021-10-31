Как заработать на расходах и куда инвестировать свободные деньги: обзор для ИП и организаций

Чтобы вести инвестиционную деятельность не обязательно вкладывать миллиарды в крупные проекты, любая организация или предприниматель могут получить дополнительный доход, используя свой расчетный счет в банке. Подскажем бухгалтеру и его директору, как, сидя за рабочим компьютером и инвестируя свободные финансы, можно заработать на банке.

Инвестиции в депозит

Первое, что приходит в голову, как просто получить пассивный доход — это открыть депозит. Главное правило — деньги должны работать, поэтому свободный остаток по счету можно переложить на банковский вклад под процент.

Предприниматели могут воспользоваться линейкой вкладов для физических лиц, где процентные ставки, как правило, еще выше. Денежные средства на вкладах, так же как и на расчетных счетах, застрахованы в пределах 1 400 000 рублей. На такую страховку могут рассчитывать только предприниматели и организации, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса.

К выбору депозита следует подходить внимательно, т. к. существует вклады, не предусматривающие частичный или полный досрочный возврат вложений. Значит, если бизнесу срочно потребуются вложенные денежные средства, то взять их со вклада в любой момент не получится на основании заключенного договора. Либо при расторжении договора и возврата средств будут утрачены полученные проценты — смысл инвестиций потеряется.

Перед тем, как размещать денежные средства на депозите, проверьте предлагаемые условия по вкладу:

срок;

возможность досрочного или частичного снятия;

возможность пополнения.

В ассортименте Ак Барс Банка для каждого бизнеса найдется подходящий депозитный продукт с процентной ставкой до 6,25% годовых.

Бухгалтеру организаций и ИП на ОСНО и УСН следует помнить, что полученные проценты включаются в состав внереализационных доходов (п. 6 ст. 250, п. 6 ст. 271, п. 4 ст. 328 НК РФ). В налоговом учете их нужно учитывать ежемесячно, а в бухучете выполнять соответствующие проводки:

Дебет 76 Кредит 91-1 — начислены проценты по депозиту.

Дебет 51 Кредит 76 — поступили на счет средства в виде процентов по депозиту, если они зачисляются на счет компании, а не присоединяются к сумме вклада.

Предприниматели на ПСН и «упрощенке» полученные проценты по вкладу не включают в доходы, если вклад открывался от имени физического лица. В этом случае полученные проценты попадают под налогообложение НДФЛ. Налогооблагаемая база: разница между полученным доходом по процентам и произведением 1 млн рублей на ставку рефинансирования ЦБ на начало года.

Например: ИП открыл вклад как физлицо в 2021 году и получил доход от вклада 100 000 рублей. Ставка рефинансирования на 1 января 2021 года — 4,25%. 1 млн * 4,25% = 42 500 рублей — это предельная сумма не облагаемая налогом. 100 000 — 42 500 = 57 500 налогооблагаемая база. 57 500 * 13% = 7 475 рублей — сумма НДФЛ.

Инвестиционный доход за бездействие

Свободные деньги на счете могут работать и без заключения договора банковского вклада. Такой способ заработка возможен при начислении банком процентов на остаток на счете.

Как правило, используется один из двух вариантов начисления процентов — по фактическому или неснижаемому остатку. Выбирая неснижаемый остаток, можно заработать несколько больше, чем при фактическом. Однако, для этого нужно выполнить банковские требования: сохранять на счете определенную сумму.

Например, в Ак Барс Банке начисляют 5,35% годовых при минимальной сумме остатка — 100 000 рублей. А за фактический остаток свыше 1 000 рублей на счет будет начисляться по 4% годовых.

В целом депозитные продукты очень удобный и надежный инструмент для инвестирования свободных средств. Бухгалтерский учет полученных процентов прост и понятен. С помощью этих не сложных финансовых инструментов, конечно вряд ли вы заработаете много, но можно окупить затраты на обслуживании счета или иные комиссии банка можно. Переходим к более сложных и рискованным инвестициям.

Открыть счет за 5 минут. Подключение ДБО с PayControl — бесплатно.

Инвестиции в драгметаллы

Кроме классического депозитного счета можно использовать обезличенные металлические счета. По сравнению с предыдущими вариантами, чтобы получить доход, нужно обладать определенными знаниями и следить за ситуацией на рынке драгоценных металлов.

Суть заключается в том, что вы покупаете не, например, слиток золота, а открываете счет. На нем вы храните «виртуальный металл» и ждете, когда стоимость его продажи возрастет.

Лайфхак. Обезличенный металлический счет начинает приносить доход при падении курса рубля, независимо от изменения цены на металл на Лондонской бирже. Но это правило работает и в другую сторону. Если цена на металл в долларах растет, а курс доллара падает, то обезличенный металлический счет может принести убыток.

Открыть обезличенный металлический счет в Ак Барс Банке

Доверительное управление инвестициями

Временно свободные денежные средства можно вложить в ценные бумаги. Но без опыта и знаний доверить свои финансы можно только инвестиционной или управляющей компании.

Совместно с профессионалами можно выбрать безопасную и менее рискованную стратегию управления активами. Или наоборот — воспользоваться рискованными инструментами финансового рынка. Но новичкам советуем все же начинать с малого.

Затем ваши денежные средства будут использоваться для совершения торговых операций на бирже. Вы получаете дополнительный доход, не покидая личного кабинета клиент-банка.

Отчитаться о полученном доходе нужно самостоятельно. В отличие от брокерского обслуживания физлиц, когда брокер выступает налоговым агентом, организации самостоятельно исчисляют налог в соответствии со своей системой налогообложения и декларируют инвестиционные доходы.

Как заработать на расходах

Большую популярность и распространение в последнее время получили бизнес-карты. Благодаря им, не нужно с комиссией снимать или вносить денежные средства на счет, а можно сразу безналично совершать бизнес-покупки и получать за это кешбэк.

Возврат процента от суммы покупки зависит от вида товара, торговой сети, оборотов по карте и других условий, которые определяет банк. Если задаться целью и следить за всеми предлагаемыми акциями, то по отдельным спецпредложениям кешбэк может достигать 5−10%.

Кроме прямого возврата денег на счет можно получать скидки на услуги и продукцию партнеров, принимать участие в спецпредложениях банка или платежной системы.

«Пробегитесь» по сайту банка и узнайте с какими партнерами он работает. Если вы покупаете у них товары или услуги и расплачиваетесь картой, то можете получать специальные скидки.

Держатели корпоративных карт Ак Барс Банка получают бонусы от платежной системы Mastercard, Visa, скидки на проживание в отелях Radisson Hotels, рекламу ВКонтакте и т. д.

Один из способов экономии или заработка на банковском обслуживании — участие в акциях и спецпредложениях. Например, даже от расходов на получение банковской гарантии можно получить поощрение в виде возврата 10% от суммы комиссионного вознаграждения.

Как показало наше исследование, банки предлагают большое количество способов и инструментов для инвестирования свободного остатка по счету. Выгода от акций очевидна — привлечение новых клиентов и увеличение их оборотов. В свою очередь, бизнесмены могут с помощью банковский продуктов получить дополнительный доход или сэкономить на расходах.