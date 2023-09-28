Как бизнесу организовать инкассацию выручки в банк 

Что такое инкассация выручки и зачем она нужна
Инкассация — это услуга по перевозке наличных денег в банк в сопровождении охраны.
Нужна она для того, чтобы:
Не хранить большую сумму в организации, так как это небезопасно.
Не превышать лимит наличных денег в кассе, который установил руководитель компании.
Выплачивать зарплату сотрудникам, производить расчеты с контрагентами и платить налоги.
Корпоративные карты
Удобный способ организации расчетов для бизнеса
Какие бывают способы инкассации
Есть несколько способов перевозки наличных денег и их зачисления на расчетный счет.
1. Обратиться в инкассаторскую службу, которая имеет необходимую лицензию.
Работа инкассаторских организаций и служб регулируется законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ и Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
Организация, которая занимается инкассацией наличных денег, становится посредником между компанией-заказчиком и банком. Фактически ее задача сводится к транспортировке денег из пункта «А» в пункт «Б».
Такая служба берет на себя полную материальную ответственность за сохранность наличных денег компании. Это быстрый и безопасный способ внести выручку на расчетный счет. Единственный минус этого способа — высокая стоимость услуги.
2 Обратиться в банк, в котором открыт расчетный счет бизнеса.
Транспортировать наличные деньги из кассы можно через банк, у которого есть собственный отдел инкассации. Для этого заключите с банком договор на оказание такой услуги.
3. Провести инкассацию самостоятельно.
Можно транспортировать наличные деньги своими силами и внести в кассу банка. Есть еще способ зачисления денег на расчетный счет — самоинкассация через банкомат.
Такой тип внесения наличных денег на расчетный счет возможен при использовании бизнес-карты. Самоинкассация доступна всем корпоративным клиентам Ак Барс Банка. Клиенты могут бесплатно внести наличные средства на корпоративную карту в банкоматах банка, а также пополнить бизнес-карту «Мир» в банкоматах любых банков без комиссии.
Требования к проведению инкассации
Условия инкассации обычно описаны в договоре с банком или инкассаторской службой. Но есть общие требования, которые должна выполнить компания. Для инкассации денег из кассы, обеспечьте:
Парковочное место для инкассаторского автомобиля максимально близкое к дверям компании.
Достаточный уровень освещения от входа в организацию до кассы.
Свободное перемещение от входа в компанию до кассы.
Отдельное помещение для инкассирования денег с возможностью закрыть дверь изнутри.
Проведение инкассации наличных денег: пошаговая инструкция
Важно: сотрудники инкассаторской службы не пересчитывают деньги, а только принимают их в комплекте с сопроводительными документами.
Пересчитывает наличные деньги, упаковывает их и заполняет документы сотрудник компании — бухгалтер или кассир. Инкассатор проверяет корректность составления документов и при наличии ошибок откажет в перевозке денег.
Чтобы транспортировка денег в банк состоялась:
Узнайте заранее ФИО инкассатора, а по приезду службы сверьте с данными его паспорта.
Пересчитайте выручку в кассе и подготовьте нужную сумму к инкассации, разложите купюры по номиналам, поместите монеты в целлофановый пакет.
Корректно заполните препроводительную ведомость, которая состоит из трех частей: ведомости, квитанции и накладной.
Упакуйте деньги в сейф-пакет.
Что делает инкассатор:
Предоставляет документы, удостоверяющие личность, например, паспорт.
Проверяет сопроводительные документы.
Доставляет деньги на бронированном автомобиле в банк, где их пересчитывают и вносят на расчетный счет компании.
Как организовать самоинкассацию через банкомат
Чтобы воспользоваться таким способом, оформите корпоративную карту в банке, которая будет привязана к расчетному счету компании, и вносите наличные деньги самостоятельно.
Чтобы внести деньги на счет, не нужно заполнять сопроводительные документы, ждать машину инкассации, стоять в очереди в банке и подстраиваться под график работы отделений. Сделать это можно в любое удобное время — услуга доступна круглосуточно.
Самоинкассация с помощью бизнес-карты Ак Барс Банка — это безопасное внесение наличной выручки на расчетный счет компании через банкоматы. Оформите бизнес-карту и экономьте свое время и деньги компании.
Корпоративные карты
Удобный способ организации расчетов для бизнеса
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