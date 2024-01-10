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Стоит ли выбирать АУСН в 2024 году

Свято место пусто не бывает! На смену отмененного в 2021 году ЕНВД пришел новый налоговый режим — АУСН. Пока в виде эксперимента, с ограниченным сроком действия. Разберем, что из себя представляет новая система налогообложения и стоит ли выбирать ее для применения в 2024 году. 
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Стоит ли выбирать АУСН в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

АУСН: что нужно знать о новой системе налогообложения

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН, автоупрощенка) — это подвид действующей в настоящий момент упрощенной системы налогообложения с повышенными ставками по налогу, но с более удобными и привлекательными условиями для применения.

Пока этот режим налогообложения введен в виде эксперимента, и в зависимости от того, какие результаты он покажет, законодатель решит вводить ли его на постоянной основе или отменить. 

В каких регионах и на какой срок ввели АУСН

Пока автоупрощенка распространяет действие только на 4 региона: Москву, Республику Татарстан, Московскую и Калужской области. В других регионах этот режим налогообложения не доступен, и информации о том, будет ли его действие распространяться на всей территории РФ — пока также нет.

Срок действия эксперимента — до конца 2027 года.

Обязательные платежи на АУСН

Ставка по налогу на АУСН составляет:

  • 8% — на объекте «доходы».

  • 20% — на объекте «доходы минус расходы» (3% — минимальный налог).

От уплаты других налогов организации и ИП освобождены, за некоторым исключением:

  • НДС — уплачиваемый при импорте товаров, а также при возникновении обязанности налогового агента по этому налогу.

  • Налог на имущество — рассчитанный по кадастровой стоимости.

  • НДФЛ — по дивидендам, полученным ИП.

Налог рассчитывает ИФНС исходя из данных, которые получены от банка, из личного кабинета и с онлайн-кассы. Упрощенцу не нужно самостоятельно ничего делать, единственное: он может корректировать сумму полученных доходов и произведенных расходов.

Налог уплачивается ежемесячно. Сумма налога к уплате за прошлый месяц появляется в личном кабинете до 15 числа текущего месяца. Перечислить его в бюджет нужно до 25 числа.

Фиксированные страховые взносы, а также 1% взнос с доходов, свыше 300 000 руб., индивидуальные предприниматели на АУСН не платят.

Обязанности налогового агента

На АУСН обязанности налогового агента сведены к минимуму. За наемных работников (исполнителей по ГПД) не нужно:

  • Платить страховые взносы на пенсионное, медицинское, социальное страхование (ВНиМ).

За работников и исполнителей по ГПД нужно перечислять в бюджет только взносы на травматизм. 

По исполнителям, с которыми заключен договор ГПХ, взносы на травматизм нужно платить только, если такая обязанность прямо предусмотрена в договоре.

Размер «травматичных» взносов фиксирован и не зависит от класса профриска упрощенца и количества работников. В 2023 году его размер составлял 2 217 р. за всех штатных и внештатных сотрудников.

Переходите на АУСН вместе с Ак Барс Банком и оцените ее преимущества: автоматический расчет налогов, освобождение от отчетности и страховых взносов и передача банку части функций налогового агента по НДФЛ. 

Перейти на АУСН

В 2024 год планируется увеличить сумму отчислений на травматизм — до 2 434 руб.

  • Самостоятельно рассчитывать сумму агентского НДФЛ.

НДФЛ за работников рассчитывает и перечисляет в бюджет уполномоченный банк, на основании данных, полученных от организации или ИП.

  • Сдавать отчетность в ИФНС.

По сотрудникам не нужно сдавать отчетность в ИФНС: РСВ, 6-НДФЛ и Персонифицированные сведения.

Отчитываться нужно только в Социальный фонд России по форме ЕФС-1 в составе подразделов 1.1 и 1.2.

Ограничения и запреты на АУСН

Перед переходом на АУСН нужно ознакомиться с ограничениями и запретами, которые действуют для этой системы налогообложения. 

На АУСН установлены следующие ограничения:

  • По размеру дохода — не более 60 млн руб.

Обратите внимание, что данный лимит не корректируется на коэффициент-дефлятор, как это происходит на обычной упрощенке.

  • По численности сотрудников — не более 5 человек.

В расчет берется не реальное количество сотрудников, а среднесписочная численность штатных и внештатных работников, а также исполнителей на договорах ГПХ.

  • По остаточной стоимости основных средств — не более 150 млн руб.

Это условие актуально только для организаций. При определении остаточной стоимости не имеет значения, относятся ли основные средства к амортизируемому имуществу или нет.

  • По расчетному счету.

Расчетный счет автоупрощенцев должен быть открыт только в уполномоченном банке. Полный перечень таких организаций проведен на сайте ФНС. В настоящий момент в него входит 11 кредитных учреждений.

Ак Барс Банк входит в число уполномоченных банков, в котором вы можете открыть расчетный счет и подключить АУСН. Нет ИП или ООО? Воспользуйтесь услугами бесплатной регистрации и зарегистрируйте бизнес онлайн самостоятельно. Либо сотрудники банка в вашем присутствии подготовят документы и отправят их в ИФНС.

  • По доле участия в деятельности других компаний — не более 25%.

К запретам, которые необходимо соблюдать при переходе и применении АУСН, относятся:

  • Невозможность совмещать автоупрощенку с другими режимами налогообложения.

  • Запрет на сотрудничество с нерезидентами РФ.

  • Табу на перечисление дохода сотрудникам в натуральной или в наличной форме.

  • Невозможность осуществлять виды деятельности, которые указаны в пп. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022.

  • Запрет вести деятельность в рамках агентского договора, а также договоров поручения и комиссии. 

  • Невозможность иметь филиалы и обособленные подразделения.

Порядок перехода на АУСН 2024

Чтобы перейти на автоупрощенку, нужно подать соответствующее уведомление: 

  • При регистрации или в течение 30 дней после нее — для тех, кто только начинает свой бизнес.

  • До 31 декабря текущего года — для применения АУСН с 1 января следующего года. 

Обратите внимание, действующие организации и ИП не могут перейти на автоупрощенку в середине года.

В обоих указанных выше случаях, заявление о переходе на АУСН подается в налоговую инспекцию одним из двух способов:

  • Через личный кабинет налогоплательщиком — на сайте ФНС.

  • Через личный кабинет уполномоченного банка.

Кому выгодно применение АУСН. Стоит ли переходить на автоупрощенку в 2024 году

Применение автоматизированного упрощенной системы налогообложения будет выгодно организациям и ИП, которые не работают с НДС, и если их контрагенты не заинтересованы в вычете «входного» НДС.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения подойдет организациям и ИП, значительная часть расходов которых приходится на оплату страховых взносов за себя и за сотрудников, а также тем, кто хочет упростить налоговый учет и избежать выездных проверок. 

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