Эквайринг на УСН: бухгалтерский и налоговый учет

Что такое эквайринг

Эквайринг – это услуга, которую продавцы товаров или услуг подключают для приема оплаты в безналичной форме с использованием пластиковых карт, смартфонов, часов, браслетов, колец с NFC-модулем. Для приема платежей с помощью эквайринга продавец может использовать как стационарный или переносной терминал, так и интернет-сайт.

Расчеты по безналу с применением эквайринга избавляют продавца от ряда проблем, связанных с организацией приема, хранения и инкассации наличных денег. Деньги на счет продавца поступают не напрямую от покупателя, а от банка-эквайера, этот процесс занимает 1-3 дня.

С эквайрингом от Ак Барс Банк деньги поступают на расчетный счет день в день.

Но эквайринг – услуга платная. Как правило, ее стоимость зависит от величины оборота средств по терминалу и колеблется от 1% до 3%. Эквайринговую комиссию банк удерживает из суммы поступивших платежей, то есть на расчетный счет клиента поступает сумма меньше, чем списалась со счета покупателя.

Налоговый учет эквайринга на УСН

Вне зависимости от того, какой подвид УСН применяет налогоплательщик, он обязан вести книгу учета доходов и расходов, отражая в ней безналичные оплаты с использованием банковских карт.

Разница в том, что упрощенцы, у которых объект налогообложения – прибыль, будут учитывать эквайринговые операции и в составе доходов, и в составе расходов. А налогоплательщики на УСН 6% или АУСН 8% – только в составе доходов.

Учет доходов

Упрощенцы признают выручку кассовым методом, то есть по факту ее поступления. Соответственно, учет доходов, полученных с применением эквайринга, происходит так:

налогоплательщик отражает в КУДИР полную сумму выручки до удержания комиссии банком в день, когда деньги были зачислены на расчетный счет;

включает в доходы авансы, полученные от покупателей и заказчиков, которые оплатили банковской картой.

Учитывать в доходах сумму за вычетом комиссии банка-эквайера – нарушение, которое приведет к занижению налоговой базы.

Учет расходов

И обычные, и автоматизированные упрощенцы с объектом налогообложения «доходы минус расходы» вправе учитывать эквайринговые комиссии в полном объеме в составе расходов для уменьшения налоговой базы (пп. 9, пп. 24 п. 1 ст. 346.16 НК).

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Бухучет эквайринга

ИП и представительства иностранных компаний, применяющие УСН, вправе не вести бухучет. Все остальные юрлица – обязаны вести бухгалтерию.

Бухучет эквайринговых операций в части выручки зависит от того, когда деньги были зачислены на счет продавца:

1. Зачисление день в день:

Дт 62 – Кт 90 – выручка, полученная с применением банковской карты, начислена;

Дт 51 – Кт 62 – денежные средства в сумме, списанной с карты покупателя, поступили на расчетный счет;

Дт 91 – Кт 51 – эквайринговая комиссия отнесена на прочие расходы (п. 11 ПБУ 10/99).

2. Зачисление средств спустя один день – в бухучете отражается с использованием счета 57 «Переводы в пути»:

Дт 62 – Кт 90 – выручка, полученная с применением банковской карты, начислена;

Дт 57 – Кт 62 – деньги списаны с карты покупателя;

Дт 51 – Кт 57 – выручка за вычетом эквайринговой комиссии зачислена на расчетный счет;

Дт 91 – Кт 57 – эквайринговая комиссия отнесена на прочие расходы.

Возврат эквайринговых поступлений осуществляют на карту, с которой было списание (п. 2 указания ЦБ № 3073-У). При этом расходы на эквайринговую комиссию остаются на продавце, покупатель должен получить сумму, списанную с его карты, в полном объеме.

В бухгалтерском учете делают следующие проводки:

Дт 90 – Кт 62 – выручка, полученная с применением банковской карты, сторнирована;

Дт 62 – Кт 57 – в банк-эквайер передана заявка на возврат;

Дт 57 – Кт 51 – деньги возвращены покупателю.

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