Актуальные вопросы по АУСН

Что такое АУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — экспериментальный режим налогообложения для малого бизнеса, введенный в некоторых регионах РФ в середине 2022 года.
Эта система налогообложения представляет собой среднее звено между обычной упрощенкой и налогом на профессиональный доход (самозанятостью).
В каких регионах и на какой срок введена автоупрощенка
Эксперимент по введению АУСН действует в РФ 5,5 лет: с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.
В настоящий момент он применяется только в 4 регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Информации о том, будет ли распространено действие автоупрощенки в других регионах — пока нет. Возможно, законодатель пойдет по тому же пути, что и с самозанятостью и впоследствии введет АУСН на всей территории РФ.
В чем заключаются преимущества АУСН
Не нужно сдавать налоговую отчетность и вести КУДИР.
Отсутствует обязанность уплаты страховых взносов за сотрудников и фиксированных взносов ИП за себя.
Не нужно самостоятельно рассчитывать налог.
Отсутствует обязанность самостоятельного расчета НДФЛ.
Не нужно сдавать большую часть отчетов за сотрудников.
Нет необходимости самостоятельно подсчитывать доходы и расходы.
Все ли могут использовать АУСН
Применение АУСН будет невыгодно субъектам МСП, работающим с НДС, а также компаниям и ИП с большим количеством сотрудников, зарплата которым перечисляется, в том числе наличными.
При переходе на АУСН также стоит учитывать что этот налоговый режим имеет повышенную, по сравнению с обычной упрощенкой, ставку по налогу и сокращенные лимиты по доходам и сотрудникам. Есть еще ряд других ограничений, делающих применение АУСН невыгодным для некоторых бизнесменов.
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Какие ограничения существуют на АУСН
Лимит по доходам 60 млн руб.
Обратите внимание, что этот лимит не корректируется на коэффициент-дефлятор, в отличие от обычной упрощенки.
Лимит по сотрудникам — не более 5 человек.
При подсчете количества сотрудников используется средняя численность работников за налоговый период.
Невозможность совмещения с другими режимами.
Автоупрощенку нельзя совмещать с другими системами налогообложения, например, с патентной системой, в отличие от обычной УСН, на которой это допускается.
Возможность открытия расчетных счетов только в уполномоченных банках.
Перечень уполномоченных банков размещен на сайте ФНС, и на данный момент в него входит 11 кредитных учреждений.
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Невозможность перечисления сотрудникам выплат, налог с которых исчисляется по ставкам 9%, 15%, 30% и 35%.
Такой запрет связан с тем, что исчисление и уплата НДФЛ за сотрудников, производит не налоговый агент, а банк и только по ставке 13%.
Невозможность найма в штат сотрудников нерезидентов РФ.
Невозможность привлечения указанных лиц связана с тем, что налог за них перечисляется в бюджет по ставке 30%.
Невозможность работы по определенным видам деятельности.
Полный перечень видов деятельности, которые нельзя осуществлять на АУСН, приведен в п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022.
Невозможность сотрудничества с определенными юридическими лицами.
Например, с ГУП, МУП, КФХ, НКО, МФО и иными организациями, приведенными в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Невозможность ведения деятельности на основании договоров поручения, комиссии и агентских договоров.
В случае заключения указанных договоров, организация или ИП на АУСН утратит право на его применение и будет переведена на общую систему налогообложения.
Кто может перейти на АУСН
Перейти на автоупрощенку может организация или ИП, отвечающая следующим требованиям:
Доход не более 60 млн руб. за год.
Количество сотрудников не более 5 человек.
Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб. (только для организаций).
Постановка на учет в регионах, где введена АУСН.
Отсутствие обособленных подразделений и филиалов (только для организаций).
Доля участия других организаций — не более 25% (только для организаций).
Наличие счета (счетов) в уполномоченном банке.
Как перейти на АУСН
Перевод уже действующей организации или ИП возможен только с начала следующего года. Для этого в ИФНС через личный кабинет налогоплательщика или личный кабинет банка необходимо подать заявление о переходе на АУСН до 31 декабря текущего года.
То есть, если организация или ИП хочет начать применять автоупрощенку с 1 января 2024 года ей необходимо будет подать заявление о переходе на нее до 31 декабря 2023 года.
Вновь созданные организации и ИП могут перейти на автоупрощенку с даты регистрации. Для этого им необходимо не позднее 30 дней после регистрации направить в ИФНС соответствующее заявление.
Выбранный объект налогообложения «доходы» или «доходы — расходы» указывается в уведомлении о переходе на АУСН.
Какие обязательные платежи уплачиваются на АУСН
Налог по АУСН.
НДС — при импорте товаров, когда организация или ИП выступает налоговым агентом.
Налог на прибыль — в отношении дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, а также по прибыли КИК и по доходам, отраженным в п. 4 ст. 284 НК.
Налог на имущество — в отношении недвижимости, налог по которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.
НДФЛ — с дохода, выплаченного работникам и иным лицам.
Страховые взносы на травматизм — за работников.
Взносы на травматизм уплачиваются в фиксированном размере, а не в привязке к классу профриска. Их размер в 2023 году составляет 2 217 руб. (постановление Правительства от 25.11.2022 № 2146).
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Какую отчетность нужно сдавать на АУСН
Налоговую отчетность и отчеты за сотрудников — РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения о физлицах, — сдавать в контролирующие органы не нужно.
Единственный отчет, который нужно сдавать за наемных работников — ЕФС-1. Он направляется в СФР в составе:
Подраздел 1.1. Подраздела 1 — сведения о трудовой деятельности.
Подраздел 1.2. Подраздела 1 формы ЕФС-1 — сведения о страховом стаже.
Как рассчитывается и уплачивается налог по АУСН
Налог рассчитывается ИФНС самостоятельно на основании данных, полученных:
от кредитной организации;
из личного кабинета налогоплательщика;
от ККТ.
Налоговый период по АУСН — календарный месяц. До 15 числа каждого месяца ИФНС направляет автоупрощенцу сумму налога к оплате, которую он должен перечислить в бюджет до 25 числа с помощью ЕНП.
На АУСН, как и на обычной упрощенке, ставка по налогу зависит от выбранного объекта налогообложения:
8% — на объекте «доходы».
20% — на объекте «доходы минус расходы».
Датой получения дохода признается:
дата поступления денег на счет в банк или кассу.
дата получения иного имущества (имущественных прав).
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Расчетный счет с автоматизированной УСН
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