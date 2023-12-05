Как интернет-магазинам оформлять чеки предоплаты и полного расчета. Сколько чеков нужно выбить

Организации и ИП, которые принимают предоплату за услуги или товары обязаны формировать два чека: один на предоплату и второй — при полном расчете. Но есть исключения, когда можно обойтись только одним чеком. Разберем, в каких случаях это возможно и какие условия нужно соблюсти для этого.

Предоплата или аванс: есть ли разница

Предоплата (аванс) — это оплата товаров, работ или услуг заранее.

Предоплата вносится за конкретный товар, работу или услугу, а аванс — в том случае, когда точный перечень товаров, работ или услуг еще не определен.

Предоплата или аванс могут быть:

Полными (100%) — если оплата за товар, работу и услугу вносится в полном объеме.

Частичными — если покупатель или клиент оплачивает только часть стоимости услуги, работы или товара.

Нужно ли формировать чек на предоплату (аванс)

Да. Предоплату или аванс закон № 54-ФЗ от 22.05.2003 относит к одной из форм расчетов, при которых должна применяться ККТ.

Соответственно, на предоплату или аванс необходимо сформировать кассовый чек, который должен содержать обязательные реквизиты. К ним, в том числе, относится:

Признак расчета — «приход».

Признак способа расчета — «предоплата 100%», «предоплата» или «аванс».

При полной оплате конкретного товара, работы или услуги указывается признак способа расчета — «предоплата 100%», при частичной предоплате — «предоплата», а при внесении аванса — «аванс».

Признак предмета расчета — «платеж».

Сумма расчета — размер внесенной предоплаты или аванса.

В чеке должны содержаться и общие реквизиты, перечень которых приведен в ст. 4.7 закона № 54-ФЗ.

Нужно ли формировать второй чек — на окончательный расчет

При частичной предоплате или авансе

Если покупатель или клиент внес частичную предоплату, чек формируется всегда.

В этом случае в реквизите «признак способа расчета» указывается «полный расчет», а в реквизите «сумма расчета» отражается полная стоимость товара или услуги с учетом ранее внесенной предоплаты или аванса.

Окончательный расчет с покупателем чаще всего происходит при доставке товара курьером. Оплата может быть произведена как наличными, так и банковской картой или телефоном покупателя.

При бесконтактном способе оплаты оптимальным станет использование сервиса «Эквайринг в телефоне» от Ак Барс Банка — технологии, которая превратит мобильный телефон в терминал по приему платежей с использованием банковских карт или телефона покупателя. Все, что нужно для этого — иметь смартфон с операционной системой от Андроид 8.1 с заводской прошивкой и NFC-модуль.

При полной предоплате

При получении 100% предоплаты продавец в большинстве случаев должен сформировать еще один чек — на общую стоимость товара, работы или услуги с признаком «полный расчет». Но есть исключения, и они предусмотрены для интернет-магазинов.

Как интернет-магазинам оформлять чеки предоплаты и полного расчета. Сколько чеков нужно выбить

Владельцы интернет-магазинов при соблюдении определенных условий могут формировать только один чек на полученную предоплату. К таким условиям относится:

Получение 100% предоплаты за товар или услугу.

При частичной предоплате сформировать один общий чек на полную стоимость расчета, к сожалению, не получится.

Наличие согласия покупателя на формирование одного общего чека.

Получить согласие от покупателя можно, например, включив условие о формировании одного чека в форму заказа, которая размещается на сайте интернет-магазина, и с которой покупатель соглашается при подтверждении заказа.

Использование продавцом кассового метода учета.

При применении кассового метода учета доходов продавец учитывает полученную предоплату сразу как реализацию.

Как покупатель может оплатить товар по предоплате

На сайте интернет-магазина.

Товар оплачивается сразу на сайте, удобным для покупателя способом: банковской картой, по СБП или QR-коду.

В шоуруме.

Такой способ внесения предоплаты чаще всего используется, когда покупателю перед покупкой нужно лично посмотреть, как выглядит товар «вживую». Чаще всего это происходит при заказе мебели по индивидуальным размерам, бытовой техники или крупногабаритных вещей. Клиент может внести предоплату как наличными, так и банковской картой.

При оплате банковской картой удобным решением станет использование сервиса «Эквайринг в телефоне». Для расчета с покупателем достаточно установить специальное приложение на мобильный телефон продавца. Оплата происходит прикосновение карты или телефона покупателя к мобильному устройству продавца.

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