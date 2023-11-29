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Чек-лист: что нужно успеть сделать бизнесу до нового года

Новый год, как всегда, наступает незаметно. К нему стоит начать готовиться уже сейчас, чтобы спокойно отдыхать в праздники и не получить проверки и штрафы в виде новогодних подарков.
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Чек-лист: что нужно успеть сделать бизнесу до нового года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Провести инвентаризацию

Инвентаризация — важный этап подготовки к отчетному периоду и закрытию года. Инвентаризацию компании должны проводить согласно требованиям ст. 11 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 27 приказа Минфина от 29.07.1998 «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ».

Проверить и документально подтвердить все имеющиеся активы нужно в IV квартале года. Инвентаризацию обязательств проводят по состоянию на 31 декабря года, за который готовят отчетность. Основные средства подлежат инвентаризации раз в три года (письмо Минфина от 09.01.2013 № 07-02-18/01).

Составить график отпусков

График отпусков на 2024 год нужно составить и утвердить до 15 декабря, за две недели до начала нового года. Почти все работники хотят в отпуск летом, однако не всех получится отпустить в летний период. Некоторые категории сотрудников имеют право на отдых в удобное для них время, например, родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему из детей не исполнится 14 лет.

Отпуск можно разделить на несколько частей, но одна из них обязательно должна длиться не менее 14 календарных дней.

График отпусков можно составить по форме Т-7 или разработать собственную форму — тогда ее нужно утвердить локальным нормативным актом.

До утверждения графика ознакомьте с ним своих сотрудников.

Свериться с налоговой

Чтобы не возникло неприятных сюрпризов, лучше свериться с ФНС заранее, узнать сальдо по ЕНС и уточнить, совпадает ли оно с данными бухгалтерского учета компании.

Запросить сверку можно лично в налоговой или МФЦ, через личный кабинет на сайте ФНС или по почте. Также сверку можно запросить в сервисе Онлайн-бухгалтерия от Ак Барс Банка.

Сменить режим налогообложения

Если организация планирует сменить систему налогообложения, например, перейти на УСН с ОСНО, то сейчас самое подходящее время. Чтобы совершить переход, нужно подать заявление в налоговую до 31 декабря, отчитаться и уплатить налоги по старой системе. В случае одобрения с 1 января можно применять новый режим.

Если планируете сменить режим и в 2024 году работать на АУСН, для этого также нужно подать в ИФНС уведомление — до 31 декабря 2023 года. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика АУСН на сайте ФНС или через уполномоченный банк, например, Ак Барс Банк.

Оставить заявку на АУСН через Ак Барс Банк просто. Для это нужно:

  1. Открыть расчетный счет в банке.

  2. Войти в личный кабинет Ак Барс Бизнес Драйв — ввести логин и пароль, которые выдал сотрудник банка при открытии расчетного счета.

  3. В разделе АУСН заполнить заявление.

Перейти на АУСН

Составить учетную политику на 2024 год

В новый год нужно вступить с новой учетной политикой. Можно актуализировать уже имеющуюся версию и утвердить локальным актом не позднее 31 декабря 2023.

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Свериться с контрагентами

До составления годовых отчетов важно получить точную информацию о взаиморасчетах с поставщиками и покупателями, чтобы избежать ошибок и проблем с проверками. С помощью сверки можно проконтролировать все учтенные платежи, выявить и запросить недостающие документы.

Пересмотреть оклады сотрудников

В следующем году МРОТ повышают до 19 242 рублей в месяц. Проверьте, дотягивает ли зарплата сотрудников, которые трудятся на полную ставку, до этого уровня. В ином случае нужно довести начисленную заработную плату до МРОТ и оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Заплатить фиксированные взносы ИП за 2023

По закону фиксированные взносы ИП можно перечислить в любое время в течение года, но крайний срок — 31 декабря. В ином случае придется платить пени.

Так как этот день в 2023 году выпадает на воскресенье, последний день платежа — 9 января 2024 года.

Обязательная часть взносов выросла в 2023 году до 45 842 рублей. Дополнительную платят только те, чей доход превысил 300 тысяч рублей. С превышения берут 1%. Лимит дополнительных взносов — 257 061 рубль.

Разработать стратегию и расписать финансовый план

Стоит продумать количество клиентов, которых планируете привлечь в следующем году, ожидаемый доход и прибыль. Также следует наметить основные стратегии — в том числе маркетинговую и финансовую, которые помогут достичь поставленных целей. Этот процесс требует вдумчивой работы и может занять несколько дней.

Получить бонусы

При формировании финансового плана обратите внимание, какую сумму вы тратите на банковское обслуживание. Возможно, вы найдете более выгодные предложения.

К примеру, в честь своего 30-летия Ак Барс Банк подготовил бизнесу подарки:

  1. Скидка 30% на обслуживание или целых 9 месяцев бесплатного обслуживания.

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