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Корпоративные карты

Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек 

Выдавать сотрудникам деньги под отчет без дополнительных документов можно с помощью корпоративной карты. По факту ее использует физическое лицо, но в интересах бизнеса. В этом случае есть некоторые особенности оформления продаж.
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Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В каких случаях необходимо выдавать чек покупателю

Согласно закону 54-ФЗ, при расчетах между продавцом и покупателем — физическим лицом выдавать покупателю чек с помощью онлайн-кассы нужно практически во всех случаях. На применение ККТ не влияет, каким способом клиент оплачивает покупку: наличным или безналичным — с помощью карты или по QR-коду через СБП. Товары или услуги могут быть приобретены и для бизнес-целей в том числе. 

Обязанность продавца применять кассу и выдавать чек закреплена в ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Есть отдельные виды бизнеса, которые при расчетах могут не использовать ККТ. Случаи, когда кассу можно не применять, перечислены в ст. 2 закона 54-ФЗ. К ним относится: 

  • продажа бумажных журналов и газет в киосках;

  • реализация ценных бумаг;

  • обеспечение питанием учащихся и сотрудников образовательных учреждений; 

  • продажа товаров на выставках и ярмарках;

  • торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;

  • продажа кваса, молока, растительного масла из автоцистерн;

  • прием стеклопосуды и утильсырья от населения;

  • ремонт обуви, изготовление ключей;

  • присмотр за престарелыми и инвалидами;

  • расчеты в труднодоступных местностях;

  • ИП на ПСН и на НПД;

  • ИП, которые сдают в аренду жилье, и другие категории.

Исключений, которые касаются бизнес-карты, в этой статье нет. Таким образом, требование применять ККТ и выдавать чек при каждой продаже товара физлицу распространяется, в том числе, и на расчеты с предъявлением к оплате бизнес-карт. 

Корпоративная карта — это удобный инструмент, который позволяет совершать покупки в любое время и в любом месте, где доступен интернет. По бизнес-карте можно установить лимит расхода денег — а значит, удобно контролировать все операции, которые по ней проводятся. Чтобы учесть все потраченные средства, сотрудник, который использовал корпоративную карту, должен предоставить в бухгалтерию авансовый отчет и другие подтверждающие документы.

Кроме удобства, использовать бизнес-карту — выгодно. Так, пользователям корпоративных карт Ак Барс Банка возвращается до 48 000 бонусов (1 бонус = 1 рублю) за покупки, совершенные по ней.

Оформить карту

Однако из правила есть исключение: на оплату корпоративной картой в онлайн-магазине продавец не должен формировать чек (письмо ФНС от 10.07.2023 № 30-01-15/64228).

Когда продавец не обязан выдавать чек при оплате бизнес-картой в интернет-магазине

В п. 9 ст. 2 54-ФЗ указано, что ККТ не используется в безналичных расчетах между юрлицами и предпринимателями, кроме тех случаев, когда применяется электронное средство платежа (то есть банковская карта) с предъявлением.

Расчетами с предъявлением электронного средства платежа считаются такие, когда при проведении оплаты клиент непосредственно взаимодействует с продавцом или автоматическим устройством для расчетов, например, к таким устройствам относится вендинговый автомат.

По п. 5 ст. 1.2 54-ФЗ под расчетами в интернет-магазине понимаются те, которые исключают возможность непосредственного взаимодействия покупателя с продавцом или автоматическим устройством для расчетов. 

Из этого следует вывод, что при совершении между юрлицами и ИП расчетов безналичным способом в онлайн-магазине ККТ не используется, и выставлять компании-покупателю кассовый чек компания-продавец не обязана. 

Это правило применяется и при платежах, которые совершаются с бизнес-карт через социальные сети и мессенджеры.

Однако продавец обязан применять ККТ и предоставить покупателю чек, если при осуществлении вышеуказанного расчета используется личная банковская карта подотчетного лица организации или ИП. В этом случае интернет-магазин формирует электронный чек или бланк строгой отчетности и направляет его на e-mail или в SMS на номер покупателя, который он указал до совершения расчетов.

Выдать чек продавец должен и в том случае, если покупатель через сайт или мессенджер просто оформил заказ, а оплатил его корпоративной картой курьеру.

Корпоративная карта позволяет повысить безопасность расчетов и эффективно планировать бюджет. Вы сможете пополнять расчетный счет, проводить платежи 24/7, контролировать расходы и оперативно заблокировать доступ к деньгам в случае утери карты.

Оформите бизнес-карту Ак Барс Банка и компенсируйте часть затрат на покупки по ней благодаря бизнес-кешбэку. В числе других преимуществ: операции по расчётному счету доступны круглосуточно, онлайн-пополнение в устройствах самообслуживания, бесплатное обслуживание по счету или Коробке при выполнении простых условий по операциям.

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