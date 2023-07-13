Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Подотчет, командировки

Как составить авансовый отчет по корпоративной карте

Подотчетные деньги всегда вызывают много вопросов — как правильно выдать, как отчитаться и в какие сроки. Еще больше вопросов возникает, когда деньги были переведены сотруднику на корпоративную карту. Расскажем о том, как составить авансовый отчет по корпоративной карте.
49
Как составить авансовый отчет по корпоративной карте
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Целевое использование средств

Использовать корпоративную карту просто: ей можно расплачиваться или снимать наличные в банкомате.

Деньги с корпоративной карты нельзя тратить на личные нужды. За каждую потраченную сумму необходимо предоставить в бухгалтерию отчет с подтверждающими расход документами. Для оформления такого отчета компании могут использовать специальную форму авансового отчета АО-1 или разработанную самостоятельно.

Затраты по авансовому отчету можно принять к учету на основании кассового чека (пробитого на ККТ на бумажном носителе или распечатанного электронного чека), товарного чека или иного подтверждающего документа.

Сроков идентификации проведенных по корпоративной карте расходов форма АО-1 не предусматривает. Компания самостоятельно может утвердить внутреннюю форму отчетности локальными актами. Однако изменять форму АО-1 запрещено, так как она является унифицированной, можно только создать новую.

Форма № АО-1 — обязательный документ не только для бухгалтерского, но и для налогового учета. Реквизиты, предусмотренные в этой форме, обязательны для заполнения. И если они не заполнены, документ не имеет юридической силы.

Как разработать внутреннюю форму отчетности

В законе о бухгалтерском учете сказано, что компания не обязана использовать унифицированные формы документов, но может их применять на свое усмотрение. Также каждая организация может разработать свои внутренние регламенты и шаблоны. 

Закон обязывает использовать унифицированные формы только для кассовых документов (приходных и расходных ордеров), авансового отчета в этом списке нет. Поэтому для отчетности по корпоративной карте можно разработать собственную форму документа и утвердить ее у руководителя.

Оформить корпоративные карты на выгодных условиях можно в Ак Барс Банке. Это удобный способ организации расчетов для бизнеса. 

Отправить заявку

Обязательные реквизиты во внутренней форме отчетности

Авансовый отчет обязательно должен содержать информацию об остатке денежных средств. В данной графе нужно отразить информацию о сумме, которая была на счете в момент начала использования или передачи карты подотчетному лицу.

Если карта используется одним и тем же сотрудником, то достаточно указать только остаток по карте на конкретную дату.

Если же карта передается между сотрудниками, то обязательно укажите в отчете сведения о выдаче карты, пропишите полностью ее номер и основные реквизиты банковского счета.

Если во время использования карты ее баланс пополнялся, то в отчете необходимо указать дату пополнения карты и реквизиты платежного документа.

Последняя строка «итого» должна содержать информацию об остатке денежных средств на карте на момент составления отчета.

На оборотной стороне авансового отчета сотрудник должен перечислить документы с реквизитами, которые являются подтверждением операций по карте — чеки, билеты и т.п.

Корпоративные карты

Удобный способ организации расчетов для бизнеса

Как пополнить корпоративную карту

Отдельный счет для корпоративной карты не открывается, она выпускается к основному расчетному счету компании. Когда сотрудник расплачивается такой картой, денежные средства списываются непосредственно с расчетного счета.

Пополнение карты возможно через устройства самообслуживания. Лимиты по внесению/снятию наличных денег с корпоративной карты устанавливает банк. Например, для корпоративных карт Ак Барс Банка лимит на внесение отсутствует, ежедневный лимит на снятие наличных — 200 тыс. рублей.

Получайте бизнес-кешбэк — до 48 000 бонусов в год с классической картой Business

Как снять наличку с корпоративной карты

Если возможности рассчитаться корпоративной картой нет, то можно снять наличные деньги. Чтобы зафиксировать эту операцию в авансовом отчете нужно, чтобы в нем были предусмотрены строки, где указываются:

  1. Сумма, которая была снята с карты.

  2. Общая сумма потраченных средств.

  3. Сумма остатка, внесенная через банкомат или кассу на корпоративную карту.

  4. Сумма остатка денежных средств на расчетном счете.

Как сдавать отчет

Если вы являетесь подотчетным лицом и используете корпоративную карту, то обязаны отчитываться об операциях по ней директору или в бухгалтерию компании.

Бухгалтер, как правило, проверяет отчет на корректность заполнения, а директор утверждает его.

Все материалы, которые были куплены с бизнес-карты подлежат обязательной постановке на учет. 

По результатам проверки отчета сотруднику выдается расписка в приеме авансового отчета. В унифицированной форме АО-1 она уже предусмотрена, если вы разработали собственную форму, то расписку можно составить в произвольном виде.

Выпустите корпоративную карту к основному расчетному счету в Ак Барс Банке и получите выгоду до 48 000 бонусов в год. Расплачивайтесь картой за товары и услуги для бизнеса в онлайн и офлайн магазинах. Можно настроить карту под себя — установить лимиты по карте и следить за операциями в интернет-банке.

Корпоративные карты

Удобный способ организации расчетов для бизнеса

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8KQGRn

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Живите лучше!

8237 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера

    Бухгалтеру необходимо оформлять приходные и расходные кассовые ордера на основании фискальных документов, предусмотренных 54-ФЗ. Интеграция с ОФД, которая автоматизирует этот процесс, убережет специалиста от ошибок и сэкономит время. Объясняем, в чем суть интеграции «Платформы ОФД» с 1С и как она работает.

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера
    39
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Трудовое право

    Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2

    Еще одна распространенная на практике ситуация, связанная с повышением квалификации работников, это учеба в выходной день. Как быть, если направляемому на профпереподготовку работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье?

    Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2
    16
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Подотчет, командировки

    Как составить авансовый отчет по корпоративной карте

    Подотчетные деньги всегда вызывают много вопросов — как правильно выдать, как отчитаться и в какие сроки. Еще больше вопросов возникает, когда деньги были переведены сотруднику на корпоративную карту. Расскажем о том, как составить авансовый отчет по корпоративной карте.

    Как составить авансовый отчет по корпоративной карте
    49
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ФНС будут автоматически списывать деньг граждан. Как будет работать «проактивный порядок уплаты налогов»

    ФНС реализует новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов», автоматически списывая деньги с виртуальных кошельков. Налоговики будут автоматически списать в бюджет деньги с виртуального кошелька гражданина после отправки ему уведомления о необходимости заплатить налоги. Некоторые эксперты сочли этот механизм спорным.

    ФНС будут автоматически списывать деньг граждан. Как будет работать «проактивный порядок уплаты налогов»
    5
    80
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Не все потеряно: что делать, если вы утратили свидетельство на товарный знак?

    Бизнесмен из Ставрополя потерял свидетельство о регистрации товарного знака. Стоит ли переживать и куда обратиться в такой ситуации?

    Не все потеряно: что делать, если вы утратили свидетельство на товарный знак?
    16
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    НДФЛ

    НДФЛ при продаже, конвертации и обмене валюты в 2023 году. Примеры и спорные ситуации

    Рассмотрим в статье нужно ли платить налог (НДФЛ) при продаже иностранной валюты в 2023 году? Кто должен платить? Сколько? И в каких случаях.

    НДФЛ при продаже, конвертации и обмене валюты в 2023 году. Примеры и спорные ситуации
    58
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Бухгалтерские программы

    Бесплатные инструменты в помощь бухгалтеру

    Бухгалтерский учёт построен на множестве цифр, расчётов и отчётов. А ошибки в бухгалтерии могут обернуться печальными последствиями. Правильно производить расчёты и экономить время помогают различные сервисы и инструменты. Среди них есть и бесплатные, доступные всем. Рассказываем о пяти самых популярных бесплатных помощниках бухгалтера.

    Бесплатные инструменты в помощь бухгалтеру
    70
    Логотип nlukina
    nlukina
    Социальная поддержка

    Беременным и молодым мамам могут предоставлять кредитные каникулы. Ждем возмущений от борцов за равноправие отцов

    В Госдуму снесут законопроект о кредитных каникулах для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Новый проект расширит социальную поддержку беременных и поможет избежать кредитной кабалы.

    Беременным и молодым мамам могут предоставлять кредитные каникулы. Ждем возмущений от борцов за равноправие отцов
    1
    35
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Бизнес-планирование

    Как использовать систему OKR. Зачем нужен новый подход к планированию

    Objectives and Key Results (OKR, «Цели и ключевые результаты») — система постановки коммерческих целей. Все больше крупных компаний выбирают её и решают задачи бизнеса. Вместе с экспертом, разбираемся, что это такое, как правильно использовать и как формулировать цели по такой системе.

    Как использовать систему OKR. Зачем нужен новый подход к планированию
    19
    Логотип Daniil_Law
    Daniil_Law
    Банки

    С замороженным на юрлице. Банкам упростят работу с зависшими за рубежом активами

    Законодатели упростили для банков выведение замороженных за рубежом активов в отдельное юрлицо. Поправки исключают в случае так называемой «реорганизации» право акционеров банка требовать выкуп их акций и право кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств банком (если такое право прямо не предусмотрено договором).

    С замороженным на юрлице. Банкам упростят работу с зависшими за рубежом активами
    21
    Читать еще