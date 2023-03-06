Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса: новые условия 

В целях поддержки малого бизнеса государство разрабатывает различные программы и льготы. В качестве такой меры поддержки банки-участники программы предлагают бизнесу кредиты на выгодных условиях.

В августе прошлого года реализована возможность совмещения двух льготных программ кредитования на инвестиционные цели для субъектов МСП на организацию, развитие и переоборудование производства под уникально низкие проценты – 2,5% и 4% годовых на срок до 10 лет. А также программа кредитования на приобретение промышленной недвижимости для организации производства по ставке 5% годовых для обычных производственных предприятий и под 3% для высокотехнологичных компаний.

Программа 1764

С 2019 года работает программа льготного кредитования, реализуемая в соответствии с постановлением Правительства № 1764. Сейчас она уже стала неотъемлемым инструментом успешного развития бизнеса. В программе могут участвовать малые и средние предприятия из разных отраслей экономики.

Воспользоваться льготными кредитами могут также ИП и самозанятые. Программа реализуется Минэкономразвития в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства.

Рассмотрим, в чем ее привлекательность для МСП.

Кто может обратиться за кредитованием

Представители бизнеса, находящиеся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые и индивидуальные предприниматели, дополнительно быть налоговым резидентом, зарегистрирован на территории РФ, не находиться в процедуре ликвидации или банкротства, не владеть и не иметь в составе учредителей компаний крупного бизнеса (не МСП по 209-ФЗ) с долей более 25%.

На какие цели можно направить льготный кредит

Заемные средства можно направить на инвестиционные цели, пополнить оборотные средства, рефинансировать уже действующий кредит или пустить на развитие предпринимательской деятельности.

В зависимости от выбранной цели будут меняться и условия предоставления кредита.

Если вы хотите развивать бизнес – купить новое оборудование, помещение, сделать реконструкцию всего производства, то вам доступен кредит в сумме от 500 тыс. до 2 млрд рублей со сроком погашения до 10 лет. При этом льготная ставка предоставляется на 5 лет. Кстати, есть приятный бонус – вам могут открыть кредитную линию с удобным графиком погашения.

Для того чтобы пополнить оборотные средства, вы можете рассчитывать на кредит суммой от 500 тыс. до 200 млн рублей для микропредприятий и до 500 млн рублей для малых и средних предприятий. Срок погашения кредита составит максимум 3 года, и вам также, как и в предыдущем варианте, помогут подобрать наиболее оптимальные условия по обслуживанию и погашению долга.

На развитие предпринимательской деятельности можно получить от 500 тыс. до 10 млн рублей на срок до 3-х лет. Можно открыть кредитную линию или оформить единоразовый кредит. Именно этот вид кредита пользуется особенной популярностью у индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, так как по программе нет требований к цели кредитования и осуществляемому виду деятельности.

В текущей редакции программа будет доступна до конца 2024 года. Но это не значит, что с 2025 года льготные ставки отменят, до конца 2024 года планируется выдача льготных кредитов, а льготная ставка сохранится и по истечении указанного периода на условиях, предусмотренных Постановлением и кредитным договором.

Процентная ставка по кредиту на текущий момент составляет не более 11% годовых, а если кредитоваться на инвестиционные цели по совмещенной программе, то ставка не превысит 4%.

Ак Барс Банк всегда активно поддерживает малое и среднее предпринимательство и является участником всех основных государственных программ. Программа 1764 не исключение, оформить заявку можно уже сейчас В 2023 году Корпорация МСП немного скорректировала условия совмещенной программы ПСК МСП + 1764 под сложившиеся условия.

ПСК МСП + 1764

Это совместная программа Минэкономразвития 1764 и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Корпорацией МСП.

Цель кредитования – инвестиционная.

Сумма кредита – от 50 млн до 2 млрд рублей.

Срок кредита – 10 лет, льготный период из которых составит 5 лет.

Первые 3 года ставка составит 2,5% для среднего бизнеса или 4% для малого бизнеса. Последующие 2 года – по ставке программы 1764, которая будет действовать на момент заключения кредитного договора. Указанные ставки (на 3 и на 2 последующих года, а также на весь срок) будут зафиксированы в вашем кредитном договоре. С ними можно будет заранее ознакомиться.

Важные условия для совмещенной программы:

Заемщик должен находиться в реестре субъектов МСП. Заемщик не должен владеть или принадлежать с долей более 25% компании крупного бизнеса (не МСП по 209-ФЗ). Заемщик не должен осуществлять подакцизную деятельность или добычу полезных ископаемых. Заемщик должен заниматься деятельностью по основному ОКВЭД из установленного списка, в который с текущего года добавлены профессиональная, научная и техническая деятельность ОКВЭД 72 и 74, а также 71, но без подкода, связанного с застройщиками.

Напомним, какие еще предприниматели с какими видами деятельности могут рассчитывать на такой кредит:

По данным Минэкономразвития, в 2022 году по программе было заключено 402 кредитных договора на общую сумму 38,3 млрд рублей.

Объем программы льготного инвестиционного кредитования на 2023 год по совмещенной программе увеличен более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составит теперь 100 млрд руб.

Подать заявку на кредит по программе ПСК+1764 в Ак Барс Банке можно прямо сейчас, менеджеры подробно проконсультируют по условиям кредита и пакету документов.

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