НДФЛ на АУСН: важные нюансы

Кто налоговый агент и плательщик
Налоговый агент по НДФЛ на АУСН — компания-плательщик АУСН, хотя фактически самостоятельно она не рассчитывает налог. Эта функция возложена на обслуживающий банк.
Как рассчитывается НДФЛ на АУСН
Обслуживающий банк рассчитывает НДФЛ на основании данных о начисленной зарплате (отпускных, больничных, премиях и т. д.), поданных клиентом. За работодателем в полном объеме остается работа по ведению кадрового учета и расчету заработной платы.
Если у АУСНщика нет бухгалтера, то в зарплатных нюансах придется разобраться самому. В частности, важно знать коды доходов и налоговых вычетов.
Ежемесячно в своем банковском приложении автоматизированный упрощенецсоздает реестр по заработной плате. В нем указывают:
- сведения о работниках;
- сумму начисленной заработной платы в разрезе кодов доходов;
- право на применение налоговых вычетов с соответствующими кодами;
- информацию об удержаниях (алименты, исполнительные листы и т. д.).
Банк исчислит налог в течении нескольких минут после получения реестра от клиента и направит ему информацию ответным сообщением. Также банк направит реквизиты для оплаты. Налогоплательщику остается сформировать платежные поручения на перечисление зарплаты и НДФЛ.
Информацию о суммах, а также датах доходов и налогов банк передает в ФНС в течение пяти дней после завершения месяца.
Что будет, если не подать сведения в банк
Если по какой-либо причине работодатель на АУСН не проинформировал банк о доходах персонала, то аналогичную процедуру нужно проделать в налоговом личном кабинете АУСН не позднее пятого числа следующего месяца.
Прогрессивный НДФЛ
По правилам налогового кодекса, как только доход работника достигнет 5 млн рублей, НДФЛ с сумм, превышающих эту цифру, нужно рассчитывать по ставке 15%. Это правило действует не по каждому работодателю отдельно, а суммарно по всем.
Однако на АУСН банк будет исчислять НДФЛ по ставке 13% всегда, даже если доход в этом месте работы или суммарно по всем источникам доходов превысил пятимиллионный порог. В этом случае по итогам года ФНС разошлет налогоплательщикам-физлицам уведомления о необходимости доплаты налога.
Срок уплаты НДФЛ на АУСН
Срок перечисления НДФЛ в бюджет на АУСН подчиняется общим правилам. В 2022 году крайние сроки таковы:
- при выплате зарплаты, премии, расчета при увольнении, материальной помощи, сверхлимитных суточных и т. д. — следующий рабочий день;
- при выплате отпускных и больничных — последний день месяца.
6-НДФЛ на АУСН
Формат взаимодействия банка с ФНС, подразумевающий передачу сведений о выплатах в пользу физлиц и подлежащих уплате суммах налога, заменяет расчет 6-НДФЛ. То есть автоматизированные упрощенцы его не сдают в принципе.
Но плательщики АУСН должны помнить о том, что дата получения дохода работником — это день, когда деньги зачислены на его счет. Именно эти данные ФНС получит от банка.
Соответственно и при перечислении НДФЛ в общем случае будет отталкиваться от этой даты. Иначе — риск нарушить срок уплаты и нарваться на штрафные санкции.
Что будет с НДФЛ, если слетел с АУСН
НДФЛ — это налог не компании, а ее работников. Последние обязаны его уплачивать, но на работодателей возложена функция помощников в его исчислении, удержании и перечислении, то есть налогового агента.
Поэтому утрата статуса автоматизированного упрощенца на обязанности в части НДФЛ не влияет.
Как исправлять ошибки в расчете НДФЛ на АУСН
Подавать корректирующие сведения можно в личном кабинете налогоплательщика АУСН в течение трех лет после даты предоставления недостоверной или неточной информации.
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