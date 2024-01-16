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Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах

Сезонный бизнес, в том числе продажа новогодних товаров, кваса, мороженого на улице, прокаты велосипедов — работает всего пару месяцев в году. А на кассу ему приходится тратить столько же, сколько и круглогодичному бизнесу. Но расходы на ККТ можно оптимизировать — рассказываем, как это сделать.
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Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отличия сезонного бизнеса от круглогодичного

Законодательно понятие сезонного бизнеса не закреплено. ФНС в письме от 23.05.2017 № ЕД-4-20/9679@ указывает, что предприниматель может сам решить, считает он свой бизнес сезонным или нет.

С точки зрения применения ККТ есть одно отличие. Обычно предприниматели на УСН, ПСН и ЕСХН должны покупать кассу с фискальным накопителем на 36 месяцев. Но представители сезонного бизнеса могут использовать накопитель на 15 месяцев. Однако это все равно не выглядит выгодным решением, особенно если приобретать все оборудование в собственность.

Также есть некоторые категории предпринимателей, которые могут ККТ не применять. Сначала стоит проверить, не относится ли бизнес к одной из таких категорий.

Кто может не применять кассу в сезонном бизнесе

  • Предприниматели с налоговым режимом «Налог на профдоход».

Такие ИП кассу не используют, а чеки выдают через приложение «Мой налог». Однако в эту категорию входит лишь малая часть предпринимателей, например, те, кто продает товары своего производства. Этот налоговый режим использовать не получится, если:

  • в штате есть сотрудники;

  • выручка превышает 2,4 млн рублей в год;

  • бизнес продает маркированные и подакцизные товары, продукцию не своего производства;

  • среди оказываемых услуг есть работа по агентскому договору, договору поручения или комиссии.

  • Предприниматели на патенте.

Список видов деятельности можно посмотреть в пп. 2.1 статьи 2 54-ФЗ. Среди представителей сезонного бизнеса это, например, вспашка огородов.

  • Продавцы с цистерн рыбы, кваса, молока и масла. 

  • Бизнес по продаже мороженого из киосков, воды и прохладительных напитков в розлив.

Однако мороженое и воду нужно маркировать, а коды маркировки отправлять в системе «Честный знак». С кассой это делать удобнее.

  • Бизнес по торговле овощами и фруктами сезонно вразвал.

Начало и конец сезона устанавливают местные власти. Информацию об этом нужно искать на официальном сайте местной администрации или местного отделения Роспотребнадзора.

Таким образом список предпринимателей, которые могут работать без какого-либо оборудования и не отправлять клиентам чек, довольно мал. Чаще всего, кроме кассы, им все равно нужен терминал для приема карт, ведь многие покупатели привыкли оплачивать покупки именно безналичным способом. И на этом оборудовании тоже можно сэкономить.

При безналичной оплате оптимальное решение — сервис «Эквайринг в телефоне» от Ак Барс Банка. С помощью смартфона вы сможете принимать платежи по картам или с помощью системы СБП.

Как сэкономить на покупке ККТ

Арендовать облачную кассу

Если говорить об онлайн-кассах, то сезонному бизнесу выгоднее всего взять в аренду облачную ККТ. Сам аппарат физически установлен в специальном дата-центре, а все данные передаются через интернет. 

Такую ККТ можно использовать не всем, а только тем, кто не контактирует с покупателем при расчете. Например, если оплату принимает интернет-магазин, курьер или специалист, оказывающий услуги на дому. 

В чем экономия: бизнес арендует, а не покупает кассу. Он платит фиксированную сумму в месяц. Ему не нужно обслуживать кассу, ремонтировать и обновлять ее. Для сезонного бизнеса это удобно: если он работает только два-три месяца в году, то может взять ККТ в аренду только на этот срок.

Единственный нюанс — фискальный накопитель приобрести все равно придется, причем на 15 месяцев, так как трехмесячных накопителей нет.

Эквайринг в телефоне

Сэкономить на приеме платежей также можно с помощью сервиса «Эквайринг в телефоне» от Ак Барс Банка. Он работает при оплате банковской картой — а значит, подойдет большинству покупателей (по оценкам ЦБ, доля безналичных расчетов в розничном обороте России сейчас составляет 82%).

Как работает сервис «Эквайринг в телефоне»:

  1. Для расчета с покупателем достаточно установить на мобильный телефон продавца специальное приложение. 

  2. Покупатель оплачивает товар или услугу по QR-коду с помощью СБП или картой через ее прикосновение к мобильному устройству продавца.

  3. При оплате через СБП деньги поступают на расчетный счет продавца мгновенно.

Таким образом вы превратите свой мобильный телефон в терминал и сможете принимать платежи по банковским картам. Для этого понадобится смартфон с операционной системой Андроид 8.1 и выше и NFC-модулем для бесконтактной оплаты.

Бесплатно скачайте мобильное приложение и начните принимать платежи от клиентов.

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