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Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 

Хотите взять кредит для бизнеса, но не знаете, что оставить в залог? У каждого банка свои требования, но есть и общие условия. Разберем все плюсы и минусы залоговых ссуд, обсудим виды обеспечения.
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Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кредит с залогом: плюсы и минусы

Залоговый кредит для бизнеса — это деньги, которые банк выдает компании под залог ее имущества. В случае невыполнения обязательств кредитор имеет право продать обеспечение, чтобы покрыть свои потери.

Этот вид кредитования имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества:

  • Доступность — ликвидный залог увеличивает шанс на одобрение кредита.

  • Крупные суммы — можно получить больше денег, инвестировать в крупный проект или в расширение бизнеса.

  • Привлекательная ставка — кредит выдается под более низкий процент, что уменьшает ежемесячные выплаты.

  • Длительный срок погашения — долгосрочный кредит снижает нагрузку на бюджет компании.

Недостатки:

  • Риск потери собственности — если кредит не будет погашен, банк реализует залог.

  • Ограничения в использовании — владелец не может свободно распоряжаться заложенным имуществом.

  • Дополнительные расходы — оценка и страхование залога требуют финансовых вложений.

В каких случаях банк требует у заемщика залог:

  1. Высокий уровень риска — отсутствие кредитной истории, нестабильное финансовое состояние.

  2. Большая сумма, длительный срок кредита. 

  3. Отсутствие поручителей, других видов обеспечения.

  4. Залог предусмотрен условиями кредитного продукта.

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Виды залога

Даже самое ценное имущество не будет гарантией одобрения кредита. Главный критерий — это бизнес заемщика, способность вернуть полученные деньги. В первую очередь банк проводит анализ его финансового положения, изучает денежные потоки. Основное внимание уделяется устойчивости компании, возможности выполнить условия кредитования. Залог — это лишь дополнительная защита на случай возникновения проблем. 

Залогом для кредитования бизнеса могут быть:

  • Недвижимость — дома, квартиры, земельные участки, коммерческие здания и помещения.

  • Транспорт — легковые и грузовые автомобили, суда, самолеты.

  • Оборудование — станки, компьютеры, медицинские аппараты.

  • Товарный залог — товары в обороте, запасы сырья.

  • Ценные бумаги — акции, облигации, векселя.

  • Имущественные права — доли в уставном капитале компаний.

  • Интеллектуальная собственность — патенты, лицензии, торговые марки.

Каждый вид залога имеет свои особенности. Его выбор зависит от специфики бизнеса, его потребностей и возможностей.

Кредит для малого бизнеса под залог. С быстрым решением

Кредит в рублях на предпринимательские цели

Требования к залогу

Банки придают большое значение оценке рисков. Поэтому к качеству залога предъявляются строгие требования: 

  • Имущество должно быть ликвидным, то есть легко продаваемым.

  • Стоимость залога должна превышать сумму кредита.

  • Необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности.

  • Объект не должен иметь обременений.

  • Может потребоваться страхование и оценка имущества. 

Недвижимость — самый популярный предмет залога. Причина этого — высокая стоимость, стабильный рыночный спрос, простая оценка. Объект должен отвечать определенным критериям — использоваться по назначению, не иметь проблем с документами, незаконных перепланировок, несовершеннолетних собственников.

Транспорт также можно оставить в залог. У автомобиля не должно быть существенных дефектов и поломок, возраст и пробег — не выше определенного лимита. Обязательно наличие полиса ОСАГО, актуальных документов — ПТС, свидетельства о регистрации. Если транспорт используется в коммерческих целях, необходимо предоставить подтверждающие документы (договор аренды или перевозки).

Оборудование и товары в обороте — не самые ликвидные активы. Если клиент не сможет вернуть кредит, банку придется заниматься их реализацией. К тому времени оборудование может устареть, а товары — испортиться. Кроме того, этот вид залога требует затрат на хранение и обслуживание. 

Ак Барс Банк выдает быстрые кредиты с залогом на предпринимательские цели ООО и ИП. Залогом может стать жилая и коммерческая недвижимость, а также транспортные средства. 

Как взять кредит для бизнеса под залог

Вот несколько советов предпринимателям, оформляющим кредит под залог имущества:

  • Определитесь с банком. Изучите рынок кредитования, предложения разных кредитных организаций, обратите внимание на процентную ставку, сроки кредитования, требования к залогу.

  • Выбрав банк, обратитесь в его отделение, проконсультируйтесь с менеджером. Он поможет подобрать наиболее подходящий для вашего бизнеса кредитный продукт.

  • Подготовьте пакет документов:

    • учредительные документы организации;

    • финансовую отчетность за последние несколько лет;

    • бизнес-план с прогнозом доходов и расходов;

    • список имущества, которое вы хотите оставить в залог.

Банк проведет проверку документов, оценит вашу платежеспособность, стоимость предлагаемого обеспечения. 

  • Оформите страховку залога. Подберите компанию с выгодными и удобными условиями.

  • Последний шагподписание кредитного договора. Убедитесь, что вы полностью понимаете все условия — процентные ставки, сроки погашения, возможные штрафы за просрочку платежей.

Основные преимущества быстрого кредита с залогом в Ак Барс Банке: 

  • решение за 3 дня;

  • минимум документов для оформления: паспорт руководителя, выписка с расчетного счета или карточка 51 счёта за полгода и документы по залогу;

  • для компаний, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Республике Татарстан, возможно поручительство Гарантийного фонда РТ.

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Кредит для малого бизнеса под залог. С быстрым решением

Кредит в рублях на предпринимательские цели

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Комментарии

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