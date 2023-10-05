Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция

Онлайн-торговля с каждым годом набирает все большую популярность и у продавцов, и у покупателей. Организовать бизнес в сети несложно, если есть план действий. Разберем, как открыть интернет-магазин и на что нужно обратить особое внимание.

Плюсы и минусы интернет-торговли

Как и любой бизнес, торговля в интернет имеет свои недостатки и преимущества. При этом стоит отметить, что плюсов гораздо больше, чем минусов.

Преимущества интернет-торговли

Минимальные затраты на открытие бизнеса.

Начать торговать в сети можно с минимальными затратами. Из перечня обязательных расходов исключаются арендная плата, зарплата продавцам, коммунальные платежи и т.д.

Сайт для интернет-магазина можно создать самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов. На старте можно обойтись без оптовой закупки товара и работать по модели дропшиппинга (доставка товара покупателю напрямую от поставщика) или договориться с поставщиком о заказе товара под конкретного клиента.

Круглосуточный режим работы.

Отсутствие ограниченного графика работы увеличивает количество покупателей. Круглосуточная работа позволяет охватывать разные часовые пояса, а также зарабатывать на импульсивных покупках, которые чаще всего совершаются в вечернее или ночное время.

Простота организации и ведения бизнеса.

Создание и запуск интернет-магазина требует гораздо меньше времени и сил, чем открытие офлайн-точки. Для интернет-магазина не требуется соблюдение различных требований по пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическому контролю, а также получение разрешения в местной администрации.

Недостатки интернет-торговли

Невозможность торговать некоторыми товарами.

К ним относятся рецептурные лекарственные средства, алкоголь, табачная продукция и оружие. Альтернативой может стать организация онлайн-витрины, на которой покупатель сможет выбрать понравившийся товар и узнать адрес магазина, в котором он сможет его приобрести.

Высокая конкуренция.

Количество интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах с каждым годом становится все больше. Небольшим интернет-магазинам сложнее привлечь покупателей. Могут потребоваться значительные вложения в «раскрутку» магазина.

Возможные технические неполадки.

Так как бизнес в сети по большей части автоматизирован, сбои в работе сайта и платежных систем могут привести к проблемам, связанным с обработкой заказов и, как следствие, недовольству клиентов и снижению доверия к магазину.

Пошаговая инструкция по открытию интернет-магазина

Открытие интернет-магазина состоит из следующих этапов:

Выбор ниши.

Составление бизнес-плана.

Регистрация бизнеса.

Создание интернет-магазина.

Настройка способов оплаты.

Определение способов доставки.

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Разберем более детально каждый из шагов.

Выбор ниши

Для того чтобы понять, в каком направлении развивать интернет-торговлю и каким товаром стоит торговать, необходимо:

Изучить конкурентов.

Для этого проанализируйте сайты интернет-магазинов или продавцов на маркетплейсах, предлагающих аналогичный товар. Изучите акции и бонусы, которые предлагают конкуренты, а также отзывы покупателей. Желательно составить список основных конкурентов.

Определить объем спроса.

После выбора товара важно понять, пользуется ли он спросом. Самым популярным инструментом, который позволяет определить объём спроса на выбранный товар, является «Яндекс.Вордстат». В поисковике необходимо указать название товара, после чего система сформирует статистику запросов по нему. Можно также посмотреть статистику спроса по конкретному региону и времени года.

Определить целевую аудиторию.

Целевая аудитория — это люди, которым вы будете продавать товар. Зная целевую аудиторию, можно выстроить правильную маркетинговую и продуктовую стратегию, повысить конкурентоспособность бизнеса и покупательский спрос. Описывая целевую аудиторию укажите пол, возраст, доходы и другие параметры тех, кому вы будете продавать свой товар.

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Составление бизнес-плана

Бизнес-план поможет понять, что требуется для запуска интернет-магазина и сколько средств на это придется потратить. Состав затрат на открытие интернет-магазина примерно следующий:

Оплата домена и хостинга;

Разработка сайта;

Услуги бухгалтера по открытию ИП или ООО;

Открытие расчетного счета, подключение эквайринга и онлайн-кассы;

Закупка товара;

Реклама.

Решение от Ак Барс Банка позволяет бизнесу сэкономить время на открытии расчетного счета, выборе кассы, ее регистрации и настройке. Предложение включает открытие расчетного счета с бесплатным обслуживанием, готовую к работе мобильную кассу с эквайрингом и приемом оплаты по QR-коду СБП, фискальным накопителем, договором с оператором фискальных данных, ее регистрацию в налоговой, настройку и обучение работы с ней.

Если вы планируете дополнительно открыть офлайн-точку продажи или пункт выдачи, придется заложить расходы на аренду помещения, зарплату сотрудникам и стационарную онлайн-кассу. Также дополнительные расходы возникнут при оплате налогов и страховых взносов. Их размер зависит от объема выручки, количества сотрудников и применяемой системы налогообложения.

Регистрация бизнеса

Перед тем как подавать документы на регистрацию бизнеса, нужно:

Определиться с системой налогообложения.

Если вы планируете продавать товар собственного производства, на который не нужна маркировка, и доход за год, по вашим подсчетам, не превысит 2,4 млн руб. оптимальным будет применение НПД. Регистрировать ИП для самозанятости не обязательно. Основная ставка по налогу составит 4%, так как большая часть товара будет продаваться физическим лицам. При реализации товара компаниям или ИП ставка составит 6%.

Если планируется перепродажа готового товара или выход на большие объемы продаж, оптимальным будет применение УСН с объектом «доходы-расходы». Налоговая ставка на данном режиме составляет 15%, но может быть ниже в зависимости от региона, в котором зарегистрирован ИП.

Обратите внимание, что применение патентной системы налогообложения для торговли в интернете невозможно.

Подобрать коды ОКВЭД.

Для интернет-торговли подойдут следующие коды ОКВЭД:

Основной код — 47.91.

Дополнительные коды — 62.09, 82.92, 52.29, 53.20, 47.19, 52.10.

Количество дополнительных кодов зависит от нескольких факторов: будет ли бизнесмен сам упаковывать и развозить товар, как будет осуществляться доставка товара (курьерами или почтовой службой), будет ли открыт офлайн-магазин или пункт выдачи в дополнении к интернет-магазину.

Выбрать онлайн-кассу и оператора ОФД.

Выбор онлайн-кассы зависит от того, как будет организована продажа и оплата товаров: только на сайте интернет-магазина, при курьерской доставке, наложенным платежом или в пункте выдачи.

Если оплата будет производиться только на сайте, достаточно подключить интернет-эквайринг и взять в аренду облачную кассу. Если оплату за товар будет принимать сторонняя курьерская служба, то онлайн-касса не потребуется вообще. При оплате товара в пункте выдачи или офлайн-магазине необходимо приобрести стационарную онлайн-кассу и подключить к ней торговый эквайринг для возможности оплаты картами.

Подключите эквайринг без процентов при открытии счета для бизнеса в Ак Барс Банке. Принимайте оплату картами, как на сайте интернет-магазина так и в офлайн-точке (магазине или пункте выдаче). Денежные средства зачисляются на счет день в день.

Создание интернет-магазина

Чтобы запустить продажу через интернет-магазин необходимо:

Придумать доменное имя.

Доменное имя не должно быть длинным и сложным для запоминания. Если приобретается готовый сайт с доменом, важно проверить его историю: не были ли применены к нему санкции поисковых систем.

Выбрать хостинг, на котором будет размещен сайт.

Хостинг — это сервер, на котором хранится сайт. При выборе хостинга необходимо учитывать его надежность, доступную техподдержку и возможности, которые предлагаются провайдером.

Разработать сайт.

Для создания сайта можно использовать конструктор, готовые шаблоны или привлечь к разработке IT-специалистов. Последний вариант экономит время, но стоит дополнительных затрат.

Наполнение сайта.

Вам потребуется разработать собственный логотип, создать карточки товаров, заполнить информацию о компании (ИП), контакты и форму обратной связи.

Обратите внимание, что если на сайте собираются персональные данные пользователей, потребуется зарегистрироваться в реестре операторов персональных данных. Для этого нужно будет подать уведомление в Роскомнадзоре.

Карточку товара с его фотографией можно создать самостоятельно. Это можно сделать с помощью обычного телефона или приобрести дополнительное оборудование, например, фотобокс. Для крупногабаритного или дорогого товара можно заказать профессиональную фотосессию.

Также в карточке необходимо указать основную информацию о товаре. Ее отсутствие — нарушение закона. К такой информации относится:

Название производителя и его адрес.

Цена в рублях.

Потребительские свойства товара.

Условия гарантийного обслуживания и срок гарантии.

Срок годности.

Настройка способов оплаты

Оплата за товар, приобретенный в интернет-магазине, может производиться следующими способами:

На сайте магазина.

Для оплаты на сайте потребуется подключить интернет-эквайринг.

Подключите услугу интернет-эквайринга от Ак Барс Банка и принимайте оплату на сайте легко и быстро. Из преимуществ: возможность кастомизации платежной страницы, зачисление средств на счет день в день, отсутствие лимитов по платежам и круглосуточная служба поддержки.

Через платежные агрегаторы.

Оплата будет происходить через специальные сервисы, являющиеся посредниками между покупателями и интернет-магазинами.

При получении товара.

Оплата при получении возможна в офлайн-магазине или в пункте выдачи при доставке курьером или почтовой организацией. Если оплата производится в пункте выдачи или в магазине, желательно подключить торговый эквайринг. Он позволит оплачивать товар банковской картой, что увеличит количество продаж.

Определение способов доставки

Желательно предложить покупателю несколько способов получения товара:

Самовывозом из пункта выдачи.

Курьерской доставкой.

По почте.

При выборе курьерской доставки нужно заранее определить, от чьего имени будет сформирован чек: от имени курьерской службы или непосредственно от продавца. Это влияет на обязанность применения контрольно-кассовой техники. Если чек выдается от имени курьерской службы, применение онлайн-кассы продавцом не требуется. Если же чек выдается от имени продавца, ему необходимо приобрести и зарегистрировать онлайн-кассу, после чего передать ее курьеру для формирования чеков.

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