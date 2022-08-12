Коды в зарплатных платежках в 2022 году. Как соблюсти указание ЦБ и 229-ФЗ

С июня 2020 года на бухгалтеров возложили дополнительную обязанность — особым образом маркировать зарплатные платежи.

При переводе зарплаты и иных выплат в пользу работника один из пяти установленных кодов должен быть указан в реквизите 20 «Наз. пл».

До этого должникам приходилось самостоятельно доказывать судебному приставу, что счет, на который обращено взыскание, предназначен для получения пособий и зарплаты, а не для удержаний в полном размере (ст. 99, 101 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Теперь эту ответственность переложили на плечи бухгалтеров или других сотрудников, заполняющих платежные поручения.

Подробную инструкцию по заполнению зарплатных платежек читайте в нашей прошлой статье.

Как менял правила Центробанк

Изначально было определено три кода для обозначения платежей (Указание ЦБ № 5286-У от 14.10.2019). Однако, этого оказалось недостаточно, коды не показывали, какой характер носит выплата в пользу физлица, соблюдать правила, установленные 229-ФЗ в части удержаний было сложно как банкам, так и приставам.

Поэтому Указанием Банка России от 25.03.2022 № 6104-У в Положение от 29.06.2021 № 762-П были внесены изменения и кодов для назначения платежа стало целых пять (Приложение № 1 к Положению № 762-П).

Это было сделано для того, чтобы четко разделять возможные и невозможные к взысканию суммы в соответствии с 229-ФЗ, а также отделять единовременные выплаты от периодических.

Обратите внимание! С 1 мая 2022 года нельзя без согласия должника списывать в счет долга по кредиту денежные средства, полученные от единовременных социальных выплат. Также должник может обратиться с заявлением о сохранении за ним прожиточного минимума и даже более, если у него есть иждивенцы (п. 6 и п. 8 ст. 8 № 229-ФЗ).

Код «1» в зарплатной платежке

Используем для перевода заработной платы, премий, отпускных, больничных, дивидендов, материальной помощи к отпуску, вознаграждения самозанятым, исполнителям по ГПХ и авторам за их интеллектуальную деятельность.

С этих доходов возможны удержания в установленных размерах согласно ст. 99 № 229-ФЗ.

Например, с зарплаты по постановлению судебного пристава, банк будет удерживать только 50%, остальные денежные средства будут доступны сотруднику. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать 70%.

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Код «2» в зарплатной платежке

Используем для доходов, которые имеют периодический характер и являются неприкасаемыми для взыскателя в соответствии с п. 1, ст. 101 № 229-ФЗ.

Не может быть обращено взыскание на:

возмещение вреда в связи со смертью кормильца;

возмещение лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц;

компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами из бюджетных средств;

выплаты от государства за компенсацию проезда, приобретение лекарств и пр.;

алименты;

затраты на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей;

суточные и компенсация уже понесенных затрат в командировке;

компенсация за использование в работе имущества сотрудника;

расходы, связанные с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;

выплаты от работодателя в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;

пенсии по случаю потери кормильца из бюджетных средств;

выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов РФ;

материнский капитал;

материальную и гуманитарную помощь из бюджетных средств;

компенсации путевок, за исключением туристических, от работодателя;

социальное пособие на погребение;

социальную помощь и социальный контракт.

Код «3» в зарплатной платежке

К этим периодическим доходам взыскания не применяются в соответствии с п. 2, ст. 101 № 229-ФЗ, но из них можно вычесть долги по алиментам на детей и за возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

С кодом «3» отправляются такие повторяющиеся платежи, как:

возмещение вреда здоровью;

компенсационные выплаты за счет бюджетных средств гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Код «4» в зарплатной платежке

Вспомните код «2» и все доходы, за которые он отвечает. Если те же самые выплаты имеют единовременный характер, а не периодический, нужно поставить код «4» (ч. 1 ст. 101 № 229-ФЗ).

Например, вам потребовалось один раз перечислить компенсацию за использование автомобиля сотрудника в интересах компании, в рамках трудовых отношений.

Код «5» в зарплатной платежке

Является зеркальным отражением кода «3», когда речь идет о единовременных и разовых выплатах (ч. 2 ст. 101 № 229-ФЗ).

Новые коды «4» и «5» имеют дополнительное преимущество. Перед тем, как банк исполнит постановление на взыскание денежных средств, он должен получить согласие сотрудника на списание денег со счета.

Итак, если включить логику, то новые изменения не покажутся такими уж сложными. Доходы под номерами «2» и «3» имеют периодический характер, соответствующие им «4» и «5» — единовременный, а в первую группу относятся самые распространенные виды выплат работникам. Если запомните это, то заполнение зарплатной платежки станет гораздо проще.

Если сотруднику предназначаются выплаты, имеющие разные коды вида дохода, то придется отправлять их несколькими платежками. Если выплата происходит на основании реестров в рамках зарплатного проекта, то придется объединять сотрудников по группам, с одинаковыми кодами в реквизите «Наз. пл.».

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Когда поле 20 «Наз. пл.» в зарплатной платежке не заполняется

Поле 20 нужно оставить пустым, если выплата не относится к доходу физлица, например:

заем;

перечисление подотчетных средств;

оплата ГСМ за использование личного автомобиля или другой возврат средств за покупку чего-либо для нужд компании;

аванс на расходы в командировке и другие выплаты.

Штрафы за ошибки в зарплатных платежках

Раз есть обязанность, значит будет и ответственность. Наказания прописаны в ст. 17.14 КоАП и распространяются на самих должников, банки, брокеров и «иных лиц», включая работодателей и заказчиков по договорам ГПХ. Для компаний за нарушения возможен штраф от 50 до 100 тыс. рублей.