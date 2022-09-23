Учет процентов по депозитам в бухучете

Банковские депозиты и вклады

Учет процентов по депозитам и сами депозиты регламентируются различными документами:

Правильно начисленные проценты по депозитам, отражают доход организации, который особенно важно правильно раскрыть в отчетности для заинтересованных пользователей (руководителей, акционеров и т. д.).

Так, согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» — это только вложения, имеющие доходность, если доходности нет, классифицировать данные хозяйственные операции как финансовые вложения не получится.

Согласно ПБУ 19/02 финансовые вложения должны быть признаны при выполнении следующих условий:

наличие надлежаще оформленных документов, которые подтверждают существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств;

переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;

способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов.

Важно, понимать разницу между депозитом и вкладом. Депозит и вклад — банковские услуги, доступные для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Разница заключается в типах размещаемых активов: на вклад принимаются только деньги, на депозит — ценные бумаги, драгоценные металлы в физическом выражении и на обезличенных металлических счетах, деньги.

Депозиты классифицируют:

1. По срокам:

Вклад до востребования — вклад находится в банке столько времени, сколько посчитает нужным вкладчик. Для того, чтобы получить полную процентную ставку, необходимо продержать деньги во вкладе в течение всего срока действия соглашения.

Срочный вклад — с возможностью пополнения счета и без такой возможности.

2. По валюте размещения: рублевый, валютный, мультивалютный (несколько видов валют).

3. По способу начисления процентов.

Простой процент начисляется на первоначальную сумму депозита.

Сложный процент (капитализация) начисляется на капитализированную сумму депозита, т. е. начисляемые к сумме с начисленными в предыдущем периоде процентами.

Бухгалтерский учет депозитов

Для отражения депозита в бухгалтерском учете используют два счета:

1. Счет 55 «Специальные счета в банках».

На субсчете 55-3 «Депозитные счета» учитывается движение средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады.

Дебет 55-3 — Кредит 51 (52) «Расчетный счет» — Перечислены на депозитные счета денежные средства с расчетных счетов, вложенные организацией в банковские и (или) другие вклады.

Дебет 55-3 — Кредит 91.1 «Прочие доходы» — Отражено начисление процентов по вкладам.

Дебет 51 (52) — Кредит 55-3 — Перечислены на депозитные счета денежные средства с расчетных счетов, вложенные организацией в банковские и (или) другие вклады.

При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете организации производятся обратные записи.

2. Счет 58 «Финансовые вложения».

Применяется исходя из ПБУ 19/02, при этом вклад должен быть доходным, долгосрочным и низколиквидным. Бухгалтерские проводки будут формироваться аналогично проводкам выше.

Как правило, счет 55 используют при краткосрочных депозитах (например, в пределах месяца), счет 58 используют при долгосрочных вложениях. В ПБУ 19/02 нет акцента на срок финансовых вложений, и градация их происходит в соответствии с продолжительностью депозитов.

На практике это будет регулироваться предметом учетной политики и принципом существенности. Можно ссылаться на стандарт МСФО (IAS) 7, где считается, что финансовые вложения со сроком обращения не более 3 месяцев считаются краткосрочными.

В Ак Барс Банке разместить депозит можно и на срок — 1 день, эта называется Овернайт , с процентной ставкой 6,8%. Это опция позволяет максимально с пользой использовать свободные денежные средства в компании.

Выбранный способ учета необходимо закрепить в своем плане счетов, который прилагается к учетной политике для целей бухучета.

В 1С у этих счетов должен вестись аналитический учет в разрезе банков, заключенных договоров, долгосрочных или краткосрочных вложений.

Также для понимания какой из счетов лучше использовать при разных вложениях пользуются понятием ликвидность депозита, т. е. способность обернуть финансовые вложения в денежные средства.

На счете 58 учитывают так называемые «долгие деньги», забрать средства из банка без потери процентов вряд ли получится, на счете 55 учитывают «короткие деньги», в связи с минимальным сроком вложения, вложения легко конвертируются обратно.

Бухгалтерский учет процентов

Доход в виде процентов по договорам банковского вклада образует в бухучете прочий доход (п. 34 ПБУ 19/02 «Финансовые вложения», п. 7, 16 ПБУ 9/99 «Доходы организации»), а в налоговом учете — внереализационный доход компании (п. 6 ст. 250 НК).

Если опираться на ПБУ 9/99, то доход от процентов нужно отражать по истечении отчетного периода. Отчетным периодом принято считать календарный год.

Но в случае с учетом процентов в БУ ориентируются на условия депозитного договора, и, как правило, проценты отражают ежемесячно. При этом такой порядок начисления процентов, согласно ПБУ 1/2008, нужно закрепить в учетной политике.

И еще один нюанс: если начисленные проценты капитализируются, то их присоединяют к сумме вклада, и проценты каждый раз нужно считать с ежемесячно увеличивающейся суммы.

Проценты следует отражать на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» как дебиторскую задолженность банка по выплате процентов.

А вот если предприятие применяет кассовый метод при расчете налога на прибыль или упрощенки, то проценты нужно включать в доход в день получения процентов, а в случае их капитализации — в день присоединения к сумме основного вклада.

Так как на депозитах могут размещаться не только деньги, но и ценные бумаги, которые могут обесцениваться, то необходимо создать на сумму снижения стоимости ценных бумаг резерв под обесценение финансовых вложений. Его следует формировать за счет финансовых результатов (согласно ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»).

Данные операции учитываются на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», при использовании субсчета «Резерв под обесценение ценных бумаг».

При этом в учете формируются такие проводки:

Дебет 91-2 — Кредит 59 субсчет «Резерв под обесценение ценных бумаг» — Создан (увеличен) резерв под обесценение ценных бумаг;

Дебет 59 субсчет «Резерв под обесценение ценных бумаг» — Кредит 91-1 — Расформирован (уменьшен) резерв под обесценение ценных бумаг.

В процессе получения депозита могут возникнуть дополнительные расходы (комиссия банка при открытии счета, услуги брокера). Что делать с этими расходами — включить данные расходы в первоначальную стоимость финансовых вложений или признать расходами периода, необходимо определиться в учетной политике компании по бухгалтерскому учету.

Так в п. 11 ПБУ 19/02 указано, что в случае несущественности величины затрат на приобретение таких финвложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, которую уплачивают по договору продавцу, такие затраты организация вправе признавать прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухучету указанные ценные бумаги.

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