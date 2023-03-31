Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту 

Предприниматели часто переводят деньги со своего расчетного счета на банковские карты. Например, для выплаты вознаграждения исполнителям или зарплаты персоналу. На первый взгляд простые операции могут обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования законодательства.

Версия для печати
Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В чем проблема

Деньги, которые поступают на счет ИП – это его доходы от бизнеса. Но, прежде чем распоряжаться ими в личных целях, по закону предприниматель обязан оплатить налоги (письмо УФНС по г. Москве от 28.05.2009 № 20-14/2/05409), взносы и иные обязательные платежи, произвести расчеты с поставщиками, кредиторами, персоналом.

Государство следит за тем, как ИП исполняет свои обязательства через движения по расчетным счетам в банках. В соответствии с законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 на кредитные учреждения возложена обязанность контролировать, проверять и блокировать сомнительные сделки, в том числе и при переводе денег на счета и карты физических лиц.

Ак Барс Банк консультирует клиентов по вопросам соблюдения закона № 115-ФЗ в офисах банка, по телефону и в чате.

В помощь банковскому сектору с 1 июля 2022 года работает платформа «Знай своего клиента» – сервис Центробанка, который, используя сведения из открытых и закрытых источников, присваивает бизнесу степени риска с точки зрения нарушения налогового, таможенного, антикоррупционного и антитеррористического законодательства. Соответственно, чем выше уровень риска ИП, тем пристальнее будет оказанное ему внимание со стороны обслуживающих банков.

Внимание и сомнение в правомерности у банка и контролирующих органов могут вызывать частые или крупные переводы денежных средств на счета физлиц и личные карты предпринимателя, так как за ними могут скрываться (постановление АС УО от 14.07.2016 № Ф09-7507/16):

  • нелегальная деятельность;

  • оплата за сомнительные услуги и незаконный вывод средств с целью дальнейшего обналичивания и сокрытия истинных целей сделки и ее выгодоприобретателей;

  • уход от налогов, так как на некоторых системах налогообложения, расходы уменьшают налогооблагаемую базу.

Кроме того, привлечет внимание налоговиков и низкий уровень налоговой нагрузки (рекомендации Центробанка, утвержденные Банком России 21.07.2017 № 18-МР).

Ак Барс Банк регистрирует ИП на АУСН онлайн, бесплатно и без похода в налоговую инспекцию. Работа на АУСН обеспечит максимальную прозрачность бизнеса за счет автоматизации процесса информирования ФНС, расчета налогов и взносов.

Это не означает, что любой перевод денег физлицу или самому себе будет заблокирован. Но для минимизации риска блокировки счета в самый неподходящий момент (например, при оплате крупной поставки) необходимо следовать букве закона и не нарушать правила перечисления средств на карты физлиц.

Может ли ИП переводить деньги самому себе и как это делать

Да, ИП может переводить деньги самому себе.

Предприниматель вправе оплачивать бизнес-картой и личные расходы, которые не имеют отношения к предпринимательской деятельности. Но перевод денежных средств на личные счета, не связанные с бизнесом, упростит учет расходов при определении налогооблагаемой базы, если ИП применяет ОСНО, УСН или АУСН «доходы минус расходы».

Главное – помнить, что перечислить некоторую сумму себе на личные нужды предприниматель вправе только после уплаты налогов (письмо Минфина от 11.08.2014 № 03-04-05/39905).

Заплатить налоги и спать спокойно, в вопросе вывода денег с бизнес-счета на личный – хорошо, но недостаточно. Также важно правильно оформить поручение на перечисление денег: указывайте в поле 20 вид зачислений «35», а в назначении платежа используйте формулировки:

  • «Перевод собственных денежных средств, оставшихся после уплаты налогов ИП, на карту/счет»;

  • «Перевод доходов от предпринимательской деятельности на личный счет».

Как ИП переводить деньги физлицам

Ответ на этот вопрос зависит от того, кем именно физлицо приходится предпринимателю:

  • Работник.

Самый простой способ избежать проблем с выплатой зарплаты работнику – зарплатный проект. Это максимально прозрачный способ расчетов с персоналом, который имеет много преимуществ: перечисление зарплаты большому штату работников одним платежным документом, возможность контролировать процесс зачисления и видеть конечный результат, оперативно исправлять ошибки.

Перечисляйте зарплату регулярно – не реже двух раз в месяц (ч. 6 ст. 136 ТК). И помните, что при работе с персоналом, приоритет выплат должен быть отдан именно расчетам по оплате труда нежели выводу денег на личные нужды.

Зарплатный проект в Ак Барс Банке – это автоматизированный выпуск карт, персональный менеджер, выгодные условия для работников и зачисление денег за 30 минут.

  • Исполнитель по гражданско-правовому договору.

Для работы старайтесь выбирать проверенных исполнителей. Если работаете с самозанятым или ИП, проверьте его статус через различные сервисы. Платежное поручение в адрес исполнителя заполняйте обычным способом, как при оплате любому поставщику.

Старайтесь вместить в назначение платежа максимум информации: номер и дату договора, а также, за какие работы или услуги ИП перечисляет гонорар исполнителю.

  • Родственник (друг, знакомый).

Перечисления таким лицам со своего счета лучше не делать. Если нагрянет проверка, такие операции могут расценить как выплату дохода. В связи с этим проверяющие потребуют исполнить обязанности налогового агента по НДФЛ, начислить и уплатить страховые взносы, а также пени и штрафы.

Если очень нужно помочь близкому человеку, лучше сначала вывести деньги на свой счет или карту, и только потом перевести родственнику.

Максимальная прозрачность при проведении платежей и работа с исполнителями, с чистой репутацией с точки зрения налогового законодательства и 115-ФЗ, – залог того, что платежи будут проходить без приостановок. И если банк усомнился в легальности сделки, не нужно негативно на это реагировать.

Постарайтесь оперативно предоставить в банк документы (договоры, акты, приказы и другие), на основании которых производите расчеты, и объяснить ситуацию банковским работникам.

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805

Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Живите лучше!

Первичные документы

Как оформить электронный путевой лист

Электронный путевой лист – 2023 – нововведение, действующее с марта 2023 года. Кто должен оформить путевку в электронном формате? Является ли данная обязанность бесспорной? Какой формат применяется для путевого листа в электронном виде? Разбираем новации при создании электронного путевого листа (ЭПЛ) в нашем обзоре.

Как оформить электронный путевой лист
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту 

Предприниматели часто переводят деньги со своего расчетного счета на банковские карты. Например, для выплаты вознаграждения исполнителям или зарплаты персоналу. На первый взгляд простые операции могут обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования законодательства.

Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Персонифицированные сведения

🔥 Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь сдавать не надо

По нормам НК ежемесячно до 25 числа надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ). Но в сдаче их за каждый последний месяц квартала нет никакого смысла.

Электронные подписи

Электронная подпись: всё, что нужно знать бизнесу в 2023 году

Использование электронной подписи в 2023 году является практически обязательным для любого бизнеса. С ее помощью сдают налоговую отчетность, участвуют в тендерах, заключают сделки, оформляют сотрудников и передают данные в госсистемы.

Электронная подпись: всё, что нужно знать бизнесу в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

☘️Один день на сдачу бухотчетности, НДФЛ 18% и налоговики, которые сами не в курсе своего же сервиса по фиксированным взносам. Самые важные новости 30 марта

В одной подборке все самое ценное для бухгалтера за день, чтобы вы ничего не пропустили. И улыбнулись немного :)

Информационные технологии

ChatGPT ведет на Клерке свой блог и рассуждает про ЕНС. А еще с ней можно пообщаться на форуме

Нейросети стремительно завоевывают интернет: а теперь такая есть еще и на Клерке! С самым серьезным видом искусственный интеллект ведет свой блог и рассуждает про ЕНС. Море эмоциональных комментариев бухгалтеров и предпринимателей под статьями про ЕНС бот называет ценными источниками информации.

Читать еще