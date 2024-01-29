ТОП бесплатных youtube-каналов, которые помогут привлечь в проект новых клиентов

Подборка бесплатных youtube-каналов, с которой сможете самостоятельно освоить маркетинговые инструменты, привлечь новых клиентов и сделать свой проект популярнее

Тем, кто развивает бизнес в одиночку, приходится быть в своем проекте и дизайнером, и копирайтером, и интернет-маркетологом. Если денег на оплату услуг digital-специалистов пока нет, можно изучить основы маркетинга самостоятельно. В статье поделимся списком youtube-каналов, которые помогут создать сайт, запустить рекламу, привлечь аудиторию и продвинуть проект даже без маркетолога.

На канале специалисты агентства интернет-маркетинга Texterra рассказывают о ключевых инструментах продвижения бизнеса: контент-маркетинге, SEO, SMM, контекстной рекламе, создании сайтов и лендингов, видеомаркетинге и даже программировании. Здесь много практических советов и лайфхаков для начинающих предпринимателей: как набрать подписчиков, распознать накрутки, маркировать рекламу, вести бизнес и создать личный бренд, что делать при блокировке аккаунтов и так далее.

Также в видео вы найдете обзоры трендов в продвижении бизнеса на разных площадках, например, «Яндекс.Дзен», пошаговые инструкции по использованию сервисов типа Figma и Pepper Ninja и обзоры важных событий в маркетинге за неделю.

В описании канала есть ссылка на блог агентства TexTerra: там, помимо фишек маркетинга, есть разборы бизнес-кейсов из разных сфер: автосервис, онлайн-обучение, HR-агентство и др.

Канал от специалистов одноименного сервиса по привлечению клиентов из интернета. Здесь вы найдете записи вебинаров и авторские выпуски об основах интернет-маркетинга, SEO, интернет-рекламе, e-commerce, web-разработке, SMM, юзабилити сайтов, создание мобильных приложений и стартапов.

Видео сгруппированы по темам: «Бизнес Online», «Мобильный маркетинг», «Мастер-классы» и другие. В плейлистах также можно найти и записи популярных конференций по интернет-маркетингу, например, CyberMarketing 2019.

Начинающим предпринимателям будет особенно полезен плейлист «Просто о сложном» с 95-ю роликами с базовыми вопросами по продвижению

Канал предпринимательницы и бизнес-тренера Марии Азарёнок. Она выкладывает интервью с известными людьми: есть видео с маркетологом и экономистом Игорем Манном, бизнес-тренером Радиславом Гандапасом, тренером по публичным выступлениям Седой Каспаровой, нумерологом Марияной Анаэль и другими.

В видео эксперты делятся опытом ведения бизнеса и рассказывают об инструментах для создания персонального бренда и привлечения клиентов: нетворкинге, SMM, продажах, управлении командой. А еще — о саморазвитии и личностном росте.

«Как сделать запуск на миллионы», «Методы продвижения для экспертов», «Как стать нумерологом» ― видео на эти и другие темы можно найти в канале

Ещё четыре канала о маркетинге и SMM, читайте в продолжении статьи в Life Profit