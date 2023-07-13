Как составить авансовый отчет по корпоративной карте

Целевое использование средств
Использовать корпоративную карту просто: ей можно расплачиваться или снимать наличные в банкомате.
Деньги с корпоративной карты нельзя тратить на личные нужды. За каждую потраченную сумму необходимо предоставить в бухгалтерию отчет с подтверждающими расход документами. Для оформления такого отчета компании могут использовать специальную форму авансового отчета АО-1 или разработанную самостоятельно.
Затраты по авансовому отчету можно принять к учету на основании кассового чека (пробитого на ККТ на бумажном носителе или распечатанного электронного чека), товарного чека или иного подтверждающего документа.
Сроков идентификации проведенных по корпоративной карте расходов форма АО-1 не предусматривает. Компания самостоятельно может утвердить внутреннюю форму отчетности локальными актами. Однако изменять форму АО-1 запрещено, так как она является унифицированной, можно только создать новую.
Форма № АО-1 — обязательный документ не только для бухгалтерского, но и для налогового учета. Реквизиты, предусмотренные в этой форме, обязательны для заполнения. И если они не заполнены, документ не имеет юридической силы.
Как разработать внутреннюю форму отчетности
В законе о бухгалтерском учете сказано, что компания не обязана использовать унифицированные формы документов, но может их применять на свое усмотрение. Также каждая организация может разработать свои внутренние регламенты и шаблоны.
Закон обязывает использовать унифицированные формы только для кассовых документов (приходных и расходных ордеров), авансового отчета в этом списке нет. Поэтому для отчетности по корпоративной карте можно разработать собственную форму документа и утвердить ее у руководителя.
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Обязательные реквизиты во внутренней форме отчетности
Авансовый отчет обязательно должен содержать информацию об остатке денежных средств. В данной графе нужно отразить информацию о сумме, которая была на счете в момент начала использования или передачи карты подотчетному лицу.
Если карта используется одним и тем же сотрудником, то достаточно указать только остаток по карте на конкретную дату.
Если же карта передается между сотрудниками, то обязательно укажите в отчете сведения о выдаче карты, пропишите полностью ее номер и основные реквизиты банковского счета.
Если во время использования карты ее баланс пополнялся, то в отчете необходимо указать дату пополнения карты и реквизиты платежного документа.
Последняя строка «итого» должна содержать информацию об остатке денежных средств на карте на момент составления отчета.
На оборотной стороне авансового отчета сотрудник должен перечислить документы с реквизитами, которые являются подтверждением операций по карте — чеки, билеты и т.п.
Корпоративные карты
Удобный способ организации расчетов для бизнеса
Как пополнить корпоративную карту
Отдельный счет для корпоративной карты не открывается, она выпускается к основному расчетному счету компании. Когда сотрудник расплачивается такой картой, денежные средства списываются непосредственно с расчетного счета.
Пополнение карты возможно через устройства самообслуживания. Лимиты по внесению/снятию наличных денег с корпоративной карты устанавливает банк. Например, для корпоративных карт Ак Барс Банка лимит на внесение отсутствует, ежедневный лимит на снятие наличных — 200 тыс. рублей.
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Как снять наличку с корпоративной карты
Если возможности рассчитаться корпоративной картой нет, то можно снять наличные деньги. Чтобы зафиксировать эту операцию в авансовом отчете нужно, чтобы в нем были предусмотрены строки, где указываются:
Сумма, которая была снята с карты.
Общая сумма потраченных средств.
Сумма остатка, внесенная через банкомат или кассу на корпоративную карту.
Сумма остатка денежных средств на расчетном счете.
Как сдавать отчет
Если вы являетесь подотчетным лицом и используете корпоративную карту, то обязаны отчитываться об операциях по ней директору или в бухгалтерию компании.
Бухгалтер, как правило, проверяет отчет на корректность заполнения, а директор утверждает его.
Все материалы, которые были куплены с бизнес-карты подлежат обязательной постановке на учет.
По результатам проверки отчета сотруднику выдается расписка в приеме авансового отчета. В унифицированной форме АО-1 она уже предусмотрена, если вы разработали собственную форму, то расписку можно составить в произвольном виде.
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Корпоративные карты
Удобный способ организации расчетов для бизнеса
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