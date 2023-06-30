ИП на УСН 15% взял кредит как физлицо. Как учесть в расходах уплаченные проценты

Предприниматели часто берут кредиты как частное лицо, а полученные средства расходуют на цели бизнеса. Разбираемся в правомерности включения процентов по кредиту физлица в состав расходов ИП на УСН 15%.

Можно ли включать проценты по кредиту в расходы на УСН 15%

Перечень расходов, на которые ИП вправе уменьшить полученные доходы при расчете налога, возникающего при применении УСН 15%, закрыт и содержится в ст. 346.16 НК.

В числе прочего в него включены проценты за пользование денежными средствами, то есть сам факт принятия процентов по банковскому кредиту законодательством предусмотрен.

При этом расходы предпринимателя, учитываемые при исчислении налога, должны быть экономически оправданы и документально подтверждены (ст. 252 НК).

Можно ли учитывать в расходах проценты по кредиту, оформленному на физлицо

Предприниматели часто пользуются кредитными программами для физлиц, а заемные средства пускают на развитие бизнеса, как давно работающего, так и впервые запускаемого. Причины разные:

отказ в бизнес-кредите;

запуск бизнеса в статусе самозанятого и последующей регистрацией ИП;

экстренная потребность в деньгах — нет времени ждать рассмотрения предпринимательского кредита.

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Однако правомерность включения процентов по кредиту физлица в состав расходов ИП, применяющего УСН 15%, вызывает разногласия у контролирующих органов, так как прямого запрета или разрешения на это в законодательстве нет.

Судья в определении КС от 15.05.2001 № 88-О, постановлениях ФАС Уральского округа от 29.03.2012 № Ф09-981/12, ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.02.2012 № Ф02-18/12 и от 21.09.2010 № А74-1370/2010, ФАС Северо-Кавказского округа от 06.04.2011 № А15-1197/2010 поддерживают предпринимателей, объясняя позицию правом ИП использовать для целей бизнеса собственные средства, полученные из любых источников.

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Минфин в письмах от 29.01.2019 № 03-11-11/4867, от 26.07.2019 № 03-11-11/55818 и от 13.02.2012 № 03-11-11/41 и ФНС в письме от 01.09.2011 № ЕД-4-3/14218@ также указывают на допустимость учета в расходах при определении налогооблагаемой базы при УСН «доходы минус расходы» процентов, уплаченных банку по кредиту, который оформлен на физлицо, но при одновременном соблюдении условий:

Регистрация в качестве ИП предшествовала получению кредита физическим лицом.

Кредитные деньги использовались в предпринимательской деятельности и экономически обоснованы.

Чтобы период пользования кредитными деньгами соответствовал периоду применения УСН 15%. То есть если предприниматель перешел на УСН 15% с УСН 6%, то учесть в расходах можно только проценты, которые заплатили банку в период применения УСН «доходы минус расходы» .

Операции по расчетам с банком и по расходу денег на бизнес-цели документально подтверждены.

Для обоснования расходов понадобятся:

Кредитный договор с банком. Платежные документы, которые подтверждают уплату процентов банку. Не лишним будет получить в банке справку о сумме уплаченных процентов. Документы, подтверждающие расход денег в предпринимательских целях — договоры с поставщиками, товарные накладные и прочее.

Если речь идет о целевом кредите, например, на приобретение автомобиля, то уменьшать полученные доходы разрешено на уплаченные проценты только за период, когда приобретенный автомобиль использовался в предпринимательской деятельности, что также должно быть подтверждено, например, путевыми листами.

Если не хотите доказывать налоговым инспекторам и судьям правомерность отнесения на расходы процентов по кредиту, полученному как физлицо, пользуйтесь кредитными продуктами для бизнеса. У Ак Барс Банка большой выбор кредитных программ для коммерческих целей, в том числе кредит и овердрафт с быстрым решением за два дня без залога, поручителей, визита в банк и с минимальным пакетом документов.

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