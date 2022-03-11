Как перечислять зарплату в 2022 году: заполняем платежное поручение

Неверно заполненная платежка с зарплатой приводит к задержке и потере платежей, компенсации за несвоевременную выплату и взысканию по исполнительным документам. Лучше потратить немного времени — разобраться в нюансах перевода и спокойно переводить оплату сотрудникам. Наша инструкция актуальна для зарплатных проектов, платежных поручений, выгруженных из программы или заполненных вручную.

Назначение платежа

Из назначения платежа должно быть понятно, какую часть заработной платы вы перечисляете и за какой период.

Трудовая инспекция следит за сроком выдачи заработной платы (ч. 6 ст. 136 ТК). Чтобы избежать неправомерных жалоб сотрудников в надзорные службы, пользуемся следующими правилами:

Зарплата за первую половину месяца выплачивается с 16-го числа по конец месяца. Хотя платить аванс самым последним днем месяца не рекомендуем — часто эти платежи вызывают путаницу и компании приходится платить НДФЛ уже с аванса (т. к. начисление зарплаты также происходит в последний день месяца ). Зарплата за вторую половину месяца выплачивается с 1-го по 15-ое число следующего месяца, поэтому в назначении платежа надо конкретизировать за какой период перечисляется выплата.

Перечисление зарплаты с удержанием по исполнительным документам

Такая ситуация может возникнуть, если работодатель получит от судебных приставов постановление об удержании определенного процента от месячного заработка. Поэтому в назначении платежа нужно отразить размер удержанных средств по исполнительным документам (п. 5 ст. 1 закона «Об изменениях в закон об исполнительном производстве» от 12.02.2019 № 12-ФЗ).

Поле назначения платежа начинается с «//», затем следует аббревиатура ВСЗ (взысканная сумма). Удержанная сумма обрамляется с обеих сторон «//». При указании суммы цифрами рубли надо отделять от копеек знаком «-». Если сумма выражена в целых рублях, после знака «-» нужно указывать «00».

То есть запись о перечислении 13 000 рублей по исполнительному документу будет выглядеть, так:

//ВЗС//13000-00//

Пример : за январь сотруднице необходимо выплатить 38 750,52 руб., но при этом на предприятие поступило постановление от судебного пристава, по которому часть зарплаты в размере 3 000,52 руб. надо переводить на счет ФССП отдельным поручением. Сотруднице на карточку переводят остаток зарплаты: 38 750,52 — 3 000,52 = 35 750,00 руб. Удержанный долг указывают в назначении платежа //3000-52//. Выглядит это следующим образом:

В рамках зарплатного проекта платежка оформляется одна на всех и перечисление происходит по реестру на всех сотрудников. При наличии у одного и нескольких сотрудников //ВЗС// придется оформлять отдельные п/п и исключать их из общего реестра. Некоторые бухгалтерские программы позволяют в одном реестре формировать общий список сотрудников с удержанием и без. Например, в 1С в документе «Ведомость в банк» есть графа «Взыскано», в которой можно указать размер удержания

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Перечисление зарплаты нерезидентам

Согласно валютному законодательству платежные поручения, отправленные в адрес нерезидентов, должны содержать код вида валютных операций. Правила заполнения закреплены в Положении Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П. Назначение платежа должно начинаться с фигурных скобок, например, {VO01010}. Запись внутри фигурных скобок не должна содержать пробелов

При перечислении работодателем-резидентом средств работнику-нерезиденту чаще всего используются такие коды:

{VO70060} — заработная плата и иные виды оплаты труда;

{VO70040} — пособия и иные социальные выплаты;

{VO70125} — выплаты, связанные с исполнением решений судебных органов.

Любые расчеты с нерезидентами подпадают под валютный контроль. Ак Барс Банк выполняет все виды валютных операций, а квалифицированные специалисты всегда придут на помощь и объяснят, как выполнить все требования валютного законодательства.

Код вида дохода

Поле 20 «Наз. пл.» пустовало в платежках до июня 2020 года. Теперь значения подбирают от 1 до 3 для видов доходов из ст. 99 и 101 Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007. Помните, работодатель продолжает нести ответственность за правильность заполнения.

Административный кодекс содержит штрафы (ст. 17.14 КоАП) не только для работодателей, но и для заказчиков работ (услуг) по договорам ГПХ. За ошибочно указанный код дохода в платежке их ждут штрафные санкции:

предприниматели потеряют от 2 000 до 2 500 руб.;

должностное лицо накажут на 15 000 — 20 000 руб.;

юрлица заплатят до 100 000 руб.

Код 1 нужен при переводе доходов, на которые есть ограничения по сумме удержаний — не более 50%, а в отдельных случаях не более 70% (ст. 99 № 229-ФЗ), например:

аванс и зарплата;

премии;

матпомощь;

больничные при травме и заболевании;

отпускные и компенсации за отпуск;

выплаты по договору дарения;

средний заработок при командировке;

оплата работ (услуг) по договорам ГПХ, в том числе ИП и самозанятым;

дивиденды участникам организации и др.

Код 2 устанавливается для выплат, с которых нельзя удерживать долги (ст. 101 № 229-ФЗ, кроме доходов из п. 1 и 4), например:

командировочные (включая суточные, установленные локальными актами);

пособие по беременности и родам;

алименты;

компенсации за использование личного имущества работника;

единовременное пособие при рождении ребенка;

компенсации при переезде по работе в другую местность;

пособие по уходу за ребенком и др.

Если командировочные отправить с кодом «1» а не «2», то 50% поступившей суммы могут оказаться у судебных приставов при наличии ареста на счете сотрудника. Ведь от того, с каким кодом поступают денежные средства на счет физлица, зависит размер списания задолженности по исполнительным документам. Работодатель может и не знать о наличии ограничений на счете работника, а банк автоматически обработает поступившие суммы и спишет часть задолженности, исходя из кода в платежке.

Код 3 нужен при совершении выплат, указанных в п. 1 и 4 ст. 101 № 229-ФЗ:

возмещение вреда здоровью;

компенсации пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф

алиментные суммы на маленьких детей

компенсация вреда в связи со смертью кормильца

Если сотрудникам положены выплаты с разным «кодом вида дохода», то на каждую сумму нужно оформлять отдельное поручение, в котором присваивать свой код. Оформлять все выплаты одним реестром нельзя.

Поле «код» должно пустовать в случае перечисления сумм по заявлению на счет другого лица, выдача подотчетных суммы или при возврате займа.

Очередность платежа

Поле «21» отведено для указания очередности исполнения платежного поручения при наличии ограничений на счете.

«1» — для перечисления алиментов;

«2» — для выплаты зарплаты по указанию исполнительных документов;

«3» — для ежемесячной зарплаты, премии или аванса.

А вот для материальной помощи используется самая низкая очередность — «5». Объединить выплату зарплаты и материальной помощи в п/п для одного сотрудника невозможно, т. к. у них разная очередность исполнения платежа.

Очередность особенно важна в случае приостановки операций по счету, например, за неуплату налогов. Если зарплатные платежки поступят в банк одновременно с требованием из налоговой, то сначала должна быть перечислена зарплата. Выплата алиментов может осуществляться даже с заблокированного счета.

Перечисление на карту

На банковскую карту перечисляем так же, как и на обычный текущий счет. Это означает, что поле номер счета занимает 20-значный номер банковского счета, а не номер пластиковой карты. Указывается ИНН сотрудника, а не его банка. В поле КПП указывается 0.