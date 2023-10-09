Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 

Хотите взять кредит для бизнеса, но не знаете, что оставить в залог? У каждого банка свои требования, но есть и общие условия. Разберем все плюсы и минусы залоговых ссуд, обсудим виды обеспечения.

Кредит с залогом: плюсы и минусы

Залоговый кредит для бизнеса — это деньги, которые банк выдает компании под залог ее имущества. В случае невыполнения обязательств кредитор имеет право продать обеспечение, чтобы покрыть свои потери.

Этот вид кредитования имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества:

Доступность — ликвидный залог увеличивает шанс на одобрение кредита.

Крупные суммы — можно получить больше денег, инвестировать в крупный проект или в расширение бизнеса.

Привлекательная ставка — кредит выдается под более низкий процент, что уменьшает ежемесячные выплаты.

Длительный срок погашения — долгосрочный кредит снижает нагрузку на бюджет компании.

Недостатки:

Риск потери собственности — если кредит не будет погашен, банк реализует залог.

Ограничения в использовании — владелец не может свободно распоряжаться заложенным имуществом.

Дополнительные расходы — оценка и страхование залога требуют финансовых вложений.

В каких случаях банк требует у заемщика залог:

Высокий уровень риска — отсутствие кредитной истории, нестабильное финансовое состояние. Большая сумма, длительный срок кредита. Отсутствие поручителей, других видов обеспечения. Залог предусмотрен условиями кредитного продукта.

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Виды залога

Даже самое ценное имущество не будет гарантией одобрения кредита. Главный критерий — это бизнес заемщика, способность вернуть полученные деньги. В первую очередь банк проводит анализ его финансового положения, изучает денежные потоки. Основное внимание уделяется устойчивости компании, возможности выполнить условия кредитования. Залог — это лишь дополнительная защита на случай возникновения проблем.

Залогом для кредитования бизнеса могут быть:

Недвижимость — дома, квартиры, земельные участки, коммерческие здания и помещения.

Транспорт — легковые и грузовые автомобили, суда, самолеты.

Оборудование — станки, компьютеры, медицинские аппараты.

Товарный залог — товары в обороте, запасы сырья.

Ценные бумаги — акции, облигации, векселя.

Имущественные права — доли в уставном капитале компаний.

Интеллектуальная собственность — патенты, лицензии, торговые марки.

Каждый вид залога имеет свои особенности. Его выбор зависит от специфики бизнеса, его потребностей и возможностей.

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Требования к залогу

Банки придают большое значение оценке рисков. Поэтому к качеству залога предъявляются строгие требования:

Имущество должно быть ликвидным, то есть легко продаваемым.

Стоимость залога должна превышать сумму кредита.

Необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности.

Объект не должен иметь обременений.

Может потребоваться страхование и оценка имущества.

Недвижимость — самый популярный предмет залога. Причина этого — высокая стоимость, стабильный рыночный спрос, простая оценка. Объект должен отвечать определенным критериям — использоваться по назначению, не иметь проблем с документами, незаконных перепланировок, несовершеннолетних собственников.

Транспорт также можно оставить в залог. У автомобиля не должно быть существенных дефектов и поломок, возраст и пробег — не выше определенного лимита. Обязательно наличие полиса ОСАГО, актуальных документов — ПТС, свидетельства о регистрации. Если транспорт используется в коммерческих целях, необходимо предоставить подтверждающие документы (договор аренды или перевозки).

Оборудование и товары в обороте — не самые ликвидные активы. Если клиент не сможет вернуть кредит, банку придется заниматься их реализацией. К тому времени оборудование может устареть, а товары — испортиться. Кроме того, этот вид залога требует затрат на хранение и обслуживание.

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Как взять кредит для бизнеса под залог

Вот несколько советов предпринимателям, оформляющим кредит под залог имущества:

Определитесь с банком . Изучите рынок кредитования, предложения разных кредитных организаций, обратите внимание на процентную ставку, сроки кредитования, требования к залогу.

Выбрав банк, обратитесь в его отделение, проконсультируйтесь с менеджером . Он поможет подобрать наиболее подходящий для вашего бизнеса кредитный продукт.

Подготовьте пакет документов : учредительные документы организации; финансовую отчетность за последние несколько лет; бизнес-план с прогнозом доходов и расходов; список имущества, которое вы хотите оставить в залог.



Банк проведет проверку документов, оценит вашу платежеспособность, стоимость предлагаемого обеспечения.

Оформите страховку залога . Подберите компанию с выгодными и удобными условиями.

Последний шаг — подписание кредитного договора. Убедитесь, что вы полностью понимаете все условия — процентные ставки, сроки погашения, возможные штрафы за просрочку платежей.

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минимум документов для оформления: паспорт руководителя, выписка с расчетного счета или карточка 51 счёта за полгода и документы по залогу;

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