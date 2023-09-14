Как отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по депозиту: размещение, возврат, проценты

Не участвующие в обороте денежные средства бизнес может хранить в банках под процент: деньги будут работать и приносить доход. Задача компании — вести учет доходов от размещения средств в банках.

Что такое депозит

Депозит, он же банковский вклад — это способ получения доходов, за счет размещения свободных денежных средств на отдельном банковском счете. Обычно депозитные счета открывают на определенный срок, в течение которого банк начисляет проценты в соответствии с условиями заключенного договора. Фактически банк платит вкладчику деньги за то, что пользуется его деньгами. По окончании срока деньги могут быть возвращены на расчетный счет, или договор банковского вклада пролонгируют. Проценты выплачивают как на расчетный счет, так и на депозитный.

Депозитный счет используется только для размещения денежных средств и выплаты доходов в виде процентов от размещения. Перечисления третьим лицам с депозита не осуществляются.

Размещение и возврат депозита

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет депозитов может осуществляться с использованием счета 58 «Финансовые вложения» или субсчета 55-3 «Депозитные счета» счета «Специальные счета в банках».

Компания самостоятельно выбирает счет учета, прописав его в учетной политике. Движения по этим счетам происходят в корреспонденции со счетом 51 «Расчетный счет», а проводки выглядят так:

Дт 55-3 (58) Кт 51 — денежные средства размещены на депозите;

Дт 51 Кт 55-3 (58) — денежные средства перечислены с депозитного счета на расчетный.

Важно: учет депозитов ведут по сумме вклада на момент его размещения (п. п. 8, 9, 21ПБУ 19/02). Однако в последствии сумма может вырасти, если договором банковского вклада предусмотрена капитализация или зачисление процентов на депозитный счет, а не на расчетный.

Клиенты Ак Барс Банка могут выбрать депозит, который будет оптимально подходить под цели и особенности бизнеса. Получить дополнительный доход можно даже от размещения средств всего на один день.

Налоговый учет

Операции по размещению средств на депозите и возврату на расчетный счет не являются ни доходом, ни расходом компании. Это просто перемещение денег между счетами, поэтому при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль эти движения учитывать нельзя.

Доходы в виде процентов

Бухгалтерский учет

Проценты, начисленные на тело депозита, в бухучете относят к прочим доходам (п. 34 ПБУ 19/02, п. п. 7, 10.1, 16 ПБУ 9/99) и начисляют по окончании каждого периода, предусмотренного условиями договора банковского вклада.

Счет учета доходов в виде процентов зависит от условий депозита: с капитализацией или без нее:

1. Капитализация — это присоединение начисленных процентов к телу вклада. То есть расчет начисленных процентов за каждый следующий период осуществляется от первоначальной суммы вклада, увеличенной на начисленные проценты. Есливклад предусматривает капитализацию, то заработанные проценты учитывают на том же счете, что и сам вклад — 55-3 или 58.

Пример 1. Компания 31.08.2023 открыла депозит на 2 000 000 рублей под 10% годовых сроком на 3 месяца с ежемесячной капитализацией и возвратом вклада ровно через 3 месяца. Бухгалтерские записи будут следующими:

Дата Дебит Кредит Сумма, руб. Содержание 31.08.2023 58 (55-3) 51 2 000 000 Перечислены деньги на депозит 30.09.2023 58 (55-3) 91-1 16 438,36 (2 000 000 10% / 365 30) Начислены проценты за период с 1 по 30 сентября 31.10.2023 58 (55-3) 91-1 17 125,91 ((2 000 000 + 16 438,36) 10% / 365 31) Начислены проценты за период с 1 по 31 октября 30.11.2023 58 (55-3) 91-1 16 714,22 ((2 000 000 + 16 438,36 + 17 125,91) 10% / 365 30) Начислены проценты за период с 1 по 30 ноября 30.11.2023 51 58 (55-3) 2 000 000 Сумма вклада возвращена на расчетный счет 30.11.2023 51 58 (55-3) 50 282,49 (16 438,36 + 17 129,91 + 16 714,22) Сумма дохода в виде процентов по вкладу перечислена на расчетный счет

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2. Условия вклада без капитализации заключаются в том, что сумма начисленных процентов не будет учитываться при расчете процентов за следующий месяц. В этом случае для учета процентов следует использовать счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». На нем будет аккумулироваться дебиторская задолженность банка до момента перечисления накопленных процентов на расчетный счет компании.

Пример 2. Компания 31.08.2023 открыла депозит на 2 000 000 рублей под 10% годовых сроком на 3 месяца с возвратом вклада ровно через 3 месяца. Капитализация не предусмотрена. В учете необходимо сделать следующие проводки:

Дата Дебит Кредит Сумма, руб. Содержание 31.08.2023 58 51 2 000 000 Перечислены деньги на депозит 30.09.2023 76 91-1 16 438,36 (2 000 000 10% / 365 30) Начислены проценты за период с 1 по 30 сентября 31.10.2023 76 91-1 16 986,30 (2 000 000 10% / 365 30) Начислены проценты за период с 1 по 31 октября 30.11.2023 76 91-1 16 438,36 (2 000 000 10% / 365 30) Начислены проценты за период с 1 по 30 ноября 30.11.2023 51 58 2 000 000 Сумма вклада возвращена на расчетный счет 30.11.2023 51 76 49 863,02 (16 438,36 + 16 986,30 + 16 438,36) Сумма дохода в виде процентов по вкладу перечислена на расчетный счет

Налоговый учет

Налоговый учет доходов в виде процентов по банковскому вкладу зависит от применяемой системы налогообложения:

На ОСНО проценты по депозиты учитывают в составе внереализационных доходов (п. 6 ст. 250 НК).

На УСН — включают в состав доходов при исчислении налоговой базы.

При методе начисления проценты по вкладу учитывают в конце каждого месяца в течение всего срока депозита, вне зависимости от даты фактического зачисления дохода на счет компании. Если окончание депозита (в том числе досрочное закрытие) выпадает на середину месяца, проценты учитывают в день окончания (расторжения) договора банковского вклада.

При кассовом методе проценты включают в состав доходов на дату, когда они перечислены банком на счет компании (п. 2 ст. 273 НК).

Досрочное закрытие вклада

Как правило, условия договора банковского вклада предусматривают пересчет начисленных процентов по меньшей ставке, если вкладчик вывел средства до окончания срока депозита. Поэтому отражение в учете начисленных процентов подлежит пересмотру.

Бухгалтерский учет

Корректировку процентов в бухучете оформляют сторнирующей проводкой:

Дт 55 (58, 76) Кт 91-1 — если под сторнировку попадают проценты, начисленные в текущем году.

Дт 91-2 Кт 55 (58, 76) — если под корректировку попадают проценты, начисленные в прошедшем году, то есть сумма, на которую уменьшен доход по вкладу, признается убытком прошлых лет.

Налоговый учет

Уменьшение внереализационных доходов в виде процентов по вкладу в текущем году в налоговом учете оформляют пересчетом налоговой базы и подачей корректирующей декларации по налогу на прибыль (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК).

Если речь идет о корректировке за прошедший год, то налогоплательщик вправе:

подать корректировку ранее представленных деклараций по налогу на прибыль;

или излишне признанные доходы учесть в составе внереализационных расходов текущего года в качестве убытка прошлых лет, обнаруженного в текущем периоде (пп. 1 п. 2 ст. 265 НК).

Чтобы не терять доход из-за вынужденного закрытия депозита, бизнес может размещать средства на короткий срок. Клиентам Ак Барс Банка доступна целая линейка краткосрочных депозитов в рублях или в валюте.

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