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Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция

Онлайн-торговля с каждым годом набирает все большую популярность и у продавцов, и у покупателей. Организовать бизнес в сети несложно, если есть план действий. Разберем, как открыть интернет-магазин и на что нужно обратить особое внимание.
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Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Плюсы и минусы интернет-торговли

Как и любой бизнес, торговля в интернет имеет свои недостатки и преимущества. При этом стоит отметить, что плюсов гораздо больше, чем минусов. 

Преимущества интернет-торговли

  • Минимальные затраты на открытие бизнеса.

Начать торговать в сети можно с минимальными затратами. Из перечня обязательных расходов исключаются арендная плата, зарплата продавцам, коммунальные платежи и т.д.

Сайт для интернет-магазина можно создать самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов. На старте можно обойтись без оптовой закупки товара и работать по модели дропшиппинга (доставка товара покупателю напрямую от поставщика) или договориться с поставщиком о заказе товара под конкретного клиента. 

  • Круглосуточный режим работы.

Отсутствие ограниченного графика работы увеличивает количество покупателей. Круглосуточная работа позволяет охватывать разные часовые пояса, а также зарабатывать на импульсивных покупках, которые чаще всего совершаются в вечернее или ночное время.

  • Простота организации и ведения бизнеса.

Создание и запуск интернет-магазина требует гораздо меньше времени и сил, чем открытие офлайн-точки. Для интернет-магазина не требуется соблюдение различных требований по пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическому контролю, а также получение разрешения в местной администрации.

Недостатки интернет-торговли

  • Невозможность торговать некоторыми товарами.

К ним относятся рецептурные лекарственные средства, алкоголь, табачная продукция и оружие. Альтернативой может стать организация онлайн-витрины, на которой покупатель сможет выбрать понравившийся товар и узнать адрес магазина, в котором он сможет его приобрести. 

  • Высокая конкуренция.

Количество интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах с каждым годом становится все больше. Небольшим интернет-магазинам сложнее привлечь покупателей. Могут потребоваться значительные вложения в «раскрутку» магазина.

  • Возможные технические неполадки.

Так как бизнес в сети по большей части автоматизирован, сбои в работе сайта и платежных систем могут привести к проблемам, связанным с обработкой заказов и, как следствие, недовольству клиентов и снижению доверия к магазину.

Пошаговая инструкция по открытию интернет-магазина

Открытие интернет-магазина состоит из следующих этапов:

  • Выбор ниши.

  • Составление бизнес-плана.

  • Регистрация бизнеса.

  • Создание интернет-магазина.

  • Настройка способов оплаты.

  • Определение способов доставки.

Начните новый бизнес вместе с Ак Барс Банком. Сервис онлайн-регистрации включает в себя формирование готового пакета документов для регистрации и направление его в регистрирующий орган. Платить госпошлину не нужно. Посещение налоговой также не требуется.

Зарегистрировать ИП

Разберем более детально каждый из шагов.

Выбор ниши

Для того чтобы понять, в каком направлении развивать интернет-торговлю и каким товаром стоит торговать, необходимо:

  • Изучить конкурентов.

Для этого проанализируйте сайты интернет-магазинов или продавцов на маркетплейсах, предлагающих аналогичный товар. Изучите акции и бонусы, которые предлагают конкуренты, а также отзывы покупателей. Желательно составить список основных конкурентов.

  • Определить объем спроса.

После выбора товара важно понять, пользуется ли он спросом. Самым популярным инструментом, который позволяет определить объём спроса на выбранный товар, является «Яндекс.Вордстат». В поисковике необходимо указать название товара, после чего система сформирует статистику запросов по нему. Можно также посмотреть статистику спроса по конкретному региону и времени года. 

  • Определить целевую аудиторию.

Целевая аудитория — это люди, которым вы будете продавать товар. Зная целевую аудиторию, можно выстроить правильную маркетинговую и продуктовую стратегию, повысить конкурентоспособность бизнеса и покупательский спрос. Описывая целевую аудиторию укажите пол, возраст, доходы и другие параметры тех, кому вы будете продавать свой товар. 

Регистрация бизнеса онлайн

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Составление бизнес-плана

Бизнес-план поможет понять, что требуется для запуска интернет-магазина и сколько средств на это придется потратить. Состав затрат на открытие интернет-магазина примерно следующий:

  • Оплата домена и хостинга;

  • Разработка сайта; 

  • Услуги бухгалтера по открытию ИП или ООО;

  • Открытие расчетного счета, подключение эквайринга и онлайн-кассы;

  • Закупка товара; 

  • Реклама. 

Решение от Ак Барс Банка позволяет бизнесу сэкономить время на открытии расчетного счета, выборе кассы, ее регистрации и настройке. Предложение включает открытие расчетного счета с бесплатным обслуживанием, готовую к работе мобильную кассу с эквайрингом и приемом оплаты по QR-коду СБП, фискальным накопителем, договором с оператором фискальных данных, ее регистрацию в налоговой, настройку и обучение работы с ней. 

Если вы планируете дополнительно открыть офлайн-точку продажи или пункт выдачи, придется заложить расходы на аренду помещения, зарплату сотрудникам и стационарную онлайн-кассу. Также дополнительные расходы возникнут при оплате налогов и страховых взносов. Их размер зависит от объема выручки, количества сотрудников и применяемой системы налогообложения.

Регистрация бизнеса

Перед тем как подавать документы на регистрацию бизнеса, нужно:

  • Определиться с системой налогообложения.

Если вы планируете продавать товар собственного производства, на который не нужна маркировка, и доход за год, по вашим подсчетам, не превысит 2,4 млн руб. оптимальным будет применение НПД. Регистрировать ИП для самозанятости не обязательно. Основная ставка по налогу составит 4%, так как большая часть товара будет продаваться физическим лицам. При реализации товара компаниям или ИП ставка составит 6%.

Если планируется перепродажа готового товара или выход на большие объемы продаж, оптимальным будет применение УСН с объектом «доходы-расходы». Налоговая ставка на данном режиме составляет 15%, но может быть ниже в зависимости от региона, в котором зарегистрирован ИП.

Обратите внимание, что применение патентной системы налогообложения для торговли в интернете невозможно.

  • Подобрать коды ОКВЭД.

Для интернет-торговли подойдут следующие коды ОКВЭД:

  • Основной код — 47.91.

  • Дополнительные коды — 62.09, 82.92, 52.29, 53.20, 47.19, 52.10.

Количество дополнительных кодов зависит от нескольких факторов: будет ли бизнесмен сам упаковывать и развозить товар, как будет осуществляться доставка товара (курьерами или почтовой службой), будет ли открыт офлайн-магазин или пункт выдачи в дополнении к интернет-магазину. 

  • Выбрать онлайн-кассу и оператора ОФД.

Выбор онлайн-кассы зависит от того, как будет организована продажа и оплата товаров: только на сайте интернет-магазина, при курьерской доставке, наложенным платежом или в пункте выдачи. 

Если оплата будет производиться только на сайте, достаточно подключить интернет-эквайринг и взять в аренду облачную кассу. Если оплату за товар будет принимать сторонняя курьерская служба, то онлайн-касса не потребуется вообще. При оплате товара в пункте выдачи или офлайн-магазине необходимо приобрести стационарную онлайн-кассу и подключить к ней торговый эквайринг для возможности оплаты картами.

Подключите эквайринг без процентов при открытии счета для бизнеса в Ак Барс Банке. Принимайте оплату картами, как на сайте интернет-магазина так и в офлайн-точке (магазине или пункте выдаче). Денежные средства зачисляются на счет день в день.

Создание интернет-магазина

Чтобы запустить продажу через интернет-магазин необходимо:

  • Придумать доменное имя.

Доменное имя не должно быть длинным и сложным для запоминания. Если приобретается готовый сайт с доменом, важно проверить его историю: не были ли применены к нему санкции поисковых систем. 

  • Выбрать хостинг, на котором будет размещен сайт.

Хостинг — это сервер, на котором хранится сайт. При выборе хостинга необходимо учитывать его надежность, доступную техподдержку и возможности, которые предлагаются провайдером.

  • Разработать сайт.

Для создания сайта можно использовать конструктор, готовые шаблоны или привлечь к разработке IT-специалистов. Последний вариант экономит время, но стоит дополнительных затрат. 

  • Наполнение сайта.

Вам потребуется разработать собственный логотип, создать карточки товаров, заполнить информацию о компании (ИП), контакты и форму обратной связи. 

Обратите внимание, что если на сайте собираются персональные данные пользователей, потребуется зарегистрироваться в реестре операторов персональных данных. Для этого нужно будет подать уведомление в Роскомнадзоре. 

Карточку товара с его фотографией можно создать самостоятельно. Это можно сделать с помощью обычного телефона или приобрести дополнительное оборудование, например, фотобокс. Для крупногабаритного или дорогого товара можно заказать профессиональную фотосессию.

Также в карточке необходимо указать основную информацию о товаре. Ее отсутствие — нарушение закона. К такой информации относится:

  • Название производителя и его адрес.

  • Цена в рублях.

  • Потребительские свойства товара.

  • Условия гарантийного обслуживания и срок гарантии.

  • Срок годности.

Настройка способов оплаты

Оплата за товар, приобретенный в интернет-магазине, может производиться следующими способами:

  • На сайте магазина.

Для оплаты на сайте потребуется подключить интернет-эквайринг.

Подключите услугу интернет-эквайринга от Ак Барс Банка и принимайте оплату на сайте легко и быстро. Из преимуществ: возможность кастомизации платежной страницы, зачисление средств на счет день в день, отсутствие лимитов по платежам и круглосуточная служба поддержки.

  • Через платежные агрегаторы.

Оплата будет происходить через специальные сервисы, являющиеся посредниками между покупателями и интернет-магазинами.

  • При получении товара.

Оплата при получении возможна в офлайн-магазине или в пункте выдачи при доставке курьером или почтовой организацией. Если оплата производится в пункте выдачи или в магазине, желательно подключить торговый эквайринг. Он позволит оплачивать товар банковской картой, что увеличит количество продаж.

Определение способов доставки

Желательно предложить покупателю несколько способов получения товара:

  • Самовывозом из пункта выдачи.

  • Курьерской доставкой.

  • По почте.

При выборе курьерской доставки нужно заранее определить, от чьего имени будет сформирован чек: от имени курьерской службы или непосредственно от продавца. Это влияет на обязанность применения контрольно-кассовой техники. Если чек выдается от имени курьерской службы, применение онлайн-кассы продавцом не требуется. Если же чек выдается от имени продавца, ему необходимо приобрести и зарегистрировать онлайн-кассу, после чего передать ее курьеру для формирования чеков.

Интернет-эквайринг

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