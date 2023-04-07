Налоговые каникулы для ИП в 2023 году

Региональные власти продолжают поддерживать молодых предпринимателей, пока еще не имеющих стабильного дохода. Снизив законным способом налоговое бремя, ИП могут потратить сэкономленные деньги на развитие бизнеса, автоматизацию процессов, разработку новых продуктов и идей.

Кто имеет право на налоговые каникулы

Налоговые каникулы распространяются только на деятельность индивидуальных предпринимателей. Организации рассчитывать на льготу не могут.

Предприниматель должен быть «новеньким», то есть зарегистрированным менее двух лет назад, но уже после того, как вступил в силу региональный закон по УСН и ПСН, устанавливающий нулевую ставку. Иначе воспользоваться такой возможностью не получится, даже если двух лет с момента регистрации еще не прошло.

Все основные требования для установления налоговых каникул прописаны в Налоговом кодексе. Региональные законы разрабатываются на их основании.

Чтобы воспользоваться такой льготой предприниматель должен применять одну из двух систем налогообложения:

УСН;

ПСН.

ИП, которые при регистрации выбрали другую систему налогообложения, вправе подать заявлению на смену налогового режима на УСН или патент и при соблюдении прочих условий, прописанных в региональном законе, воспользоваться налоговыми каникулами.

Если ИП прекратил свою деятельность и снялся с налогового учета, а после вступления в силу регионального закона о налоговых каникулах принял решение возобновить свою работу и вновь зарегистрировался в качестве предпринимателя, то на него также распространяется право на применение льготы.

А вот когда и снятие с учета, и возобновление предпринимательской деятельности выпадают на тот период, когда региональный закон уже вступил в силу, налоговые каникулы применить не получится. Налоговики, как правило, в этом видят умысел и отказывают в льготе.

Для применения налоговых каникул занятость предпринимателя должна попадать в ограниченный список сфер деятельности:

производство;

социальная сфера;

научная сфера;

оказание бытовых услуг;

предоставление помещений во временное пользование.

В 2023 году правом на каникулы могут воспользоваться отели и гостиницы.

Установление конечного перечня льготируемых ОКВЭД остается за региональными властями. Кроме того, они могут ввести дополнительные ограничения для применения налоговых каникул, например, максимальная численность работников и уровень дохода, срок применения льготы.

В-третьих, доля доходов от реализации товаров, работ или услуг, на которые распространяются налоговые каникулы при УСН, не должна быть менее 70% общего дохода предпринимателя. Такой критерий необходимо будет проверить по итогам года. Для этого нужно вести Книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Если процент вдруг окажется ниже, то налог придется заплатить по общим ставкам 6% или 15%.

На «патенте» такого требования нет. Если у предпринимателя, например, два патента и один из них на каникулах, то рассчитывать его долю в общем доходе не надо. Однако, если помимо патента есть еще и другая система налогообложения, то вести раздельный учет придется.

Льготу можно использовать только в течении двух налоговых периодов с момента регистрации ИП.

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Налоговые каникулы относятся исключительно к налогу, уплачиваемому при применении УСН и ПСН, но они не освобождают ИП от уплаты прочих имеющихся налогов (земельного, транспортного, акцизы). Находясь на налоговых каникулах, предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы как за себя, так и за своих работников.

Как воспользоваться правом на льготу

Вновь открывшиеся ИП в момент регистрации или в течение 30 дней с даты постановки на учет подают уведомление по форме 26.2-1 о применении УСН в налоговую инспекцию.

Нулевую налоговую ставку нужно указать уже при сдаче годовой декларации.

Если по итогам первого года коммерческой деятельности предприниматель уже сдал отчетность и рассчитал налог по ставке 6% или 15%, то вернуть налог за этот год уже не получится. Даже если он имел право на нулевую ставку.

Предприниматели, которые выбрали патент,прирегистрации подают заявление по форме 26.5-1, где указывают налоговую ставку 0% и соответствующий пункт регионального закона о налоговых каникулах.

Для того чтобы воспользоваться правом на нулевую ставку в течении двух лет, нельзя допускать перерыва в сроках действия первого и второго патентов даже на один день.

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Перечень регионов, в которых действуют налоговые каникулы

Действуют ли в 2023 году в вашем регионе налоговые каникулы и на каких условиях ими можно воспользоваться нужно уточнить, обратившись к актуальной редакции региональных законов.

Вот их перечень:

Субъект РФ Региональный закон Республика Алтай Закон Республики Алтай от 23.12.2020 № 79-РЗ Амурская область Закон Амурской области от 03.11.2020 № 604-ОЗ Архангельская область Закон Архангельской области от 02.11.2020 № 334-20-ОЗ Астраханская область Закон Астраханской области от 26.11.2020 № 94/2020-ОЗ Республика Башкортостан Закон Республики Башкортостан от 30.11.2020 № 331-з Белгородская область Закон Белгородской области от 05.04.2021 № 53 Брянская область Законы Брянской области от 26.10.2020 № 78-З и от 30.11.2020 № 85-З Республика Бурятия Закон Республики Бурятия от 27.11.2020 № 1277-VI Владимирская область Закон Владимирской области от 05.11.2020 № 90-ОЗ Волгоградская область Закон Волгоградской области от 26.12.2020 № 134-ОД Вологодская область Закон Вологодской области от 01.12.2021 № 4985-ОЗ Воронежская область Закон Воронежской области от 16.11.2020 № 95-ОЗ Республика Дагестан Закон Республики Дагестан от 30.06.2021 № 53 Забайкальский край Закон Забайкальского края от 27.11.2020 № 1857-ЗЗК Ивановская область Закон Ивановской области от 29.10.2020 № 64-ОЗ Иркутская область Законы Иркутской области от 30.11.2015 № 112-ОЗ и от 29.11.2012 № 124-ОЗ Кабардино-Балкарская Республика Закон Кабардино-Балкарской республики от 10.12.2020 № 47-РЗ Калининградская область Закон Калининградской области от 23.11.2020 № 474 Калужская область Законы Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ и от 25.10.2012 № 328-ОЗ Камчатский край Закон Камчатского края от 03.12.2020 № 526 Карачаево-Черкесская республика Закон КБР от 10.12.2020 № 47-РЗ Республика Карелия Закон Республики Карелия от 23.10.2020 № 2516-ЗРК Кемеровская область Закон Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2020 № 144-ОЗ Республика Коми Закон Республики Коми от 26.10.2020 № 55-РЗ Республика Крым Закон Республики Крым от 23.12.2020 № 141-ЗРК/2020 Кировская область Закон Кировской области от 02.04.2021 № 466-ЗО Костромская область Закон Костромской области от 27.10.2020 № 14-7-ЗКО Курганская область Закон Курганской области от 25.11.2020 № 96 Ленинградская область Закон Ленинградской области от 05.04.2021 № 33-оз Липецкая область Закон Липецкой области от 08.10.2020 № 436-ОЗ Магаданская область Закон Магаданской области от 27.11.2020 № 2529-ОЗ Республика Марий Эл Закон Республики Марий Эл от 15.12.2020 № 53-3 Республика Мордовия Законы Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З и от 22.12.2015 № 97-З Московская область Закон Московской области № 227/2021-ОЗ Мурманская область Закон Мурманской области от 09.11.2020 № 2558-01-ЗМО Ненецкий автономный округ Закон Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 210-оз Новгородская область Закон Новгородской области от 26.12.2020 № 660-ОЗ Новосибирская область Закон Новосибирской области от 10.11.2020 № 15-ОЗ Омская область Закон Омской области от 28.10.2020 № 2317-ОЗ Оренбургская область Закон Оренбургской области от 10.11.2020 № 2429/672-VI-ОЗ Орловская область Законы Орловской области от 08.12.2020 № 2547-ОЗ и от 08.12.2020 № 2555-ОЗ Пензенская область Закон Пензенской области от 07.09.2020 № 3549-ЗПО Пермский край Закон Пермского края от 27.11.2020 № 598-ПК Приморский край Законы Приморского края от 23.06.15 № 645-КЗ и от 19.11.2015 № 713-КЗ Псковская область Закон Псковской области от 26.11.2020 № 2122-оз Ростовская область Закон Ростовской области от 30.11.2020 № 399-ЗС Рязанская область Закон Рязанской области от 27.11.2020 № 81-ОЗ Самарская область Закон Самарской области от 22.10.2020 № 107-ГД Санкт-Петербург Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2020 № 637-144 Саратовская область Закон Саратовской области от 25.11.2020 № 139-ЗСО Республика Саха Закон Республики Саха (Якутия) от 10.11.2020 № 2263-З N 437-VI Сахалинская область Закон Сахалинской области от 26.11.2020 № 85-ЗО Свердловская область Законы Свердловской области от 19.11.2020 № 118-ОЗ и от 14.10.2020 № 100-ОЗ Смоленская область Закон Смоленской области от 24.09.2020 № 109-з Севастополь Закон города Севастополя от 17.11.2020 № 608-ЗС Ставропольский край Закон Ставропольского края от 12.11.2020 № 116-кз Тамбовская область Закон Тамбовской области от 27.11.2020 № 552-З Томская область Закон Томской области от 13.10.2020 № 136-ОЗ Тульская область Закон Тульской области от 29.10.2020 № 84-ЗТО Республика Тыва Закон Республики Тыва от 03.12.2020 № 657-ЗРТ Тюменская область Закон Тюменской области от 29.10.2020 № 73 Удмуртская Республика Закон Удмуртской Республики от 30.11.2020 № 78-РЗ Хабаровский край Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 Республика Хакасия Закон Республики Хакасия от 27.11.2020 № 77-ЗРХ Челябинская область Закон Челябинской области от 03.09.2020 № 213-ЗО Чувашская Республика Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 103 Ямало-Ненецкий АО Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.11.2020 № 128-ЗАО Ярославская область Закон Ярославской области от 23.09.2020 № 58-З

Перечисленные в таблице законы размещены в свободном доступе на сайте ФНС. Там с ними можно подробно ознакомиться и оценить свое право на льготу.

Если, деятельность ИП не попадает под налоговые каникулы, можно уточнить, есть ли право на применение пониженного тарифа. Условия для его применение также устанавливаются региональными законами.

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