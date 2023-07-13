Подотчетные деньги всегда вызывают много вопросов — как правильно выдать, как отчитаться и в какие сроки. Еще больше вопросов возникает, когда деньги были переведены сотруднику на корпоративную карту. Расскажем о том, как составить авансовый отчет по корпоративной карте.

Целевое использование средств

Использовать корпоративную карту просто: ей можно расплачиваться или снимать наличные в банкомате.

Деньги с корпоративной карты нельзя тратить на личные нужды. За каждую потраченную сумму необходимо предоставить в бухгалтерию отчет с подтверждающими расход документами. Для оформления такого отчета компании могут использовать специальную форму авансового отчета АО-1 или разработанную самостоятельно.

Затраты по авансовому отчету можно принять к учету на основании кассового чека (пробитого на ККТ на бумажном носителе или распечатанного электронного чека), товарного чека или иного подтверждающего документа.

Сроков идентификации проведенных по корпоративной карте расходов форма АО-1 не предусматривает. Компания самостоятельно может утвердить внутреннюю форму отчетности локальными актами. Однако изменять форму АО-1 запрещено, так как она является унифицированной, можно только создать новую.

Форма № АО-1 — обязательный документ не только для бухгалтерского, но и для налогового учета. Реквизиты, предусмотренные в этой форме, обязательны для заполнения. И если они не заполнены, документ не имеет юридической силы.

Как разработать внутреннюю форму отчетности

В законе о бухгалтерском учете сказано, что компания не обязана использовать унифицированные формы документов, но может их применять на свое усмотрение. Также каждая организация может разработать свои внутренние регламенты и шаблоны.

Закон обязывает использовать унифицированные формы только для кассовых документов (приходных и расходных ордеров), авансового отчета в этом списке нет. Поэтому для отчетности по корпоративной карте можно разработать собственную форму документа и утвердить ее у руководителя.

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Обязательные реквизиты во внутренней форме отчетности

Авансовый отчет обязательно должен содержать информацию об остатке денежных средств. В данной графе нужно отразить информацию о сумме, которая была на счете в момент начала использования или передачи карты подотчетному лицу.

Если карта используется одним и тем же сотрудником, то достаточно указать только остаток по карте на конкретную дату.

Если же карта передается между сотрудниками, то обязательно укажите в отчете сведения о выдаче карты, пропишите полностью ее номер и основные реквизиты банковского счета.

Если во время использования карты ее баланс пополнялся, то в отчете необходимо указать дату пополнения карты и реквизиты платежного документа.

Последняя строка «итого» должна содержать информацию об остатке денежных средств на карте на момент составления отчета.

На оборотной стороне авансового отчета сотрудник должен перечислить документы с реквизитами, которые являются подтверждением операций по карте — чеки, билеты и т.п.

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Как пополнить корпоративную карту

Отдельный счет для корпоративной карты не открывается, она выпускается к основному расчетному счету компании. Когда сотрудник расплачивается такой картой, денежные средства списываются непосредственно с расчетного счета.

Пополнение карты возможно через устройства самообслуживания. Лимиты по внесению/снятию наличных денег с корпоративной карты устанавливает банк. Например, для корпоративных карт Ак Барс Банка лимит на внесение отсутствует, ежедневный лимит на снятие наличных — 200 тыс. рублей. Получайте бизнес-кешбэк — до 48 000 бонусов в год с классической картой Business.

Как снять наличку с корпоративной карты

Если возможности рассчитаться корпоративной картой нет, то можно снять наличные деньги. Чтобы зафиксировать эту операцию в авансовом отчете нужно, чтобы в нем были предусмотрены строки, где указываются:

Сумма, которая была снята с карты. Общая сумма потраченных средств. Сумма остатка, внесенная через банкомат или кассу на корпоративную карту. Сумма остатка денежных средств на расчетном счете.

Как сдавать отчет

Если вы являетесь подотчетным лицом и используете корпоративную карту, то обязаны отчитываться об операциях по ней директору или в бухгалтерию компании.

Бухгалтер, как правило, проверяет отчет на корректность заполнения, а директор утверждает его.

Все материалы, которые были куплены с бизнес-карты подлежат обязательной постановке на учет.

По результатам проверки отчета сотруднику выдается расписка в приеме авансового отчета. В унифицированной форме АО-1 она уже предусмотрена, если вы разработали собственную форму, то расписку можно составить в произвольном виде.

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