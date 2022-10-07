НДФЛ на АУСН: важные нюансы

Кто налоговый агент и плательщик

Налоговый агент по НДФЛ на АУСН — компания-плательщик АУСН, хотя фактически самостоятельно она не рассчитывает налог. Эта функция возложена на обслуживающий банк.

В 2022 году работать на АУСН вправе только вновь зарегистрированные предприниматели и ООО. Ак Барс Банк бесплатно регистрирует ИП и ООО. Специалисты банка в вашем присутствии подготовят документы и направят их в ФНС.

Как рассчитывается НДФЛ на АУСН

Обслуживающий банк рассчитывает НДФЛ на основании данных о начисленной зарплате (отпускных, больничных, премиях и т. д.), поданных клиентом. За работодателем в полном объеме остается работа по ведению кадрового учета и расчету заработной платы.

Если у АУСНщика нет бухгалтера, то в зарплатных нюансах придется разобраться самому. В частности, важно знать коды доходов и налоговых вычетов.

Онлайн-бухгалтерия Ак Барс Банка берет на себя все вопросы, связанные с заработной платой персонала клиентов.

Ежемесячно в своем банковском приложении автоматизированный упрощенецсоздает реестр по заработной плате. В нем указывают:

сведения о работниках;

сумму начисленной заработной платы в разрезе кодов доходов;

право на применение налоговых вычетов с соответствующими кодами;

информацию об удержаниях (алименты, исполнительные листы и т. д.).

Банк исчислит налог в течении нескольких минут после получения реестра от клиента и направит ему информацию ответным сообщением. Также банк направит реквизиты для оплаты. Налогоплательщику остается сформировать платежные поручения на перечисление зарплаты и НДФЛ.

Чтобы правильно оформить платежи в пользу физлиц, читайте статью

Информацию о суммах, а также датах доходов и налогов банк передает в ФНС в течение пяти дней после завершения месяца.

Что будет, если не подать сведения в банк

Если по какой-либо причине работодатель на АУСН не проинформировал банк о доходах персонала, то аналогичную процедуру нужно проделать в налоговом личном кабинете АУСН не позднее пятого числа следующего месяца.

Прогрессивный НДФЛ

По правилам налогового кодекса, как только доход работника достигнет 5 млн рублей, НДФЛ с сумм, превышающих эту цифру, нужно рассчитывать по ставке 15%. Это правило действует не по каждому работодателю отдельно, а суммарно по всем.

Однако на АУСН банк будет исчислять НДФЛ по ставке 13% всегда, даже если доход в этом месте работы или суммарно по всем источникам доходов превысил пятимиллионный порог. В этом случае по итогам года ФНС разошлет налогоплательщикам-физлицам уведомления о необходимости доплаты налога.

Срок уплаты НДФЛ на АУСН

Срок перечисления НДФЛ в бюджет на АУСН подчиняется общим правилам. В 2022 году крайние сроки таковы:

при выплате зарплаты, премии, расчета при увольнении, материальной помощи, сверхлимитных суточных и т. д. — следующий рабочий день ;

; при выплате отпускных и больничных — последний день месяца.

В 2023 году вне зависимости от вида выплаты, из которой удержан подоходный налог, крайний день для платежа — 28 число каждого месяца.

6-НДФЛ на АУСН

Формат взаимодействия банка с ФНС, подразумевающий передачу сведений о выплатах в пользу физлиц и подлежащих уплате суммах налога, заменяет расчет 6-НДФЛ. То есть автоматизированные упрощенцы его не сдают в принципе.

Но плательщики АУСН должны помнить о том, что дата получения дохода работником — это день, когда деньги зачислены на его счет. Именно эти данные ФНС получит от банка.

Соответственно и при перечислении НДФЛ в общем случае будет отталкиваться от этой даты. Иначе — риск нарушить срок уплаты и нарваться на штрафные санкции.

Формируйте платежные поручения, отправляйте и проверяйте их статус круглосуточно в системах дистанционного банковского обслуживания юрлиц и ИП Ак Барс Банка. Кроме того, клиенты банка могут получать информацию об исполнении исходящих платежей, а также о поступлении доходов через sms.

Что будет с НДФЛ, если слетел с АУСН

НДФЛ — это налог не компании, а ее работников. Последние обязаны его уплачивать, но на работодателей возложена функция помощников в его исчислении, удержании и перечислении, то есть налогового агента.

Поэтому утрата статуса автоматизированного упрощенца на обязанности в части НДФЛ не влияет.

Как исправлять ошибки в расчете НДФЛ на АУСН

Подавать корректирующие сведения можно в личном кабинете налогоплательщика АУСН в течение трех лет после даты предоставления недостоверной или неточной информации.

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