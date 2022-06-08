Топ-7 антикризисных советов для бизнеса

Совет № 1. Сократите издержки

Первое, что всегда приходит на ум, когда нужно сэкономить — сократить расходы. Это логично, ведь лишние траты в кризис совершенно ни к чему. Но вдруг, вы уже и так экономите на всем чем только можно, как быть?

Попробуйте обсудить с поставщиками снижение цен и варианты рассрочки (это позволит по крайней мере равномерно распределить затраты).

В кризис никто не захочет терять клиентов, а особенно постоянных, поэтому вам вполне могут пойти на встречу. Аргументируйте свою просьбу — попросите скидку на те товары, которые покупаете регулярно и в большом количестве или, напротив, на редкие позиции, которые поставщику сложнее продать другим покупателям.

Найти новых поставщиков . Если материалы, которые необходимы вам для производства не уникальны, то можно попробовать найти аналоги. Главное — не в ущерб качеству товара, иначе, снижая издержки, можно здорово снизить качество производимой продукции и с ним число потребителей.

Сейчас бизнес, который занимается производством товаров для импортозамещения, активно поддерживает государство, поэтому все больше предприятий работает в этом направлении, а их продукция конкурентна по цене.

Пробуйте найти поставщиков в других регионах, возможно это увеличит сроки доставки, но логистику можно быстро отрегулировать, создав необходимый запас на складе.

Сократите затраты на помещения . В кризис можно опробовать на себе замечательную фразу «в тесноте, да не в обиде» и если вы снимали просторный офис с видом на реку, то можно временно отказать себе в таком удовольствии, зато сократить траты.

Если вы, например, работаете с маркетплейсами, но используете собственные склады, возможно стоит рассмотреть другую схему поставки — FBM (Fulfillment by Marketplace), т. е. хранить товары на складе площадки. Это может быть выгоднее, если у вас товары быстрооборачиваемые и не залеживаются. Маркеты сейчас предлагают выгодные условия сотрудничества для поставщиков определенных групп товаров, включая их бесплатное хранение.

Следите за коммунальными расходами . Может, давно пора починить кран в офисном туалете, чтобы не платить за постоянно вытекающую воду? Или не забывать перед уходом гасить свет.

Обратите внимание на мелочи, которые в структуре расходов всей компании не всегда являются мелочами.

Пересмотрите в принципе состав затрат и степень их необходимости . Например, можно существенно снизить расходы на канцелярию просто заказывая не любимые всем офисом ручки Паркер, а обычные, или найти более доступного по цене заправщика картриджей для принтеров.

Совет № 2. Кадры решают все

Обратите внимание на кадровую политику компании, возможно, там тоже есть место для оптимизации. Увольнять людей мы вам не предлагаем, но можно посмотреть на ситуацию с другой стороны:

Перевести часть штата на удаленку , так можно сократить офисные расходы. Или пересмотреть сотрудничество с привлекаемыми сторонними исполнителями — вместо заключения договоров с «частниками» использовать самозанятых.

Передать часть бизнес-процессов на аутсорс . Например: бухгалтерию, функции юридического отдела.

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Пересмотреть фонд оплаты труда . Снижать заработную плату ниже прожиточного минимума нельзя, но можно попробовать сократить премиальную часть. Не бойтесь потерять сотрудников, вряд ли кто-то в кризис захочет поменять работу.

Изменение размера заработка должно быть аргументированным, оповестить об изменениях сотрудников нужно не позднее, чем за 2 месяца. Со всеми заключить допсоглашения к договорам. Причем изменения могут носить временный характер, например действовать 1 год, пока положение компании не упрочится.

Совмещение и совместительство . Посмотрите на свое штатное расписание, возможно, кто-то из сотрудников может совмещать две должности и вам не придется платить две полноценных зарплаты. Или можно одному специалисту полдня заниматься одной работой, а полдня — другой. Это уже совместительство.

Переведите незагруженных сотрудников на режим неполного рабочего дня. Главное, чтобы при этом не пострадали бизнес-процессы.

Например, секретарь, даже если не занята полный день подготовкой писем и общением с посетителями офиса, все же должна быть на рабочем месте постоянно.

Совет № 3. Отложите налоговые платежи

Воспользуйтесь мерами господдержки для пострадавших отраслей бизнеса.

В частности, по всей России перенесены сроки внесения следующих платежей:

УСН: налог за 2021 год и аванс за 1 кв. 2022 года можно заплатить на полгода позже. По истечении полугода платить нужно будет не всю сумму сразу, а по частям — по ⅙ платежа ежемесячно (постановление Правительства от 30.03.2022 № 512).

Региональные власти вправе в 2022 году отложить срок уплаты налогов по специальным режимам (УСН, патент, ЕСХН), региональным и местным налогам (закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ). Узнайте подробности в своей налоговой или почитайте постановления местных властей

Страховые взносы: срок уплаты взносов за сотрудников за второй и третий кварталы перенесли на год. Такую же отсрочку получили ИП, которым нужно уплатить взносы с дохода свыше 300 000 рублей. (постановление Правительства от 29.04.2022 № 776).

Важно: код ОКВЭД, который дает право на отсрочку, должен быть указан в реестре (ЕГРЮЛ / ЕГРИП), как основной, по состоянию на 01.04.2022.

Совет № 4. Диверсифицируйте бизнес

Посмотрите на ассортимент производимой вами продукции — все ли позиции потребители регулярно приобретают или есть то, что уже давно пора снимать с производства и запускать что-то новое?

А может, вы давно задумывались о том, чтобы открыть свой собственный розничный магазинчик рядом с производством, но не хватало средств и возможностей? Или может быть вы хотели перевести в цифровую среду деятельность компании и сделать ее максимально прозрачной?

Сейчас банки активно запускают кредитные линии с государственной поддержкой по льготным ставкам для малого бизнеса.

Подробно о льготных кредитных программах для малого бизнеса программах мы писали тут.

Так почему бы не взять кредит на развитие бизнеса и сделать то, о чем давно задумывались? Ведь кризис — это новые возможности, за спадом всегда следует подъем.

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Совет № 5. Проведите инвентаризацию

Когда все хорошо, то руки до инвентаризации склада и иных активов просто не доходят, но, когда наступает кризис, то задумываешься обо всем, что плохо лежит, причем в прямом смысле слова.

Посмотрите на все имеющиеся у вас активы:

Как вы их используете — на полную мощность?

Есть ли простой в использовании актива? Какова причина простоя?

Какую роль в прибыли и производстве играет данный актив?

Можно ли использовать его в других производствах, чтобы получить максимум выгоды?

Есть ли запасы на складах? Почему они образовались?

Эффективно ли используется складское помещение или есть пустые места?

Ответьте на все приведенные вопросы и примите решение. Может, часть неликвидных активов можно продать? Или устроить большую распродажу залежалых на складе товаров? Попытайтесь получить максимум выгоды из того, что имеете.

Совет № 6. Работайте с дебиторской задолженностью

Проверьте размер дебиторки. Работайте с любым долгом, даже незначительным. Необходимо отладить процесс претензионной работы и взыскания.

Обзвоните своих контрагентов и уточните, когда они собираются производить оплату . Понятное дело, что в кризис у всех сложности, но это не повод нарушать договорные обязательства.

Если хотите сохранить хорошие отношения с клиентом — предложите варианты рассрочки, но с условием жесткого соблюдения нового графика оплаты. Акцентируйте внимание на том, что при его выполнении вы сможете продолжить текущие поставки, в противном случае их придется прекратить.

Если телефонные разговоры не помогли — пишите письма, претензии и начинайте досудебные разбирательства . Кстати, при этом вы все равно можете подать заявление в суд. Лучше потом сообщить судье, что контрагент исполнил обязательства и долг погашен, чем окажется, что пока вы выжидали сроки дебитор успел избавиться от активов и стал банкротом.

Следите за изменениями в финансовом состоянии своих партнеров .

Это можно делать автоматизировано с помощью специальных сервисов, которые оперативно известят, например, о блокировке счета, налоговых рисках или начале процедуры банкротства.

Используйте в работе факторинг. Этот инструмент поможет избежать накопления дебиторской задолженности и зависания оборотных средств.

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Совет № 7. Контролируйте и анализируйте

В кризис нужно держать ухо востро и контролировать все происходящее вокруг. Обозначьте регулярные сроки подготовки отчетности менеджерами компании, чтобы вы могли оперативно отслеживать текущее положение дел и принимать решения.

На какие показатели стоит особенно обратить внимание:

выручка;

дебиторская и кредиторская задолженность;

рентабельность;

постоянные и переменные издержки;

эффективность работы сотрудников (KPI).

Не пускайте все на самотек, кризис — штука сложная, но если компания сможет его преодолеть, то явно получит не только опыт, но и стимул к дальнейшей продуктивной работе.