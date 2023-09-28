Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Корпоративные карты

Как бизнесу организовать инкассацию выручки в банк 

Небольшой бизнес может хранить наличные деньги в кассе. Но это неудобно, если появится потребность в безналичной оплате. Крупные компании могут оставлять деньги в кассе в пределах установленного лимита и если превышение не сдать в банк, можно получить штраф — до 50 тыс. руб. Расскажем, как бизнесу организовать инкассацию выручки в банк.
13
Как бизнесу организовать инкассацию выручки в банк 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое инкассация выручки и зачем она нужна

Инкассация — это услуга по перевозке наличных денег в банк в сопровождении охраны.

Нужна она для того, чтобы:

  • Не хранить большую сумму в организации, так как это небезопасно.

  • Не превышать лимит наличных денег в кассе, который установил руководитель компании.

  • Выплачивать зарплату сотрудникам, производить расчеты с контрагентами и платить налоги.

Корпоративные карты

Удобный способ организации расчетов для бизнеса

Какие бывают способы инкассации

Есть несколько способов перевозки наличных денег и их зачисления на расчетный счет.

1. Обратиться в инкассаторскую службу, которая имеет необходимую лицензию.

Работа инкассаторских организаций и служб регулируется законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ и Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.

Организация, которая занимается инкассацией наличных денег, становится посредником между компанией-заказчиком и банком. Фактически ее задача сводится к транспортировке денег из пункта «А» в пункт «Б».

Такая служба берет на себя полную материальную ответственность за сохранность наличных денег компании. Это быстрый и безопасный способ внести выручку на расчетный счет. Единственный минус этого способа — высокая стоимость услуги.

2 Обратиться в банк, в котором открыт расчетный счет бизнеса.

Транспортировать наличные деньги из кассы можно через банк, у которого есть собственный отдел инкассации. Для этого заключите с банком договор на оказание такой услуги.  

3. Провести инкассацию самостоятельно. 

Можно транспортировать наличные деньги своими силами и внести в кассу банка. Есть еще способ зачисления денег на расчетный счет — самоинкассация через банкомат.  

Такой тип внесения наличных денег на расчетный счет возможен при использовании бизнес-карты. Самоинкассация доступна всем корпоративным клиентам Ак Барс Банка. Клиенты могут бесплатно внести наличные средства на корпоративную карту в банкоматах банка, а также пополнить бизнес-карту «Мир» в банкоматах любых банков без комиссии.

Подать заявку на открытие карты

Требования к проведению инкассации

Условия инкассации обычно описаны в договоре с банком или инкассаторской службой. Но есть общие требования, которые должна выполнить компания. Для инкассации денег из кассы, обеспечьте:

  • Парковочное место для инкассаторского автомобиля максимально близкое к дверям компании.

  • Достаточный уровень освещения от входа в организацию до кассы.

  • Свободное перемещение от входа в компанию до кассы.

  • Отдельное помещение для инкассирования денег с возможностью закрыть дверь изнутри.

Проведение инкассации наличных денег: пошаговая инструкция

Важно: сотрудники инкассаторской службы не пересчитывают деньги, а только принимают их в комплекте с сопроводительными документами.

Пересчитывает наличные деньги, упаковывает их и заполняет документы сотрудник компании — бухгалтер или кассир. Инкассатор проверяет корректность составления документов и при наличии ошибок откажет в перевозке денег.

Чтобы транспортировка денег в банк состоялась:

  1. Узнайте заранее ФИО инкассатора, а по приезду службы сверьте с данными его паспорта.

  2. Пересчитайте выручку в кассе и подготовьте нужную сумму к инкассации, разложите купюры по номиналам, поместите монеты в целлофановый пакет.

  3. Корректно заполните препроводительную ведомость, которая состоит из трех частей: ведомости, квитанции и накладной.

  4. Упакуйте деньги в сейф-пакет. 

Что делает инкассатор:

  1. Предоставляет документы, удостоверяющие личность, например, паспорт.

  2. Проверяет сопроводительные документы.

  3. Доставляет деньги на бронированном автомобиле в банк, где их пересчитывают и вносят на расчетный счет компании.

Как организовать самоинкассацию через банкомат 

Чтобы воспользоваться таким способом, оформите корпоративную карту в банке, которая будет привязана к расчетному счету компании, и вносите наличные деньги самостоятельно. 

Чтобы внести деньги на счет, не нужно заполнять сопроводительные документы, ждать машину инкассации, стоять в очереди в банке и подстраиваться под график работы отделений. Сделать это можно в любое удобное время — услуга доступна круглосуточно.

Самоинкассация с помощью бизнес-карты Ак Барс Банка — это безопасное внесение наличной выручки на расчетный счет компании через банкоматы. Оформите бизнес-карту и экономьте свое время и деньги компании.

Корпоративные карты

Удобный способ организации расчетов для бизнеса

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8KUXz1

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Живите лучше!

10563 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Чем проще, тем лучше. Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали

    Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила, описанные в этой статье, и я уверена, что ваши тексты по достоинству оценят пользователи.

    Чем проще, тем лучше. Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали
    9
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    Как юристу и адвокату писать понятные тексты для блога

    Юристы писать любят и умеют: исковые заявления, претензии и договоры составляют мастерски. Однако к статьям в блоге на сайте нужен другой подход, иначе их просто никто не станет читать. Что обычно юристы делают не так, и как надо писать тексты для блога? Разберём в статье.

    9
    Логотип re_pet
    re_pet
    Бухгалтеры

    Чешуйчатые домашние питомцы: особенности расходов и ухода. Советы для бухгалтера

    Чешуйчатые домашние животные, такие как рептилии и амфибии, становятся все более популярными среди любителей домашних питомцев. Собственники чешуйчатых друзей должны также учитывать некоторые особенности ведения бухгалтерии и ухода за ними. В этой статье мы рассмотрим некоторые ключевые аспекты бухгалтерии и ухода за чешуйчатыми питомцами.

    Чешуйчатые домашние питомцы: особенности расходов и ухода. Советы для бухгалтера
    9
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    Воинский учет

    Какие штрафы по воинскому учету заработают с 1 октября и как их избежать

    Правила воинского учета сильно изменятся: новый закон вводит множество поправок и множество новых штрафов. Давайте разбираться, как надо работать, чтобы не нарушать.

    Какие штрафы по воинскому учету заработают с 1 октября и как их избежать
    127
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    В Госдуме решили поощрять долгий брак. Депутаты предложили раздавать землю бесплатно семьям после 10 лет брака

    ЛДПР анонсировала внесение в Госдуму законопроекта о бесплатной раздаче земли семейным парам с детьми после десяти лет, прожитых в браке. Это поможет уйти от малокомфортного обитания в «человейниках», а также укрепит институт брака.

    В Госдуме решили поощрять долгий брак. Депутаты предложили раздавать землю бесплатно семьям после 10 лет брака
    5
    107
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Работники компании создают НМА: как вести учет с применением ФСБУ 14/2022

    Организация создает учебную литературу усилиями сотрудников: как приобрести права на произведения и вести учет НМА по новым правилам? Консультирует эксперт.

    Работники компании создают НМА: как вести учет с применением ФСБУ 14/2022
    227
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Кадры

    Доверяй, но проверяй. Роль отзывов при трудоустройстве: результаты опроса соискателей

    Реальные отзывы работников интересуют соискателей при трудоустройстве часто, каждый хочет оказаться в стабильной компании и возможностями роста. Платформа hh.ru и Dream Job выяснили, как влияют отзывы о компаниях на принятие решения соискателями об отклике на вакансии, где чаще всего читают отзывы, а также оставляют ли сами обратную связь о работодателе.

    18
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету

    Минтруда решил оценить, как отличаются доходы бюджетников в различных организациях и в пределах одного региона на одинаковых должностях. Для этого ведомству нужно получить доступ к данным персонифицированного учета работников бюджетной сферы.

    Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету
    73
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Мотивация персонала

    Как внедрить новую систему в компании без сопротивления сотрудников?

    Нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. Рассказываем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.

    Как внедрить новую систему в компании без сопротивления сотрудников?
    70
    Читать еще
    Мнения