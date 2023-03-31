Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту 

В чем проблема

Деньги, которые поступают на счет ИП – это его доходы от бизнеса. Но, прежде чем распоряжаться ими в личных целях, по закону предприниматель обязан оплатить налоги (письмо УФНС по г. Москве от 28.05.2009 № 20-14/2/05409), взносы и иные обязательные платежи, произвести расчеты с поставщиками, кредиторами, персоналом.

Государство следит за тем, как ИП исполняет свои обязательства через движения по расчетным счетам в банках. В соответствии с законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 на кредитные учреждения возложена обязанность контролировать, проверять и блокировать сомнительные сделки, в том числе и при переводе денег на счета и карты физических лиц.

Ак Барс Банк консультирует клиентов по вопросам соблюдения закона № 115-ФЗ в офисах банка, по телефону и в чате.

В помощь банковскому сектору с 1 июля 2022 года работает платформа «Знай своего клиента» – сервис Центробанка, который, используя сведения из открытых и закрытых источников, присваивает бизнесу степени риска с точки зрения нарушения налогового, таможенного, антикоррупционного и антитеррористического законодательства. Соответственно, чем выше уровень риска ИП, тем пристальнее будет оказанное ему внимание со стороны обслуживающих банков.

Внимание и сомнение в правомерности у банка и контролирующих органов могут вызывать частые или крупные переводы денежных средств на счета физлиц и личные карты предпринимателя, так как за ними могут скрываться (постановление АС УО от 14.07.2016 № Ф09-7507/16):

нелегальная деятельность;

оплата за сомнительные услуги и незаконный вывод средств с целью дальнейшего обналичивания и сокрытия истинных целей сделки и ее выгодоприобретателей;

уход от налогов, так как на некоторых системах налогообложения, расходы уменьшают налогооблагаемую базу.

Кроме того, привлечет внимание налоговиков и низкий уровень налоговой нагрузки (рекомендации Центробанка, утвержденные Банком России 21.07.2017 № 18-МР).

Ак Барс Банк регистрирует ИП на АУСН онлайн, бесплатно и без похода в налоговую инспекцию. Работа на АУСН обеспечит максимальную прозрачность бизнеса за счет автоматизации процесса информирования ФНС, расчета налогов и взносов.

Это не означает, что любой перевод денег физлицу или самому себе будет заблокирован. Но для минимизации риска блокировки счета в самый неподходящий момент (например, при оплате крупной поставки) необходимо следовать букве закона и не нарушать правила перечисления средств на карты физлиц.

Может ли ИП переводить деньги самому себе и как это делать

Да, ИП может переводить деньги самому себе.

Предприниматель вправе оплачивать бизнес-картой и личные расходы, которые не имеют отношения к предпринимательской деятельности. Но перевод денежных средств на личные счета, не связанные с бизнесом, упростит учет расходов при определении налогооблагаемой базы, если ИП применяет ОСНО, УСН или АУСН «доходы минус расходы».

Главное – помнить, что перечислить некоторую сумму себе на личные нужды предприниматель вправе только после уплаты налогов (письмо Минфина от 11.08.2014 № 03-04-05/39905).

Заплатить налоги и спать спокойно, в вопросе вывода денег с бизнес-счета на личный – хорошо, но недостаточно. Также важно правильно оформить поручение на перечисление денег: указывайте в поле 20 вид зачислений «35», а в назначении платежа используйте формулировки:

«Перевод собственных денежных средств, оставшихся после уплаты налогов ИП, на карту/счет»;

«Перевод доходов от предпринимательской деятельности на личный счет».

Как ИП переводить деньги физлицам

Ответ на этот вопрос зависит от того, кем именно физлицо приходится предпринимателю:

Работник.

Самый простой способ избежать проблем с выплатой зарплаты работнику – зарплатный проект. Это максимально прозрачный способ расчетов с персоналом, который имеет много преимуществ: перечисление зарплаты большому штату работников одним платежным документом, возможность контролировать процесс зачисления и видеть конечный результат, оперативно исправлять ошибки.

Перечисляйте зарплату регулярно – не реже двух раз в месяц (ч. 6 ст. 136 ТК). И помните, что при работе с персоналом, приоритет выплат должен быть отдан именно расчетам по оплате труда нежели выводу денег на личные нужды.

Зарплатный проект в Ак Барс Банке – это автоматизированный выпуск карт, персональный менеджер, выгодные условия для работников и зачисление денег за 30 минут.

Исполнитель по гражданско-правовому договору.

Для работы старайтесь выбирать проверенных исполнителей. Если работаете с самозанятым или ИП, проверьте его статус через различные сервисы. Платежное поручение в адрес исполнителя заполняйте обычным способом, как при оплате любому поставщику.

Старайтесь вместить в назначение платежа максимум информации: номер и дату договора, а также, за какие работы или услуги ИП перечисляет гонорар исполнителю.

Родственник (друг, знакомый).

Перечисления таким лицам со своего счета лучше не делать. Если нагрянет проверка, такие операции могут расценить как выплату дохода. В связи с этим проверяющие потребуют исполнить обязанности налогового агента по НДФЛ, начислить и уплатить страховые взносы, а также пени и штрафы.

Если очень нужно помочь близкому человеку, лучше сначала вывести деньги на свой счет или карту, и только потом перевести родственнику.

Максимальная прозрачность при проведении платежей и работа с исполнителями, с чистой репутацией с точки зрения налогового законодательства и 115-ФЗ, – залог того, что платежи будут проходить без приостановок. И если банк усомнился в легальности сделки, не нужно негативно на это реагировать.

Постарайтесь оперативно предоставить в банк документы (договоры, акты, приказы и другие), на основании которых производите расчеты, и объяснить ситуацию банковским работникам.

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805