Лизинг или покупка в кредит: что выгоднее для компании

Сегодня рынок предлагает бизнесу разные варианты, как приобрести дорогостоящее имущество. Можно оплатить покупку собственными средствами, но не всегда есть возможность достать деньги из оборота. Тогда можно взять имущество в лизинг или в кредит. Расскажем, что выгоднее.

Изначально нужно определить, что представляют собой лизинг и кредит и понять их фундаментальную разницу.

Кредит — это заемные деньги под проценты у банка. Лизинг — это финансовая аренда имущества, в основном, с последующим выкупом.

Разберем в чем же выгода и недостатки этих способов приобретения имущества.

Кредит

По кредитному договору заемщик берет деньги под проценты и обязан вернуть банку сумму займа в порядке и сроки, которые указаны в договоре (ст. 810, 819 ГК). Кредит может быть целевым и нецелевым.

Есть два типа платежей по кредиту: аннуитетный и дифференцированный. Они включают проценты и часть, предназначенную для погашения основного долга. Банк определяет подход к погашению кредита и процесс расчета платежа.

Аннуитетный платеж встречается чаще — заемщик возвращает сумму кредита, совершая равные ежемесячные платежи. Такие платежи в начале срока кредита в большей степени идут на погашение процентов, а сумма долга почти не уменьшается.

Дифференцированный платеж — это платеж, размер которого уменьшается каждый месяц. При этом доля процентов и суммы долга в платеже не меняется.

Преимущества кредита

Имущество сразу переходит в собственность компании, а не только после выплаты процентов. Но до полного расчета оно находится в залоге у банка.

Кредит можно гасить досрочно, уменьшая при этом общую сумму платежа.

Сумма ежемесячных платежей прописана в договоре, известна заранее и по общим правилам не может быть увеличена. Также кредит можно взять без первоначального взноса.

Однако в такой ситуации следует рассчитывать на более высокую процентную ставку, чем при наличии первоначального взноса.

В случае финансовых трудностей можно воспользоваться рефинансированием или реструктуризацией кредита.

Недостатки кредита

Недостатки, с которыми может столкнуться компания, если берет деньги на приобретение дорогостоящего имущества:

Часто требуется залог или поручительство, нужно подтвердить свою финансовую состоятельность.

Ставка по кредиту может быть достаточно высокой.

Заявки на кредит банки рассматривают дольше.

График платежей обычно стандартный для всех заемщиков, нет гибкости.

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Лизинг

Лизинг — это долгосрочная аренда с последующим выкупом имущества по остаточной стоимости, близкой к нулевым значениям.

Лизинговая сделка предполагает участие трех сторон: лизингодателя, лизингополучателя и продавца.

Лизингополучатель — компания или ИП, которые берут имущество в лизинг.

Продавец — юридическое лицо, резидент или нерезидент РФ.

Лизингодатель — лизинговая компания, которая выкупает имущество у продавца и передают ее лизингополучателю во владение и пользование на условиях договора лизинга.

В рамках договора лизинга лизингополучатель также может выполнять функции продавца, такие сделки называются сделками возвратного лизинга.

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных объектов.

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Преимущества лизинга

Перечислим основные плюсы лизинга:

Лизингодатель предоставляет целый комплекс услуг: берет на себя все или часть расходов, связанных с приобретением имущества, а не только стоимость самого имущества. Сюда входит доставка, сборка, монтаж, подключение, страховка, таможенное оформление.

Залог и поручительство чаще всего не требуются.

Лизингодатель может воспользоваться собственной скидкой у поставщика при покупке имущества для лизингополучателя, что дает дополнительную выгоду лизингополучателю.

Быстрый процесс одобрения сделки.

Отсутствие бюрократических сложностей, не нужно собирать большой пакет документов.

Максимально индивидуальный график лизинговых платежей, включая сезонные графики и всевозможные отсрочки.

При лизинге, лизингополучателю доступны налоговые преимущества по уплате налога на прибыль, так как лизинговые платежи в полном объеме относятся на себестоимость. Также лизингополучатель вправе возместить НДС с полного объема лизинговых платежей, а не только от стоимости предмета лизинга.

Недостатки лизинга

Есть несколько минусов:

Сложно продать имущество до окончания договора лизинга. Его нужно или выкупить или заменить сторону договора.

Право собственности на имущество будет принадлежать лизингодателю до окончания договора лизинга. Лизингодатель может забрать имущество при неуплате двух и более лизинговых платежей.

Лизинг не выгоден лизингополучателям, находящимся на УСН, так как теряются налоговые преимущества лизинга.

Ак Барс Лизинг предоставляет возможность частичного досрочного погашения с реальным пересчетом графика.

Что выгоднее для бизнеса

Чтобы выбрать оптимальный вариант для приобретения имущества, нужно оценить следующие критерии.

Финансовая нагрузка . Если нет возможности оплатить первоначальный взнос и большие ежемесячные платежи для компании накладны, то удобнее оформить кредит. Срок кредитного договора более длительный, за счет этого ежемесячные платежи ниже.

Налоговая экономия . Нужно учесть, какие платежи можно включить в расходы при расчете налогооблагаемой базы, и можно ли принять в зачет НДС или отнести его на затраты. Налоговая выгода зависит от системы налогообложения компании.

Сфера деятельности компании. Например, если нужно приобрести сельскохозяйственную технику, то выгоднее будет оформить лизинг, так как технику используют в сезонном бизнесе и можно установить более удобный график платежей.

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