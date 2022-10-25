Кредит для бизнеса: зачем он нужен

Кредит или собственные средства

Малый бизнес в любой момент рискует столкнуться с недостатком денег на покрытие текущих расходов. Допустим, возник форс-мажор и нужно срочно закупить материалы у нового поставщика.

Если свободных денег нет, кредит — оптимальное решение вопроса. Он не даст упустить потенциальную выгоду, поможет исполнить обязательства перед заказчиками и не испортить репутацию из-за срыва сделки.

Другой вариант, когда бизнесу уже тесно в текущих рамках, пора расширять деятельность и наращивать прибыль. Логично, что для роста фирмы и выхода на новые рынки потребуются дополнительные вложения.

Подразумеваются вложения в:

новое оборудование;

технологии;

модернизацию имеющегося оборудования;

увеличение производственной, складской, торговой и прочей площади, занимаемой для осуществления бизнес-процессов;

маркетинг и рекламу;

товары;

сырье и материалы.

Но даже при высокой рентабельности для масштабирования деятельности денег на эти цели часто не хватает. Копить средства, чтобы бизнес эволюционировал до более серьезного уровня — это долгая и не всегда надежная дорога. Темпы инфляции и турбулентные условия в мире могут поменять цену накоплений на глазах. Вариант с кредитными средствами помогает достигнуть цели.

При этом важно продумать дальнейшие шаги развития бизнеса. Заемные средства сработают тогда, когда есть понимание их роли и экономического эффекта в предстоящем маневре.

Не забываем простую арифметику: рентабельность использования приобретаемых активов должна превышать проценты по кредиту, а извлекаемая прибыль должна покрывать платежи по кредиту. Приобязательном соблюдении данного условия имеет смысл воспользоваться кредитными средствами на развитие малого бизнеса.

Как посчитать, какой кредит выдержит ваша компания, мы рассказывали здесь.

Кредит для малого бизнеса

Ак Барс Банк предлагает кредит для малого бизнеса с быстрым решением.

Основные преимущества:

без залога,

для получения кредита понадобится минимум документов,

решение принимается за три дня без визита в банк.

Условия кредита

Цель кредита: кредит выдается на предпринимательские цели в рублях.

Требования к заемщику: срок ведения бизнеса должен составлять не менее 9 месяцев на основании ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Сумма кредита: от 100 тыс. руб. до 10 млн руб.

Срок кредита: до трех лет.

Ставка по кредиту: от 14,5 %.

Если оформить Коробку в отделении банка, то будет предоставлена скидка 1% — ставка составит 13,5 %.

Условия погашения кредита:

Основной долг и проценты по кредиту уплачиваются автоматически в конце месяца.

Какие документы необходимо подать:

Подать онлайн заявку на получение кредита , а также согласие на обработку персональных данных и проверку кредитной истории. Паспорт руководителя организации или предпринимателя. Выписку с банковского счета или карточку с 51 счета из учетной программы за последние полных шесть месяцев.

Подать заявку на кредит для бизнеса