Как узнать о приостановке операций по счетам по ИНН, и зачем это нужно

Расскажем, когда налоговики заблокируют счет, как быстро проверить наличие блокировки онлайн, зачем проверять счета контрагентов, и что нужно сделать, чтобы ваш счет заработал.

Когда налоговая блокирует расчетные счета

Перечислим основания, по которым налоговики вправе приостановить операции по счету.

Задолжали бюджету

Если у предприятия возникла задолженность по налогам (сборам, взносам, и т. д.), налоговики направят ему требование. Срок его исполнения — обычно 8 дней (если в самом требовании не указан другой срок). Если по истечении срока платеж не поступил, налоговики вынесут решение о взыскании долга за счет средств на банковских счетах.

В данном случае заморозят только сумму недоимки , средствами сверх этой суммы можно распоряжаться без ограничений.

Могут налоговики заморозить средства на счете и в обеспечение взыскания сумм по результатам налоговой проверки. Это может произойти, если стоимость имущества организации, на отчуждение которого наложен запрет, меньше суммы доначислений.

Не сдали отчетность

Если предприятие просрочит больше, чем на 20 дней, подачу налоговых деклараций, расчета по взносам или формы 6-НДФЛ.

Важно: за непредставление бухгалтерской и промежуточной налоговой отчетности (например: декларации по налогу на прибыль за отчетный период) счет не блокируют (п. 20 письма ФНС от 17.04.17 № СА-4-7/7288@).

Не передали электронную квитанцию

Если налоговики прислали электронным способом требование о пояснениях, представлении документов или уведомление о вызове в инспекцию, а налогоплательщик не выслал квитанцию о приеме в течение 10 дней.

Не подключили электронный документооборот с ФНС

Если предприятие должно отчитываться в инспекцию электронным способом, но не заключило договор с оператором ЭДО, налоговики заблокируют счет через 10 дней после того, как обнаружат нарушение.

Обратите внимание: если налоговая инспекция заблокировала расчетный счет, открыть новый в другом банке не получится.

К каким проблемам приводит блокировка счета

Блокировка счета парализует нормальную работу бизнеса. Если у компании полноценно не работает счет, у нее возникнут серьезные проблемы с исполнением обязательств:

Не получится вовремя рассчитаться с контрагентами : поставщиками, подрядчиками, арендодателями и т. д. Это может привести начислению штрафов, неустоек, разрыву договорных отношений, коллапсу производственного процесса и непоправимо испортить репутацию компании.

Возникнут проблемы с выплатой зарплаты. Ведь у требований по выплате заработной платы и требований по уплате налогов одинаковая очередность (ст. 855 ГК). Поэтому выплатить деньги своим работникам с заблокированного счета можно только при наличии одного из следующих документов: исполнительного листа, судебного приказа, решения трудовой инспекции или комиссии по трудовым спорам.

Однако важно отслеживать не только ситуацию внутри своей компании, но и проверять счета контрагентов.

Это нужно, если:

Вы заключаете договор с новым контрагентом

В данном случае вам надо проявить должную осмотрительность. Наличие блокировки на счете потенциального партнера — серьезный повод усомниться в его благонадежности.

Вы собираетесь перевести контрагенту крупную сумму денег.

Доходные операции работают даже при заблокированном счете. Отправленные вами деньги поступят, но воспользоваться ими контрагент не сможет. Это может привести к срыву обязательств с его стороны, а в результате пострадает ваш бизнес.

Контрагент заверяет, что не может выполнить обязательства по причине неожиданной блокировки счета.

Если на самом деле счета партнера функционируют, то, возможно, вы стали жертвой недобросовестного контрагента или мошенника. И чем раньше вы будете в курсе реального положения дел, тем быстрее сможете принять меры по возврату средств.

Как быстро проверить блокировку счета по ИНН

Провести проверку поможет специальный сервис ФНС: Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов.

Порядок действий:

1. Переходим по ссылке выше.

2. Щелкаем мышкой на первый пункт списка: Запрос о действующих решениях о приостановлении.

3. Вводим ИНН организации и БИК банка.

4. Нажимаем: «Отправить запрос».

Система выведет на экран результат запроса в табличной форме:

Сведения о налогоплательщике (ИНН, наименование, БИК банка).

Имеются ли действующее решение о приостановлении по указанному налогоплательщику.

Если решение есть, то в таблице будут указаны:

его номер и дата;

код основания (например: «01» — неисполнение требования об уплате налога или иное основание из Справочника «Основания для вынесения решения о приостановлении операций и переводов», информация Банка России от 25.09.2020);

код налогового органа, который его вынес;

БИК банка, в который оно было направлено;

дата и время размещения информации в сервисе.

Что делать, если ваш счет заблокирован

Онлайн-проверка не поможет вам узнать, какую именно декларацию или расчет и за какой период вы не сдали в срок, какую сумму задолжали в бюджет и т. д. Получить эту информацию можно путем обращения в свою инспекцию или банк.

Затем необходимо исправить допущенное нарушение. Например:

заплатить сумму налога, взносов, штрафа или пени в бюджет;

сдать расчет или декларацию;

отправить квитанцию о получении требования и т. д.

Решение об отмене приостановления операций по счетам налоговики примут в течение следующего дня, после получения документов, которые подтвердят, что причина блокировки устранена. Еще один день уйдет на передачу информации в банк налогоплательщика.

То есть, если налогоплательщик выполнил все необходимые действия, то ограничения должны снять через 2 рабочих дня.