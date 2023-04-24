Льготы и субсидии, которые малый бизнес может получить в 2023 году

Субъекты малого бизнеса – кто они

Включение конкретной организации или ИП в реестр малого или среднего предпринимательства (МСП) возможно при наличии определенных условий.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) ведет налоговая служба. Чтобы отнести бизнес к МСП, нужно соблюсти общие для всех критерии по численности работников и размеру дохода.

Для малого бизнеса среднесписочная численность работников не должна превышать 100 человек, а доход без учета НДС – 800 млн рублей.

Есть еще дополнительные условия для ООО и хозяйственных товариществ:

Суммарная доля участия в уставном капитале организации государства, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, религиозных фондов не должна превышать 25%.

Суммарная доля участия в уставном капитале организации иностранных компаний или организаций, которые не включены в реестр МСП, ограничивается 49%.

А для акционерных обществ действуют такие дополнительные критерии:

Доля участия государства, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, религиозных фондов в капитале АО не должна превышать 25%.

Иностранным компаниям или бизнесу, который не включен в реестр МСП, может принадлежать не более 49% голосующих акций.

Государство всячески старается поддерживать малый бизнес, предоставляя ему различные преференции.

Привилегии, которые доступны малому бизнесу

Возможность применять специальные налоговые режимы. Возможность вести бухгалтерский учет в упрощенном виде и составлять упрощенную бухгалтерскую и статистическую отчетность. Возможность не устанавливать лимит кассы и вести кассовые операции в упрощенном порядке. Возможность применять различные налоговые льготы. Льготные программы кредитования, субсидии на открытие и развитие бизнеса.

Поддержка со стороны государства осуществляется не только в денежной форме, но и в виде предоставления информационных услуг и консультаций.

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Цифровая платформа МСП

Основным источником для получения информации о господдержке для субъектов МСП служит цифровая платформа МСП.

Платформу пока запустили в виде эксперимента с 1 февраля 2022 года на три года. Сроки запуска и действия эксперимента утверждены постановлением Правительства от 21.12.2021 № 2371.

Цель эксперимента: собрать на одной платформе бизнес, а также федеральные министерства и ведомства, банки, страховые организации и институты развития для обмена нужной информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия.

После создания профиля на платформе предприниматели смогут выбирать и получать необходимые меры поддержки дистанционно. Кроме действующих предпринимателей, поддержку могут получить самозанятые и те, кто только планирует начать бизнес.

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Программы льготного кредитования

В 2023 году малому бизнесу все еще доступна программа кредитования «1764». Программа, утвержденная постановлением Правительства № 1764 действует до 2024 года.

В рамках программы малый бизнес может взять кредит на сумму до 500 млн рублей. Срок кредита зависит от целей:

на оборотные средства до 3 лет(с льготным периодом не более 1 года);

на инвестиционные цели до 10 лет (с льготным периодом не более 5 лет);

на рефинансирование другого кредита на срок, не превышающий первоначальный срок и верхний предел по инвестиционным целям.

Максимальная ставка сегодня не превышает 11% годовых.

Также бизнес может подать заявку на инвестиционный кредит в рамках совмещенной программы – Программы 1764 и программы стимулирования кредитования субъектов МСП.

Для малого и микробизнеса по ставке 4%, для среднего – 2,5% в течение первых трех лет, затем последующие два года – по ставке программы 1764 на дату подписания договора. Подробнее об условиях льготных кредитов писали здесь. Подать заявку на кредит по программе ПСК+1764 можно прямо сейчас.

Налоговые льготы и послабления

С июня 2022 года для туристического бизнеса обнулили НДС. Гостиницы, гостевые дома, горнолыжные курорты, развлекательные и спортивные центры, аквапарки на пять лет освобождены от НДС. Для уже работающего бизнеса в гостиничной индустрии ставка 0% будет действовать до 30 июня 2027 года, а для нового бизнеса – в течение пяти лет с момента регистрации.

До конца 2023 года продолжат начислять пониженные пени по 1/300 ставки ЦБ за весь период просрочки по уплате налогов (вместо 1/150 ключевой ставки с 31 дня просрочки).

До конца 2023 года бизнес может ускоренно возместить НДС в заявительном порядке без банковской гарантии и поручительства. Но возместить НДС можно только на сумму, которая не превышает уплаченную сумму налогов и взносов за предыдущий год.

Минэкономразвития продлило на 2023 год мораторий на валютные и плановые неналоговые проверки кассовых операций, учета выручки и использования онлайн-касс, а внеплановые будут ограничены.

В 2023 году малый бизнес продолжает получать компенсацию расходов на использование СБП. Минфин выделил на эти цели 250 млн рублей в текущем году. Компенсации также поступают ежемесячно на расчетный счет ИП или компании, никаких заявлений на возврат не требуется.

До 1 декабря 2023 года «заморозили» обязательную маркировку молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных компаний. Для малого бизнеса в молочной отрасли перенесли до 1 июня 2025 года сроки подготовки и внедрения технологии поэкземплярного отслеживания молочной продукции.

В рамках услуги правовой помощи бизнес может получить информацию о программах поддержки, помощь с получением льгот и субсидий, содействие в общении с госорганами. Оставить заявку

Субсидии и гранты

В 2023 году малый бизнес может заявить на следующие программы субсидирования:

● Субсидии на трудоустройство молодежи и безработных.

Для работодателей, которые принимают на работу молодых людей до 30 лет и людей со статусом безработных, продлена льгота и на 2023 год. Для этого нужно подобрать сотрудников через сервис «Работа в России», а через месяц после оформления трудового договора подать заявление в СФР.

Работодателю полагается субсидия в размере трех МРОТ. Но выплата производится не сразу, а тремя частями: через один, три и шесть месяцев после принятия на работу сотрудника.

● Гранты для бизнеса, созданного молодежью.

Предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет, которые решили заняться бизнесом, могут получить грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Если бизнес будет вестись в северных регионах страны, то размер гранта может составить до 1 млн рублей.

Грант можно потратить на реализацию бизнес-проекта: аренду помещения и оборудования, покупку ПО, продвижение бизнеса и прочее.

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