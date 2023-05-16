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Корпоративные карты

Корпоративные карты: как учитывать расходы без рисков

Часто при открытии расчетного счета банк предлагает бизнесу завести корпоративную карту (бизнес-карту). Это удобно для быстрой оплаты расходов: покупки канцтоваров, оплаты за проезд и проживание в командировке, бизнес-ланч с деловым партнером.
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Корпоративные карты: как учитывать расходы без рисков
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассмотрим, как учитывать расходы, произведенные с помощью корпоративной карты, чтобы со стороны контролирующих органов не было нареканий.

Что нужно знать при открытии корпоративной карты

Корпоративные карты выдаются организациям или индивидуальным предпринимателям. К расчетному счету можно выпустить неограниченное количество карт.

Деньги на картах можно использовать только для нужд организации, в личных целях пользоваться корпоративной картой нельзя. Также нельзя использовать карту на выплату зарплаты и субсидий.

Кто из сотрудников и как может пользоваться бизнес-картой определяется внутренним документом — приказом, положением о подотчетных лицах и т.д.

Например, картой может пользоваться только руководитель или карты могут открываться отдельно на каждого подотчетника.

Оформите одну или несколько корпоративных карт в Ак Барс Банке и получайте до 48 000 бонусов в год. 1 бонус = 1 рублю. Корпоративные карты — это удобный способ организации расчетов для бизнеса.

Оформить корпоративную карту

Корпоративная карта привязывается к расчетному счету компании. Операции по бизнес-картам в бухучете учитываются на счете 51 «Расчетный счет». При желании клиент может открыть дополнительный счет.

Нужно ли отчитываться по расходам по бизнес-карте

ИП на УСН «Доходы», ПСН и НПД могут не отчитываться по тратам, которые произведены с помощью корпоративной карты, так как расходы при расчете налоговой базы у них не учитываются, а также они не обязаны вести бухгалтерский учет.

ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ОСНО для уменьшения налогооблагаемой базы должны подтверждать документально свои расходы.

Поэтому при оплате бизнес-картой нужно сохранять кассовые чеки или другие документы (накладные, акты и прочие) и вносить их в книгу учета доходов и расходов (КУДиР), если ИП сам пользуется картой.

Если же картой пользуется сотрудник, то надо составить авансовый отчет и приложить к нему документы, которые подтверждают расходы. Личные траты ИП по карте нельзя учесть в расходах при расчете налога.

Корпоративные карты

Удобный способ организации расчетов для бизнеса

Малому бизнесу и ИП — корпоративные карты

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Организации, независимо от системы налогообложения, должны вести бухгалтерский учет, поэтому все расходы должны быть подтверждены документально. Это касается и расходов, которые произведены по корпоративным картам.

При расчетах бизнес-картой сотрудник, в том числе и руководитель (даже если он является единственным учредителем организации), должен сдать в бухгалтерию авансовый отчет с подтверждающими документами.

В Ак Барс Банке вам не придется платить за выпуск и обслуживание карты, а также есть возможность моментально выпустить цифровую карту через личный кабинет. Также вы можете настроить карту под себя — установите лимиты по карте на объем переводов и снятие наличных. Подключите SMS-информирование и будьте в курсе каждой операции по карте.

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Что относится к подтверждающим документам

К подтверждающим документам относятся:

  • кассовые чеки, оформленные в установленном законодательством порядке;

  • бланки строгой отчетности;

  • товарные чеки;

  • товарные накладные;

  • акты выполненных работ/ оказанных услуг;

  • счета-фактуры.

Приобретение товаров

Когда корпоративной картой расплачиваются в магазинах при покупке товаров (например, приобретают канцтовары или хозтовары), то к авансовому отчету прикладывают кассовый чек.

Если в чеке не перечислены купленные товары, то необходимо на кассе получить товарный чек, в котором будет расписано что купили, по какой цене и в каком количестве.

Выделенный в чеках НДС принимается к вычету только при наличии счета-фактуры.

Командировочные расходы

Подтвердить расходы в командировке по корпоративной карте помогут такие документы:

  • Транспортные расходы — пассажирский билет, маршрутная квитанция, посадочный талон, билет на поезд, билет на автобус, кассовый чек на поездку на такси.

  • Проживание в гостинице — счет от гостиницы, кассовый чек об оплате номера.

  • Проживание в съемной квартире в период командировки — договор аренды квартиры, документ подтверждающий оплату.

Без счета-фактуры можно учесть НДС, выделенный в железнодорожных билетах и авиабилетах, а также за проживание в гостинице, если квитанция выдана на бланке строгой отчетности, НДС указан отдельной строкой и есть документ, который подтверждает оплату.

При направлении сотрудника в командировку на карту также зачисляются суточные на каждый день деловой поездки, за которые отчитываться не нужно. По всем остальным расходам (проезд, проживание, оформление визы и страховки при необходимости и другие) также необходимо приложить подтверждающие документы.

Представительские расходы

При тратах на представительские цели — деловые встречи, конференции и другие мероприятия, которые направлены на достижение деловых договоренностей, — помимо документов, перечисленных выше, понадобится также:

  • Издать приказ о проведении мероприятия (встречи, конференции), в котором указывается цель проведения этого мероприятия, место и время проведения, участники.

  • Составить смету расходов, в которой прописываются траты на проведение мероприятия.

  • Составить отчет о проведенном мероприятии, в котором указывается где и когда было проведено мероприятие, кто участвовал, программа мероприятия, сколько потратили, результаты проведения мероприятия.

Выпустите корпоративную карту к основному расчетному счету компании и получите круглосуточный доступ к деньгам на расчетном счете. Расплачивайтесь картой за товары и услуги для бизнеса в онлайн и офлайн-магазинах в любое время.

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Корпоративные карты

Удобный способ организации расчетов для бизнеса

Малому бизнесу и ИП — корпоративные карты

Оставьте ваши контактные данные. Наш специалист свяжется с вами и ответит на любые вопросы

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

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Комментарии

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