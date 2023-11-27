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Кредитование

Топ причин, по которым банки отказывают малому бизнесу в кредите

Чтобы развиваться и растить бизнес, предприниматели часто прибегают к заемным деньгам. Однако не все могут получить от банка одобрение кредита. Каждый банк самостоятельно устанавливает требования к заемщикам. Разбираемся в самых популярных причинах, почему банк отказывает бизнесу в кредите.
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Топ причин, по которым банки отказывают малому бизнесу в кредите
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Срок предпринимательской деятельности

Чем дольше вы ведете предпринимательскую деятельность и чем эффективнее ваши показатели, тем проще вам будет получить кредит. Как правило, банки анализируют отчетность компаний, а если бизнес только открылся и ему еще нечего показать банку, то рассчитывать на кредит или на выгодную ставку по нему, скорее всего, не приходится.

Есть предложения специально для начинающих предпринимателей, но они, как правило, с небольшой суммой и по более высокой процентной ставке. 

Чтобы получить кредит в Ак Барс Банке, вы должны вести бизнес не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. 

Кредитная история 

Прежде чем выдать кредит физлицу, банк проверяет его кредитную историю. С юридическим лицом ситуация аналогичная. Если в банк за кредитом обращается индивидуальный предприниматель, то проверяют его кредитную историю как физлица и на основании этого принимают решение.

При обращении ООО будут проверять кредитные истории генерального директора и владельцев бизнеса. Если найдут просрочку больше 90 дней в кредитной истории топ-менеджмента или есть текущие кредиты с просроченными платежами, то, вероятнее всего, такому бизнесу откажут в новых заемных деньгах.

Мораль такова: если вы как физлицо не смогли расплатиться по своим личным обязательствам, то и с кредитами для бизнеса тоже возникнут сложности.

Перед тем как подать заявку на кредит, лучше заранее проверить кредитную историю ИП, директора компании и владельцев бизнеса. Если их кредитная история плохая, очередной отказ ее только ухудшит, а запрос банк не одобрит. Если история благоприятная, можно направлять заявку в банк.

Ак Барс Банк предлагает кредиты до 10 млн рублей для микро- и малого бизнеса без залога и под индивидуальную процентную ставку. Оставьте заявку на кредит, узнайте одобренную сумму и ежемесячный платеж. Решение по заявке банк принимает за два дня — при этом посещать его не нужно.

Оставить заявку

Финансовые показатели эффективности деятельности

Как мы уже отметили, банк оценивает показатели, чтобы сделать вывод об эффективности работы компании. Если у нее есть задолженности по налогам или невыплаченные обязательства, то в кредите, скорее всего, откажут. 

Компания, которая попытается предоставить банку заведомо неправильные документы, например, декларации, может и вовсе попасть в черный список.

Исполнительное производство

Предприниматель с задолженностью, которую взыскивают с него через суд, вряд ли получит кредит. Даже если формально у бизнесмена чистая кредитная история, по факту он может быть должен поставщикам, контрагентам и сотрудникам.

Банки всегда проверяют исполнительные производства. Приставы могут заблокировать расчетные счета предпринимателей на сумму долга, и все деньги, которые будут поступать, уйдут в счет его погашения. В итоге кредит просто нечем будет платить.

Банк оценивает сумму долгов, по которым открыто исполнительное производство. 1000 рублей за неправильную парковку вряд ли повлияет на одобрение. А вот злостные неплательщики и должники не смогут рассчитывать на кредитные деньги.

Вы работаете в сфере, которую банк считает нежелательной

Чаще всего речь идет о сферах с «серыми» схемами, которые связаны с легализацией преступных доходов и отмыванием денег. Каждый банк сам определяет, какие сферы являются нежелательными для него.

Это не значит, что, если компания занимается грузоперевозками и банк считает эту сферу нежелательной, она не получит кредит. Ее будут тщательнее проверять, а процентные ставки могут быть выше.

Ваши контрагенты — фирмы-однодневки

Прежде чем выдать кредит, банки проверят, с кем сотрудничает бизнес. Тем компаниям, у которых в контрагентах много фирм-однодневок, вряд ли предоставят заемные деньги.

Примеры подозрительных сделок, которые дают банку право усомниться в законности операций и честности ведения бизнеса:

  • быстрые переводы только что полученных денег;

  • переводы больших сумм на счета физических лиц;

  • сотрудничество с сомнительными организациями.

Такие операции дают право банку отказать бизнесмену в кредите. 

Ведете бизнес или зарегистрированы в высокорисковом регионе

Большинство банков не выдают кредиты компаниям, которые зарегистрированы в высокорисковых регионах. Каждый банк сам формирует список таких регионов, однако чаще всего в нем фигурируют регионы Кавказа — Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан и т.д. По банковской статистике фирмы именно из этих регионов чаще всего не возвращают кредиты.

Бизнес из некоторых других регионов может, наоборот, получить преимущества — в том числе кредит по сниженной процентной ставке. Так, для компании, которая зарегистрирована и действует на территории Республики Татарстан, при подаче заявки на кредит в Ак Барс Банке от 1 млн рублей ставка будет ниже на 2%.

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Комментарии

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    Кредитование

    Топ причин, по которым банки отказывают малому бизнесу в кредите

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